Активничаем в отношениях — любовный гороскоп на 19 марта

Сегодня очень важно проявлять инициативу.

В нашем гороскопе представлены советы по тому, как наилучшим образом использовать возможности, которые представятся в течение дня, а также предупреждения о возможных трудностях, которые могут возникнуть.

Овен

Сегодня Овны предприимчивы утром, но могут стать чуть более медлительными, скрытными и сдержанными в конце дня. Возможно, им захочется побыть в уединении, чтобы привести в порядок свои ресурсы или тайные чувства. Потребность в паузе может быть вызвана элементами эмоционального выгорания.

Телец

Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что им лучше отложить думы о любви и о будущем своего романа на вечер. В конце дня романтические фантазии будут удачно уравновешиваться здравомыслием, будет нетрудно поставить разумные границы мечтам и при этом не впасть в навязанный обстоятельствами пессимизм.

Близнецы

Сегодня Близнецов ждут вдохновляющие новости, а вот с эмоциональной сферой у них может быть не все гладко. Это подходящий момент для нового шага в отношениях, если вы настроены оптимистично, уверены в себе, партнере и вашей общей цели. Возможно, придется контролировать чувства и вести себя скрытно.

Рак

Сегодня Раков главная новость ждет ближе к вечеру и большинство из них будут к ней морально готовы. Но все же не исключен легкий стресс — особенно, если Рак не приемлет в любви отклонения от своих принципов. Вечернее свидание может стать неожиданным и потребовать контроля над чувствами.

Лев

Сегодня Львов вплоть до вечера могут преследовать неопределенность и нервозность. Вечерние события добавят оптимизма, но не уверенности. Хорошие новости внушат надежду, но не снимут до конца тайные сомнения или подозрения. Не исключено, что эту часть своих переживаний Львы предпочтут скрыть.

Дева

Сегодня Девам советуют дождаться вечера. Именно в это время у них появится возможность упорядочить или прояснить личные отношения, закрыть в них одну страницу и осторожно открыть другую. Не исключено, что явным или скрытым инициатором такого контакта станет соскучившийся партнер.

Весы

Сегодня у Весов любопытство будет удовлетворено вечером. В конце дня партнер может вызвать их на разговор или сделать интригующее заявление (над которым Весы будут ломать голову целую ночь, желая разъяснения или продолжения). Не всегда стоит брать на себя в отношениях открытую инициативу.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов к вечеру появится возможность привести свои личные отношения в порядок. Это лучшее время для встречи — особенно, если оба партнера настроены серьезно и готовы пойти друг другу навстречу в деликатном фундаментальном вопросе. Может требоваться сдержанность или соблюдение ритуала.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов любовная история не стоит на месте, есть намек на новую фазу. Утром возможна неопределенность, но вечером вполне вероятны вдохновляющие вести или свежие собственные идеи. Однако развить эту тенденцию сразу не удастся, могут помешать житейские заботы или другие обстоятельства.

Козерог

Сегодня у Козерогов непослушные пазлы в личной жизни начнут складываться с наступлением вечера. Возможно, они получат известие от любимого человека или сами придут к важным выводам, руководствуясь своим опытом и чутьем. Вечернее свидание позволит им выразить свои тайные чувства, хотя и сдержанно.

Водолей

Сегодня Водолеям обстоятельства позволяют быть активными в любви, а вечерние события учат их скрытности или сдержанности. Свои чувства им, возможно, придется контролировать, а планы романтических мероприятий или совместного быта согласовывать со своим фактическим материальным положением.

Рыбы