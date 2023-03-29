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Смотрим на поступки — гороскоп на 30 марта
29 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
9-10 лунные сутки. Пик суеты и общения - первая половина дня.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что в это время вероятны размолвки с близкими людьми, семейные ссоры. К вечеру положение Луны начнет располагать к снижению нагрузок, созерцательности или фантазиям. Возрастет сентиментальность, может появиться склонность к ностальгии или тяга к мистике. Уместны любые разумные формы релакса перед сном: это поможет сбросить эмоциональное или физическое напряжение, отвлечься от споров. Особенно полезны водные процедуры (или пребывание у воды) и музыка. Хорошо вернуться в свой дом, но если атмосфера в нем сложна, лучше найти другое место для расслабления.
Овен
Сегодня Овнам покажут, верно ли они распоряжаются сейчас своей энергией — особенно, если заняты своим жильем, частной жизнью или семейными делами. Относительный мир в доме и собственное спокойствие подтвердят, что все хорошо. В случае острых ссор, растущих бытовых неполадок и других неприятностей лучше не винить во всем близких, а задуматься над форматом своего поведения, включая манеру речи.
Телец
Сегодня Тельцы могут надеяться на удачный исход затеянного накануне дела или на смягчение возникших разногласий, но скорее вечером, чем утром. В случае неудач и неприятностей можно будет найти утешение в картинах отдаленного будущего, где ошибки текущего момента уже не имеют значения. Стоит учитывать риск напряженных моментов в общении и приключений в дороге, особенно в первой половине суток.
Близнецы
Сегодня Близнецам рекомендуют избегать построения сложных долгосрочных планов, воздержаться от скорых выводов, новых важных шагов и солидных спонтанных приобретений. В этот день легко поддаться влиянию момента, зря потратить деньги, идеи или вербальную энергию. Лучше отдать предпочтение сиюминутным потребностям либо ориентироваться на близкие горизонты в планировании своих дел и расходов.
Рак
Сегодня Раки увидят, насколько хорошо управляют своими амбициями и темпераментом, умеют ли расслабляться и «отпускать» ситуацию. Возможно сложное совещание или собеседование в первой половине дня. Активные попытки Раков продвинуть свои интересы или что-то доказать сильным мира сего будут лишь подливать масла в огонь. Возможно, придется утешаться своей духовной правотой вместо формальной победы.
Лев
Сегодня Львам стоит побыть в эмоционально насыщенном одиночестве. Если имеются срочные дела и контакты, лучше не афишировать свои действия и заниматься внутренней частью своего проекта — например, профилактикой проблем. Вместо активного общения с чужими людьми хорошо поддерживать связи с близкими (членами семьи, земляками, доверенными лицами) или с прошлым. Возможны проблемы в путешествиях.
Дева
Сегодня Девам стоит найти время для того, чтобы помечтать о будущем или окунуться в чувства прошлого. Эмоционально окрашенная интимная пауза в конце дня станет идеальной «психотерапией» на фоне споров или хлопот. Хорошим расслабляющим средством могут также стать контакты с родней и старыми друзьями — при условии, что в общении с ними не будут муссироваться злободневные критичные темы.
Весы
Сегодня Весам не стоит ограничиваться сухой логикой, иногда стоит включить интуицию, воображение или память. Лишние инициативы нежелательны. Нужна осмотрительность в ситуации партнерского спора, деловой конкуренции или идейного противостояния. Лучше уклониться от продолжения разговора с более сильным оппонентом. Пригодится скрытая эмоциональная поддержка от подчиненных, друзей или родственников.
Скорпион
Сегодня Скорпионам советуют обращать внимание не только на житейскую или деловую составляющую событий, но и на их духовную или морально-этическую сторону. Духовный ориентир окажется для них ценной поддержкой, если возник неразрешимый спор в логической, юридической или технической части. Им важно не погрязнуть в спорах о мелочах или в обыденности, не утратить способность мечтать и верить.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит осторожнее касаться критичных тем даже в шутку: эффект может быть не самым удачным. Возрастет верятность затронуть «больной» вопрос или чужие чувства, выдать секрет или сказать лишнее. Этот день может принести душевный дискомфорт, неудачу в делах или загадочные мистические события, на время лишить ориентиров или сделать уязвимее. Несрочные дела лучше отложить до завтра.
Козерог
Сегодня Козерогам советуют сделать ставку в своем общении с людьми не на словесное взаимопонимание, а на духовный резонанс и гармоничный эмоциональный контакт. Важное условие согласия — взаимное доверие: если оно есть, могут быть прощены обидные выпады и закрыты глаза на формальные разночтения. Но даже в спокойной ситуации стоит учитывать риск недовольства, разногласий или конкуренции.
Водолей
Сегодня Водолеям лучше не браться за новые задачи, а в текущих занятиях не помешает сбавить темп. Погружению в рутинные дела могут препятствовать внешние помехи — например, суета вокруг, шутки и дискуссии в близком окружении, горячие споры о деталях. В итоге энергия может уходить на общение вместо дела. Также настроение может зависеть от самочувствия. Возможны приключения в коротких поездках.
Рыбы
Сегодня Рыбам советуют выбрать спокойный отдых или несложные занятия в рамках старого хобби. Если в планах значатся нагрузки, лучше выставить в них минимальный уровень. Чтобы комфорт был полным, важно оградить себя от внешних раздражителей. Вероятно, это удастся лишь к вечеру, утром возможны активные контакты или хлопоты. Перед сном хорошо помечтать, послушать музыку или посмотреть фильм.
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