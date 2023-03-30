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Решаем проблемы по-новому — финансовый гороскоп на 31 марта
30 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня мы стоит делать упор на обновление.
Фото: ves-vesti.ru
Наш гороскоп приготовил советы каждому знаку зодиака.
Овен
Сегодня у Овнов первая половина дня может быть связана с неожиданными осложнениями в делах. Будьте готовы к тому, что придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы. Однако во второй половине дня текущие дела идут легко и естественно. В трудовом коллективе складывается доброжелательная, деловая обстановка. Это хорошее время для физического труда.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют не торопиться браться за дела. Утренние часы не располагают к удачной трудовой деятельности. Особенно это относится к ремонтно-строительным работам и подготовке отчетов. Возможны ошибки и поломки дорогостоящего технического оборудования и инструментов. Вторая половина дня позволит вам реализовать свои самые смелые творческие намерения.
Близнецы
Сегодня у Близнецов начало дня не располагает к успешным контактам. Это неудачное время для деловых поездок и повышения профессионального уровня. Поэтому с утра лучше не принимать важных решений. Вторая половина дня позволит вам переключиться на более продуктивную работу, связанную с завершением проектов. Успешно пойдет работа по подготовке отчетной документации.
Рак
Сегодня Ракам в утренние часы звезды не советуют брать и давать деньги взаймы. Рекомендуется также воздерживаться от финансовых операций по безналичным расчетам – вы можете стать жертвой обмана или перепутать счета. В конце дня хорошее время для деловых поездок и контактов. Новые деловые знакомства будут способствовать ускорению темпа работы.
Лев
Сегодня Львам день может принести осложнения в делах, связанных с партнерскими обязательствами. Некоторые договоренности могут быть сорваны, что поставит под удар дальнейшее партнерское сотрудничество. А вот в конце дня могут вырасти ваши доходы. Не исключены финансовые поступления из разных источников. Например, вам могут вернуть долг.
Дева
Сегодня Девы могут испытывать ограничения и тормозящие влияния, которые не позволят в полной мере реализовать свои намерения. Берегите свои силы от запредельных перегрузок и строго соблюдайте нормы закона. В конце дня ваше настроение может кардинально поменяться и станет более оптимистичным. Это может быть связано с успехами в делах.
Весы
Сегодня у Весов может быть крайне непредсказуемое и нестабильное время. Вы не сможете быть уверены в том, что ничто не помешает вам выполнить свои планы. Обстоятельства могут внезапно поменяться, и вам придется корректировать свои планы. Вторая половина дня связана с улучшением финансового положения. Возможно, вам поступят деньги за выполнение частного заказа.
Скорпион
Сегодня Скорпионы, вероятно, могут на какое-то время утратить уверенность в себе. Снижение самооценки может негативно отразиться на темпах выполнения плановых заданий. Часто могут возникать непредвиденные осложнения. К концу рабочего дня, однако, счастливый случай поможет вам исполнить все, что вы планировали на этот день.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов начало дня может быть связано с дурными известиями и неблагоприятным информационным фоном. Нежелательно на это время назначать деловые встречи и проводить совещания. Обмен мнениями может выявить глубокие разногласия. В конце дня улучшатся отношения с начальством. Старайтесь искать опору в том, что говорит и ожидает от вас начальство.
Козерог
Сегодня Козерогам советуют воздерживаться от финансовой деятельности и капиталовложений в бизнес. Также в это время вы не застрахованы от убытков и технических поломок. В конце дня усиливается ваш творческий потенциал, что позволит успешно справляться с новыми делами. Можно пытаться что-либо усовершенствовать. Ориентируйте себя на обновление.
Водолей
Сегодня Водолеям лучше воздерживаться от инициатив, направленных на ведение переговоров. Также это не лучшее время для подписания договора о партнерском сотрудничестве. В конце дня ваше финансовое положение может кардинально улучшиться. Возможно, это будет связано с денежным переводом на ваш счет в банке. Также вам может поступить крупный выгодный заказ.
Рыбы
Сегодня Рыбам не рекомендуется вступать в плотное сотрудничество с коллегами, подчиненными. Текущие дела могут пойти самым непредсказуемым образом, что лишь запутает вас еще больше. Воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег. В конце дня успешно пойдут переговоры. Можете рассчитывать на поддержку деловых партнеров.
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Время рождения
Пол не определён
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Время рождения
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