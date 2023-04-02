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Никуда не торопимся — любовный гороскоп на 3 апреля
2 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня не стоит двигать отношения на новый уровень — это не приведет ни к чему хорошему.
Фото: goodfon.ru
Наш гороскоп дает представление о том, какие события и изменения могут произойти в ближайшее время, и как лучше всего использовать эти возможности.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что любовь выражается через конкретные мелкие жесты, имеющие материальное или иное практическое измерение. Важно не ставить на первый план собственное «я» и считаться с ситуацией. В программу романтического свидания придется внести заботу о питании и комфорте.
Телец
Сегодня Тельцам нет смысла скрывать свои чувства, но желательно воздержаться от попытки выразить их словами. Чем меньше ситуаций прямого общения с объектом симпатий, тем лучше для отношений и для самих Тельцов. Нехватка вербального контакта с лихвой возместится обаянием.
Близнецы
Сегодня Близнецов события этого дня заставят смотреть на некоторые вещи иначе. Их внимание может привлечь необычный, дистанционный или тайный формат общения с любимым человеком. Не исключено, что причиной таких мыслей станут новости издалека, вынуждающие на время изменить привычную тактику.
Рак
Сегодня Ракам советуют избегать спешки и продвигаться к своей цели короткими шагами. Перед тем, как предпринять то или иное действие, не помешает уточнить обстановку и узнать, чем «дышит» любимый человек в данный момент: не исключено, что найдутся общие друзья, вкусы или цели.
Лев
Сегодня Львам не стоит пропускать мимо ушей новые нотки в манере общения своего партнера — особенно, если они кажутся необычными и настораживают. Свободным Львам звезды советуют сворачивать завязавшийся флирт, как только незнакомец или незнакомка переходят на неподобающий или странный тон.
Дева
Сегодня Девам день обещает хорошие новости, которые порой будут выглядеть чудесными и неожиданными подарками судьбы. Это может быть весть от далекой пассии или воссоединение с любимым человеком после размолвки. Если прямых улучшений нет, появится надежда или счастливое предзнаменование.
Весы
Сегодня Весов день вынуждает мыслить практичнее, но здравый смысл может уживаться у них с отдельными элементами безрассудства. Многие Весы еще сильнее зациклятся на предмете своего вожделения или на поставленной себе в отношениях цели. Может усилиться интерес к деталям сексуальной жизни.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов обстоятельства складываются приятно и внушают им надежду, но не все так просто. Даже располагая поддержкой небес, они могут сделать роковую ошибку, если не учтут свое изменившееся положение и продолжат общаться с объектом своих симпатий как ни в чем не бывало.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут оказаться загружены обязанностями, но им не обязательно делать свой выбор между делами и личной жизнью. Совместить приятное с полезным вполне реально, если партнеры работают вместе. Однако стоит учитывать, что для важного свидания это не самый удачный момент.
Козерог
Сегодня Козерогам судьба делает подарок, который способен усыпить их бдительность и подтолкнуть к преждевременному шагу — например, слишком поспешному ответу на коварно заданный вопрос. Но если они вовремя уловят подвох, то легко удержат равновесие и даже обернут заминку себе на пользу.
Водолей
Сегодня на Водолеев повлияет психологическая атмосфера этого дня, она сделает их язвительными и критичными. Им стоит избегать спонтанных порывов. Плохую услугу им окажет слишком рано отправленное сообщение, рискованный вопрос, излишне колкое замечание, поспешное согласие.
Рыбы
Сегодня Рыбам желательно оставаться на связи и подпитывать взаимные симпатии, но не выступать в общении с любимым человеком активными инициаторами. Лучший выход — дождаться вечера: не исключено, что партнер напомнит о себе сам, причем с неожиданного адреса или в неожиданном тоне.
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