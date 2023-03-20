Почему все говорят о натальной карте? Рассказываем, как она поможет в жизни

Натальная карта - это “скриншот” звездного неба в минуту рождения человека.

Она показывает расположение Солнца, Луны и других планет в тот момент, а также их взаимодействие между собой, что имеет огромное значение в контексте потенциала и особенностей личности каждого человека, так как у каждого своя карта.

Натальная карта становится точным персональным астрологическим портретом человека, если суметь ее правильно расшифровать и сделать верные выводы.

Для чего используется натальная карта

Для саморазвития

Глубокого познания своей личности и характера

Понимания негативных сценариев в жизни

Поиска кармической задачи и предназначения

Успешной реализации в разных сферах жизни

Прогноза важных событий

Но для этого недостаточно только построить карту, нужно еще суметь детально ее проанализировать и сделать верные выводы. Представьте, что вы сходили на УЗИ или рентген и получили снимки. И что теперь? Надо обязательно попасть к специалисту, который сможет их расшифровать, выдать значение и дать рекомендации. А иначе это просто фото, которые не принесут абсолютно никакой практической пользы.

Что можно узнать из расшифровки натальной карты

Сильные и слабые стороны характера

Факторы, блокирующие реализацию в жизни

Родовые сценарии и психологические блоки, влияющие на вас

Как максимально реализовать потенциал своей личности

Какого партнера выбрать для отношений, где его встретить, и что может препятствовать серьезным и счастливым отношениям

Наиболее подходящие форматы заработка и источники дохода

Описание занятий и профессий, в которых вы можете быть наиболее успешны

Здоровье, органы и системы организма, нуждающиеся в особом внимании

Источники восполнения сил и энергии и энергетические блоки

Можно составить натальную карту самостоятельно, используя астропроцессор Chronos, но грамотно проанализировать ее и сделать верные выводы так быстро и легко не получится. Существует множество нюансов расшифровки, в которых проблематично разобраться самостоятельно.

Лучше обратиться к профессионалам! Закажите Индивидуальный план развития от Chronos, который составляется на основе данных вашего рождения (даты, места и времени) и представляет собой глубокий и детальный анализ натальной карты.

Астропроцессор Chronos, включающий в себя более 1 000 алгоритмов, меньше чем за 1 секунду произведет астрологические расчеты, с точностью определит расположение планет в момент вашего рождения, раскроет их влияние на вашу жизнь и выдаст персональные рекомендации, как именно вам добиться успеха в ключевых сферах жизни.

Астрология определенно помогает найти решение жизненных задач и вывести жизнь и ее события на качественно иной уровень. Но помните, что недостаточно просто изучить натальную карту или рекомендации ИПР! Важно самому взять на себя ответственность за свою жизнь и начать действовать.