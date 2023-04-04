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Готовимся к неожиданностям — финансовый гороскоп на 5 апреля
4 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня на работе может произойти все, что угодно.
Фото: novostiifakty.mediasole.ru
Наш гороскоп расскажет, как впечатлить начальника и быть у него на хорошем счету.
Овен
Сегодня для Овнов, ориентированных на карьерный рост, день складывается неоднозначно. Не пытайтесь проявлять инициативу, особенно если она будет идти вразрез с приказами и распоряжениями начальства. Сосредоточьтесь на конкретных делах и ограничьте посторонние контакты, которые только мешают работе. Чисто деловой и безличностный подход может привести вас к успеху.
Телец
Сегодня Тельцы могут преуспеть в делах, если будут действовать спокойно и взвешенно, в соответствии с собственными представлениями. Не поддавайтесь на искушение сделать что-то в обход существующих правил. Не допускайте просрочки платежей по кредитам. Соблюдение норм закона не просто желательное, но и необходимое условие для успешной работы.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день может быть связан с форс-мажорами или неожиданными изменениями обстоятельств. Возможно, вам придется в оперативном порядке заниматься совсем не теми вопросами, которые изначально планировались. Работа в составе группы может стать неэффективной. Вместе с тем, это неплохой день для поиска подработки.
Рак
Сегодня Ракам, вероятно, будет труднее добиваться поставленной цели. Дело в том, что внешние обстоятельства могут складываться неблагоприятно. Особенно это могут почувствовать те, кто выполняет индивидуальные услуги. Клиенты могут выразить недовольство вашей работой вплоть до жалоб начальству. Не лучшее время для ведения переговоров.
Лев
Сегодня Львами будет непросто: перед ними могут поставить сложную задачу, для выполнения которой может не хватить квалификации, что может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Используйте этот день для повышения уровня профессиональных знаний. Старайтесь не обращаться за помощью к коллегам, решайте сами все вопросы, активнее обменивайтесь мнениями с опытными коллегами.
Дева
Сегодня у Дев не лучший день для рискованных финансовых операций. Если вас будут уговаривать вложить свои деньги в выгодный проект, то не топитесь соглашаться. Вероятно, это финансовая пирамида, в которой ваши инвестиции могут бесследно исчезнуть. Не лучшее время для обмена валюты и оптовых закупок товара.
Весы
Сегодня у Весов могут возникнуть разногласия с теми, с кем они работают в паре на арендуемой площади. Не лучший день для поиска помещения под аренду и заключения арендного договора. От переговоров пока лучше воздержаться. Строители могут столкнуться с трудностями при передаче готового объекта заказчику — могут быть выявлены неполадки.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов неблагоприятный день для работы с документами и аналитической обработкой информации. Вам будет трудно сконцентрировать внимание на цифрах. Старайтесь отсечь от себя все помехи и всю лишнюю информацию, не допускайте посторонних разговоров, не позволяйте отвлекать себя от дел. Не исключены конфликты с коллегами.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может проявиться азарт игрока. Бизнесменов, ориентированных на спекулятивный бизнес, может потянуть на финансовые авантюры. Если ваша деятельность связана с валютными спекуляциями или вложениями в инвестиционные фонды, то вы рискуете понести большие финансовые убытки. Старайтесь не делать крупных покупок, экономьте.
Козерог
Сегодня у Козерогов сложный день для завершения проектов. Особенно это относится к сфере ремонтно-строительных работ. Возможно, будет выявлен какой-то дефект в предыдущей работе и многое придется заново переделывать. Чем меньше вы проявите инициативы, тем меньше у вас будет проблем. Проблемы в семье могут отвлекать вас от выполнения профессиональных обязанностей.
Водолей
Сегодня Водолеям не советуют доверять поступающей информации. Относитесь к ней с определенной долей скептицизма. Если вам необходимо принимать решения, то обязательно проверяйте эту информацию на предмет достоверности. Желательно воздержаться от заключения торговых сделок. Старайтесь браться за те дела, которые можно завершить сегодня.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют быть готовыми к самым разным неожиданностям. Это особенно актуально для тех, кто работает в составе группы единомышленников. Не исключены сбои в рабочем ритме из-за технических поломок. Внезапно поменяются приоритеты в работе – и тогда вам придется переключаться на другое направление.
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Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
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