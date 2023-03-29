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Доверяем интуиции — любовный гороскоп на 30 марта
29 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня очень важно прислушиваться к внутреннему голосу.
Фото: letsgophotos.ru
Гороскоп на сегодня рекомендует заняться разумными формами релаксации, чтобы сбросить эмоциональное и физическое напряжение и отвлечься от споров.
Овен
Сегодня у Овнов гармония в любовных отношениях во многом зависит от их самообладания и умения выбирать правильный тон в разговоре. При совместной жизни не последнюю роль сыграют их бытовые привычки и житейские взгляды. Не стоит выбирать этот день для важного свидания или первой определяющей встречи.
Телец
Сегодня Тельцам не придется прилагать много усилий для того, чтобы кому-то понравиться, это случится само собой. А вот внешний событийный фон будет не очень гармоничным. Утро может начаться с разногласий или помех, поэтому романтическое свидание препочтительнее в более спокойное вечернее время.
Близнецы
Сегодня у Близнецов любовная активность может не дать результата, так как они сами не всегда ясно представляют себе свои цели. Подходящий момент для спокойного свидания в интимной обстановке — вечер, если наслаждаться взаимопониманием в моменте и не пытаться в деталях обсудить совместное будущее.
Рак
Сегодня Ракам стоит поберечь гармонию своих отношений и не нарушать ее своими амбициозными заявлениями. Лучше встретиться с пассией там, где не играет роли внешний успех и не надо «кормить» свое честолюбие. Одиноких или повздоривших с партнером Раков утешат романтические воспоминания или мечты.
Лев
Сегодня Львов склоняет к сентиментальности атмосфера этих суток. Они могут прервать интенсивное общение с партнером ради того, чтобы побыть в уединении или отдать дань своей частной жизни. Львы, не желающие брать такую паузу, начнут острее ощущать разницу в происхождении, привычках или взглядах.
Дева
Сегодня Девы могут рассчитывать на приятное свидание в интимной атмосфере, если не станут говорить (и даже вспоминать) о своих насущных делах. Идеально, если такой настрой будет взаимным и их возлюбленные также не станут затрагивать сложные темы, чтобы не давить на уязвимые точки в психике Дев.
Весы
Сегодня Весам лучше заранее смириться с тем, что формальная или истинная правота на стороне партнера. В большинстве случаев будет куда проще согласиться с ним, чем пытаться заставить его принять альтернативную точку зрения. Важным условием гармоничного свидания будет умение обходить спорные темы.
Скорпион
Сегодня Скорпионам важно оставаться в любви идеалистами, пусть и скрытыми. Отсутствие мечты и любовного идеала может обесточить их эмоционально и помешать им получать от романтической ситуации истинное удовольствие. Частью гармоничных отношений сегодня вполне могут быть мировоззренческие споры.
Стрелец
Сегодня Стрельцам пригодится умение погружаться без остатка в мечты, эмоциональные или эротические переживания — так, чтобы не оставалось места шуткам на опасные темы. Стоит помнить, что сегодня в силе чувствительность и злопамятность, ошибки поведения и обидные речи будут забыты не скоро.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит помнить, что гармония их отношений строится на духовном родстве, душевном расположении и доверии. Запальчивые разговоры не выльются в разрушительный спор, если вовремя их прекратить. Приятные грани романтического общения проявятся не в минуты дискуссий, а в моменты тишины.
Водолей
Сегодня Водолеям советуют и их пассиям подстроиться под ситуацию, проникнуться эмоциональной атмосферой момента и довериться судьбе в мелочах. Гармоничное общение может стать затруднительным, если партнеры не готовы к такому настрою, не могут расслабиться и стремятся все контролировать.
Рыбы
Сегодня у Рыб идеалистичная натура способна уверенно взять верх над навязанными им извне предпочтениями. Свои любовные идеалы они будут чаще встречать в виртуальных мирах, чем в реальной жизни. Эта привычка может оказать плохую услугу Рыбам, рядом с которыми есть настоящий друг и близкий человек.
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