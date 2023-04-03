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Бережем репутацию — финансовый гороскоп на 4 апреля
3 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам стоит продумывать каждое действие и слово.
Фото: multiurok.ru
Наш гороскоп советует ориентироваться на практическое мышление и рассматривать все с точки зрения пользы и выгоды.
Овен
Сегодня Овны, работающие в сфере услуг, могут столкнуться с непостоянными и привередливыми клиентами. Много времени при их обслуживании может быть потрачено впустую. Старайтесь заранее выявлять неплатежеспособных клиентов, чтобы не расходовать на них рабочее время. На вас могут пожаловаться начальству. Старайтесь не проявлять излишней инициативы в делах.
Телец
Сегодня Тельцам следует бережнее и экономнее расходовать свои силы. Дело в том, что ваш энергетический потенциал может быть ослаблен, и вы можете быстро переутомиться, если неправильно распределите нагрузку. Научитесь эффективно работать на малых энергетических оборотах. Более всего преуспеют индивидуальные предприниматели, работающие на дому.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут быть склонны к азартному и непостоянному поведению. Для бизнесменов это чревато материальными и финансовыми потерями. Если вы работаете с финансами, то воздержитесь от инвестиций своих личных или заемных денег в совместные проекты. Нежелательно проводить операции по обмену валюты и делать оптовые закупки товара, предназначенного для перепродажи.
Рак
Сегодня у Раков могут возникнуть осложнения при завершении проектов. Не торопитесь закрывать дела, сдавать отчеты, дабы не пришлось потом возвращаться к ним снова и кое-что переделывать. Типичным примером этого может стать попытка строителей передать готовый объект заказчику. Не лучший день для контактов с начальством.
Лев
Сегодня у Львов могут возникнуть затруднения при контактах с людьми. Возможно, вам сложно будет найти взаимопонимание из-за излишне эмоционального отношения к вопросам. Не торопитесь давать обещания и доверять обещаниям других людей. Поручения, которые вы сделаете деловым партнерам, могут остаться неисполненными. Принимайте решения самостоятельно.
Дева
Сегодня Девы могут быть склонны поддаваться эмоциональным импульсам при совершении покупок и принятии решений о расходах. Совершая шопинг, вы, тем самым, рискуете растратить все имеющиеся деньги и залезть в долги по кредитной карте. Вместе с тем, разумнее было бы воздержаться сегодня от подобных поступков. Ищите поддержку у влиятельного тайного покровителя.
Весы
Сегодня у Весов не лучший день для личных инициатив и начинаний. Особенно это касается вопросов, связанных с деловыми партнерскими отношениями. Вы добьетесь успеха, если сумеете согласовать свои личные планы с планами партнеров. Возможно, что начальство выдаст вам премию. Старайтесь не обострять отношения с влиятельными людьми — это может нанести ущерб вашим экономическим интересам.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не обещают легких побед и свершений. Вы можете почувствовать, будто какая-то невидимая сила мешает вам реализовать ваши планы. Некоторые дела могут увязнуть в разбирательствах и согласованиях. Отношения с коллегами могут складываться напряженно. У руководящих работников дела пойдут намного успешнее.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не следует на день строить грандиозных планов и начинать новые проекты. Это очень нестабильные сутки, когда внешние обстоятельства могут часто меняться, внося помехи в ваши дела и переключая внимание на то, чего не было в ваших планах. Воздержитесь от участия в собраниях, совещаниях, поскольку они не принесут вам ничего полезного. Удачно проходят командировки.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит сразу и немедленно приступать к выполнению поручений начальства. Попробуйте немного подождать и возможно, начальство сообщит вам об изменении своих намерений и либо отменит, либо скорректирует свои прежние решения. Хороший день для оформления банковской ссуды или открытия кредитной линии.
Водолей
Сегодня для Водолеев определяющим фактором в поведении должны стать буква и нормы закона, а также служебные инструкции. Именно из-за нарушений этих правил у вас могут быть неприятности. Берегите свою деловую репутацию – это самое дорогое. Не исключены проверки, контрольные закупки и ревизии со стороны фискальных властей. Партнерские отношения в бизнесе развиваются успешно.
Рыбы
Сегодня у Рыб это не лучший день для проведения финансовых операций, открытия банковских счетов, размещения депозитных вкладов и денежных переводов в другие регионы и страны. Крайне нежелательно давать и брать деньги взаймы или инвестировать в рискованные проекты. Успешно складываются отношения с коллегами и подчиненными, которые всегда придут на помощь.
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