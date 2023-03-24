Восстанавливаем силы — гороскоп на 25 марта

24 марта 2023 ГороскопыМарианна Басс

4-5 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце, растерявшая свои значимые аспектные связи, приглашает расслабиться, отдохнуть и насладиться доступными удовольствиями.

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Гороскоп на сегодня говорит, что даже если назрел новый список задач, в эти сутки лучше не спешить за них браться, так как старт вряд ли окажется бодрым и продуктивным. Тем, кто пережил накануне сильное волнение или непростое обновление, день дает время плавно вернуться в состояние душевного равновесия и восполнить растраченные силы. В числе актуальных тем дня могут оставаться эстетика, прогресс, питание и финансы. Можно найти практическое применение новинкам и оригинальным находкам. Овен Сегодня Овнам стоит провести день «на малых оборотах», чтобы перестроить образ действий или найти другое поле для своей активности. Многим Овнам придется обратить взгляд в сторону частной жизни, семьи. Общий эмоциональный фон дня не предполагает моря энергии. Лучше отложить конкретные начинания, восполнить силы за счет питания, подумать о хозяйственных и других насущных делах или о покупках в дом. Телец Сегодня Тельцы вплоть до ночи останутся под влиянием собственных настроений, будут вынуждены считаться со своим текущим самочувствием и материальными возможностями. В этот день им было бы логичнее считаться со своими природными нуждами и вкусами, но посетивший их накануне каприз может оказаться сильнее традиционных привычек. Их внимание может всецело занимать недавняя обновка или романтическая прихоть. Близнецы Сегодня Близнецам советуют повременить с новыми инициативами и лишней внешней активностью. Лучше не афишировать свои тайные чувства и текущие статьи расходов. Прежде чем действовать, стоит заново оценить обстановку и осознать, что недавняя бурная энергия теперь не всегда к месту. Хорошо провести этот день в уединении, на природе, в тесном дружеском кругу или в обществе любимого человека. Рак Сегодня Раки перейдут к новой активности и самовыражению через действие, но сразу взять высокий темп или увеличить нагрузки у них пока не получится. Обстановка склоняет к пассивности и медлительности, не исключено «зависание» на попытках представить себе личное или коллективное будущее. Звезды советуют аккумулировать энергию, чтобы в нужный момент целенаправленно пустить ее в ход. Лев Сегодня Львы вплоть до ночи вынуждены ориентироваться на свои или коллективные планы. Им будет непросто сменить тактику, даже если этого требует обстановка. От лишних новшеств может удерживать чувство долга, материальная или иная нестабильность. Возможны колебания и противоречивые решения насчет финансов, покупок или симпатий. Не стоит делать в этот день ответственный шаг и браться за новый объем работ. Дева Сегодня Дев сопровождает невидимый, но приятный шлейф вчерашних событий. Не исключены и вполне наглядные дары судьбы, поднимающие им настроение - например, вещественные знаки симпатии от их друзей или возлюбленных. Звезды советуют продлить гармоничный период как можно дольше (желательно до ночи), так как это прекрасный источник вдохновения. Ради этой цели вполне можно отложить все несрочные дела. Весы Сегодня Весам советуют доверять судьбе, но не ослаблять меры предосторожности: они добавят спокойствия, в сложном случае помогут мягко разрулить кризис. В центре внимания могут быть материальные или любовные дела. Многим Весам в эти сутки будет труднее мыслить рационально из-за фона событий или собственных переживаний. Лучше не спешить с важным шагом, жестким решением, рискованным ходом. Скорпион Сегодня Скорпионам советуют ориентироваться на нужную аудиторию и ее вкусы. Вплоть до ночи может сохраняться психологическая или материальная зависимость от друзей, любимых или деловых партнеров. Учитывая непредсказуемость чужих настроений, стоит также помнить о вероятном чужом упрямстве. С теми, кто вам симпатичен или с кем пересекаются ваши материальные интересы, выгоднее дружить. Стрелец Сегодня Стрельцам советуют отложить ключевые проекты и заниматься необходимой для них фоновой рутиной. Если вчера в вашем повседневном укладе произошло обновление или случилось нечто необычайное, этот день хорошо посвятить восстановлению прежнего порядка и гармоничной интеграции новшеств в него. Есть время довести до конца кулинарный, финансовый, медицинский, бытовой или иной эксперимент. Козерог Сегодня Козерогам рекомендуют отдых. Этот день дает им время усвоить неожиданные впечатления, восстановить контроль над чувствами и финансами, вернуть душевное равновесие после волнений. Козероги, у которых на первом месте стоит личная жизнь, могут посвятить ей еще одни сутки. Стоит следить за динамикой значимых отношений, особенно в близком кругу: может найтись повод для их обострения. Водолей Сегодня у Водолеев в центре внимания могут оставаться жилищные дела или события в близком кругу. День может склонить к инертности, временно лишить энергии, привязать к дорогим людям, дому, семье или быту, к тем или иным владениям или территориям. Может наметиться новая полоса хозяйственных хлопот. Не лучшие сутки для сосредоточенной интеллектуальной работы и интенсивного общения с внешним миром. Рыбы Сегодня Рыбы могут снизить контроль за своим поведением и немного расслабиться. Звезды советуют делать это в дружелюбной психологической атмосфере или там, где есть комфортная внешняя среда: это поможет почувствовать себя в безопасности и, если нужно, остаться невидимкой для чужих. Самое время навестить любимых близких родственников, посидеть в уютном кафе или продлить приятное общение с другом.