Что знакам зодиака можно, а что нельзя делать в этом апреле

Второй месяц весны будет со своими сюрпризами.

Центральное событие месяца – переломное Солнечное кольцевое полное затмение 20 апреля (07:12), открывающее весенний «коридор затмений». Очень важным сопутствующим фактором этого периода станет и одновременный разворот планеты коммуникаций Меркурия в очередной цикл ретроградности – планета будет пятится назад с 21 апреля до 15 мая.

Неизвестность и негативные ожидания перемен, идущих за такого рода затмением (в солнечно-лунном цикле – это форма новолуния), обеспечит довольно опасная конфигурация точки соединения Солнца и Луны (30 градус знака Овна) с Плутоном, совсем недавно перешедшим в новый для себя знак Водолея.

Исторически такая связь (аспект «квадратуры») точки сборки светил с Плутоном нередко сопровождала крупные техногенные либо природные, транспортные (в первую очередь в метро) катастрофы. Поэтому по крайней мере в дни ауры затмения (прежде всего 18-21 апреля) стоит избегать мест большого скопления людей и избегать рисков где бы то ни было.

Вне всяких сомнений, несмотря на общий сдержанный характер взаимодействий планет в апреле, взрывная конфигурация светил с планетой пертурбаций и перерождений Плутоном в день Новолуния/Солнечного Затмения, вряд ли пройдёт без событий напряжённого характера в первую очередь во второй половине апреля и особенно вблизи самого затмения. Наилучшая фаза видимости и повышенного влияния (тень затмения) охватывает ряд регионов от юго-восточного побережья Китая и Японии до Австралии и Новой Зеландии, включая Индонезию и Филиппины.

Кроме того, затмение довольно активным образом затрагивают ряд европейских столиц и крупных городов – прежде всего это Рим, Берлин, Санкт-Петербург, Киев, Стамбул, а также Пекин. Именно в этих местах может концентрироваться энергия для стихийных перемен и значимых событий на ближайшие полгода.

Возвращаясь к акцентам апреля, стоит отметить – начальный период месяца до 12 апреля включительно (кроме 3 и 6 числа) выглядит вполне стабильно и позволяет надеяться на достижение практических результатов в деловой сфере, особенно в период 10-12 апреля на фоне соединения Солнца с Юпитером. Однако уже с 14 апреля с открытием новых дел и проектов, от крупных покупок и вложений лучше воздержаться – близость затмения, убывающая Луна и торможение Меркурия значительно снижают потенциал гармоничного развития новых инициатив.

Затем, после коварной по влиянию планет недели, связанной с учтёнными выше неблагополучными факторами с 14 по 21 апреля, вполне конструктивно по транзитам планет выглядит завершающая неделя месяца с 23 апреля. Она позволяет, по крайней мере, вернуться к самым разным нерешённым вопросам прошлого, недоделкам и решить их на новых условиях положительно.

Наиболее напряжённые, конфликтные дни месяца по разным параметрам – 3, 5 (первая половина дня), 6 (полнолуние), 14, 16 (первая половина дня), 19-21 (аура солнечного затмения), 28 апреля.

Более гармоничные дни апреля, помогающие или сдерживающие вредные воздействия планет, – 10-12, 15, 18, 23, 25, 29-30 апреля.

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