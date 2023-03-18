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Извлекаем выгоду из всего — финансовый гороскоп на 19 марта
18 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня мы сможем найти для себя плюсы и выгоды везде и во всем.
Фото: penzavzglyad.ru
Наш гороскоп поможет определиться с приоритетами, выбрать наилучший путь действий и избежать возможных трудностей.
Овен
Сегодня Овны могут рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя, который поможет урегулировать наиболее сложные проблемы, связанные с карьерным продвижением. Могут вырасти доходы у работников гостиниц, ресторанов, санаториев и ночных клубов. Неплохими темпами может пойти удаленная работа на фрилансе. Старайтесь не привлекать к себе постороннего внимания.
Телец
Сегодня Тельцам рекомендуется подумать о перспективах своей профессиональной деятельности. Возможно, настало время пройти курс профессионального обучения, обновить свои знания, обменяться опытом с коллегами. Успешно проходят командировки. Хорошо посещать выставки, конференции и семинары. Будут полезны контакты с иностранцами и теми людьми, которые живут в других городах и регионах.
Близнецы
Сегодня у Близнецов усилятся предпринимательские способности и умение извлекать материальную выгоду из складывающихся обстоятельств. Особенно успешно проявят себя руководящие работники. Благодаря смелым и решительным действиям вам удается максимально эффективно провести структурные реформы. Успешно проходит оптимизация расходов.
Рак
Сегодня Ракам необходимо внимательно прислушиваться к окружающим людям. Это поможет вам подстроиться под складывающиеся обстоятельства и извлечь из этого выгоду для себя. Вы сможете проявить себя прекрасным переговорщиком, находить компромиссные формулы и соединять интересы совершенно разных людей в единые проекты. Успешно проходят переговоры на многосторонней основе.
Лев
Сегодня Львам важно правильно распределить рабочее время, не отвлекаясь на посторонние вопросы. Успеха добьются те, кто приложит максимум усилий и настойчивости в достижении цели. Хорошо поработают те, кто занят физическим трудом, выполняет инженерно-технические и ремонтные работы. Отлично проходит стажировка на новом месте работы.
Дева
Сегодня для Дев, чья профессия призвана доставлять людям радость и делать их красивее, удачно сложится этот день. Прежде всего, речь идет о работниках салонов красоты, парикмахерах, косметологах, массажистах, визажистах. Консультанты сетевого маркетинга могут увеличить количество подписчиков и заказчиков благодаря успешно проведенной рекламной кампании.
Весы
Сегодня Весы могут быть настроены на восприятие трудового коллектива как одной дружной семьи. Благодаря такому позитивному настрою у вас складываются хорошие отношения с коллегами и подчиненными. Хорошо заниматься благоустройством рабочего места и составлением подробного графика работ на ближайшее время. Также успешно идет подготовка отчетной документации.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов, специализирующихся на торгово-закупочной и посреднической деятельности, удачный день. Также успешно проходит профессиональное обучение. Усиление интеллектуальных способностей позволит вам провести качественный анализ больших массивов информации и принять верные решения. Хорошо заниматься сетевым маркетингом.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов удачный день для приобретения движимого имущества. Купленные сегодня товары могут отличаться высоким качеством и приемлемыми ценами. Благополучно пойдут дела у тех, чей бизнес, так или иначе, связан с недвижимостью. Также вы можете найти удаленную работу. Комфортные условия труда очень важны для высокой результативности в работе
Козерог
Сегодня Козероги сумеют проявить свои предпринимательские способности и извлечь материальную выгоду из той информации, которая к вам поступит. Проявляйте инициативу при установлении и развитии деловых связей, ведите активную деловую переписку, совершайте поездки, встречи, телефонные звонки. Ваши деловые инициативы могут получить должную поддержку.
Водолей
Сегодня Водолеи могут получить предложение временно поработать на полставки или по совместительству. Не исключено, что условия подработки не потребуют оформления трудового договора. Особенно успешно пойдут дела у фермеров, фрилансеров, риелторов, работников ночных заведений и больниц.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут провести день в оптимистическом настроении. Звезды советуют вам больше думать о будущем, заниматься составлением бизнес-планов, и в целом с уверенностью смотреть в завтрашний день. Использование информационных возможностей Интернета поможет вам в решении актуальных проблем. С пользой для дела могут проходить контакты с иностранцами.
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