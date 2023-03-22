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Как не потерять много времени зря — финансовый гороскоп на 23 марта
22 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня не стоит "залипать" на одном деле, ведь время — деньги.
Фото: lifehacker.ru
Наш гороскоп расскажет, какие знаки зодиака станут наиболее удачными и какие лучше остаться настороже.
Овен
Сегодня Овнам советуют приложить максимум усилий для сохранения тех финансовых ресурсов, которыми вы располагаете. Дело в том, что у вас может резко повыситься вероятность материальных потерь. Одной из причин этого может стать поспешная и не вполне продуманная трата денег на покупку товаров, без которых вы могли бы обойтись. Поэтому лучше воздержаться от шопинга.
Телец
Сегодня у Тельцов это один из тех дней, когда личная инициатива бывает наказуемой. Ваше инициативное поведение может привести к тому, что дела пойдут гораздо хуже, чем, если бы вы совсем не вмешивались в них. Это особенно касается тех, кто причастен к строительству, сделкам с недвижимостью, семейному бизнесу. Рекомендуется не ставить перед собой излишне напряженных задач и спокойно плыть по течению, решая вопросы по мере их поступления.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может сложиться весьма интенсивный в информационном плане день. К вам могут обращаться много людей, и вы также будете остро нуждаться в сторонней информации. Однако звезды предостерегают вас от излишней доверчивости и поспешности в принятии решений. Вы можете допустить ошибку или стать жертвой обмана. При сомнениях в целесообразности тех или иных поступков лучше переждать.
Рак
Сегодня для Раков этот день может сложиться неблагоприятно. Старайтесь уклоняться от работы в составе группы – это потенциально наиболее уязвимая тема, где вы можете потерпеть неудачу. Потому что именно коллективная работа способна стать катализатором напряженности и привести вас к убыткам. Отдавайте предпочтение индивидуальному труду, когда ничего и ни с кем не требуется согласовывать.
Лев
Сегодня Львам, ориентированным на карьерный рост, возможно, придется наступить на горло собственной песне и пригасить амбиции. Попытка громко заявить о себе может привести к эффекту, обратному тому, на который вы рассчитываете. Никакие ваши инициативы не найдут понимания и поддержки у начальства. Поэтому от вас требуется умение решать практические вопросы без лишнего шума и трескотни.
Дева
Сегодня Девам, вероятно, следует быть осмотрительнее. Может усилиться активность ваших тайных недоброжелателей, которые могут спровоцировать проверки или ревизии вашей работы. Также будьте готовы к тому, что вашей деловой репутации могут попытаться нанести ущерб. Многие из вас могут чувствовать некие ограничения, препятствия.
Весы
Сегодня Весов в сфере инвестиционной и финансовой деятельности подстерегают неприятности. Воздерживайтесь от крупных вложений в коллективные проекты. Плановая работа может быть сорвана из-за внезапно возникших осложняющих обстоятельств. Ситуация затрудняется тем, что вам сложно найти взаимопонимание с единомышленниками.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не советуют полагаться на надежность в поведении деловых партнеров. Заключенные ранее договоренности могут быть нарушены и то, что было вам обещано, может оказаться не исполнено. Также это неблагоприятное время для ведения переговоров и подписания важных документов. Внешние обстоятельства не благоприятствуют вашей деловой активности.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут быть выбиты из колеи напряженными отношениями с коллегами. Споры и стрессовые ситуации не способствуют высокой продуктивности в работе. Не принимайте слишком близко к сердцу сложности рабочих моментов при выполнении текущих служебных обязанностей. Отдавайте предпочтение той работе, где вы чувствуете себя опытными профессионалами.
Козерог
Сегодня Козерогов звезды предостерегают от финансовых авантюр. Желание заработать большие и легкие деньги может обернуться убытками. Будьте готовы к любым неожиданностям. Не рекомендуется в спешке перекладывать деньги с депозитных счетов и проводить валютные обмены. Старайтесь обходиться имеющимися у вас деньгами, не прибегая к заимствованиям.
Водолей
Сегодня Водолеям, имеющим неурегулированные юридические проблемы, придется нелегко. Судебные заседания или консультации с адвокатом могут привести к ухудшению ваших позиций. Также это неблагоприятное время для публичных заявлений – ваша деловая репутация может пострадать. Старайтесь не привлекать к себе лишнего внимания.
Рыбы
Сегодня для Рыб, вынужденных по работе совершать частые поездки и заниматься оформлением и визированием деловых бумаг, день может сложиться неблагоприятно. Затруднена работа с информацией. Возможно, вы будете сталкиваться с бюрократическими проволочками и потеряете много времени впустую. От новых деловых знакомств пока лучше воздержаться.
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Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
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