Добьемся головокружительных высот — гороскоп на 5 апреля

15-16 лунные сутки. В напряженных ситуациях этого дня сталкиваются личные взгляды, партнерские интересы и семейные традиции.

Гороскоп на сегодня говорит, что среди значимых тем: право, этика, культура, идеология, защита владений, убеждений или ценностей. Могут обостриться раздоры в семье или среди земляков. Луна в Весах подчеркнет важность справедливости, чувства меры и баланса инициатив, но кто-то может претендовать на особые привилегии и видеть в равновесии угрозу своему статусу. Корнем раздоров может стать раздел совместной территории. Не всегда поможет дипломатичность, иногда придется проявлять смелость, например, идти против авторитетов.

Овен

Сегодня Овнам важна обратная связь с их аудиторией, клиентами или партнерами. Может быть поднят юридический или этический вопрос, заявлена претензия на исключительное личное право, например, территориальное. Возможны разногласия с самыми близкими людьми (земляками, семьей, супругом). Есть риск из-за гордости лишиться точки опоры. Удержать равновесие и «сохранить лицо» поможет дипломатичность.

Телец

Сегодня Тельцов может привлечь эстетический, юридический, медицинский или культурный вопрос, а также тема сотрудничества, справедливости, любовной гармонии или равноценного обмена услугами. Материальные стороны ситуации могут переплестись с моральными. Звезды советуют не спешить с окончательными выводами и не торопиться с устройством на новую работу, особенно в международную организацию.

Близнецы

Сегодня для Близнецов обстоятельства складываются удачно, но им не всегда будет легко использовать подвернувшиеся возможности. Не исключено, что их будет удерживать та или иная зависимость, например, материальная. Звезды не советуют форсировать сделки и развитие отношений, а также открыто высказывать свое мнение, даже при уверенности в своей правоте сейчас лучше взять пару месяцев на раздумья.

Рак

Сегодня Ракам требуется самообладание, так как именно их эмоциональный темперамент может нарушить равновесие и «подлить масла в огонь». Особенно критичны проблемы, связанные с домом, традициями, полномочиями и правами. Многие Раки будут активно защищать свои владения или убеждения, пусть даже ценой спора с авторитетным лицом. Это не лучший день для начинаний, для дел, связанных с жильем и браком.

Лев

Сегодня Львы могут стать свидетелями или участниками бурных столкновений на почве истории, мировоззрения или происхождения. Не исключены проблемы, связанные с домом или временным жильем. Звезды советуют быть осмотрительнее: в порыве эмоций легко разбудить старую вражду или явить миру неблаговидные детали прошлого. Вместо того, чтобы укрепить свой или чужой авторитет, есть риск его подорвать.

Дева

Сегодня Дев призывают к умеренности и одновременно провоцируют на отказ от нее, например, на превышение своих финансовых или моральных полномочий. Возрастает вероятность разлада с влиятельным лицом, а также с друзьями и близкими. Легко оказаться в шаге от рискованной авантюры, крупной потери, долговой зависимости. Лучше повременить со сделками и инвестициями, особенно валютными.

Весы

Сегодня от Весов многое зависит, особенно в ситуациях спора, конкуренции и столкновения взглядов. Даже если вы зависимы от более авторитетных и харизматичных людей, старайтесь держать в отношениях с ними баланс и помнить о своих правах, включая моральные. День заостряет проблемы в деловых партнерских союзах, в семье и браке. Для начинаний, особенно совместных, его лучше не выбирать.

Скорпион

Сегодня Скорпионов день вынудит действовать в тени или поставить их в зависимое положение. Он может подтолкнуть к деловой авантюре или добавить приключений в пути. Но ни один из этих вариантов не дает права на «игру без правил». Даже в сложной ситуации, например, вдалеке от дома,— желательно следовать условиям договора и соблюдать закон, поддерживать баланс интересов и уважать авторитеты.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут попасть в духовную или иную ловушку. Там, где в другое время они повели бы себя безупречно, их может привлечь сомнительный путь, например, тайная тактика вместо открытой и смелой. Возможно отступление от своих же идеалов. Мотивом может стать забота о доме и близких, безопасность, сокрытие прошлого или желание сберечь свои «корни». Возможен разлад с земляками или друзьями.

Козерог

Сегодня Козерогам советуют остерегаться обострения разногласий в любой сфере, но особенно в деловых отношениях и в своем близком кругу. Желательно удвоить дипломатичность, если оба пункта совмещены, например, стоит вопрос о семейном бизнесе или тесном сотрудничестве с влиятельным партнером. Не лучший день для контакта с земляками и родней, полюбовного решения жилищных и правовых проблем.

Водолей

Сегодня Водолеи могут столкнуться с ситуацией вида «легко сказать, но трудно сделать». Декларируемые права или взгляды могут вступить в противоречие с имеющимся арсеналом средств, привычками помощников или нравами окружения. Вероятны разногласия с домочадцами, иностранцами и соотечественниками, особенно при попытке помочь или получить помощь. Не лучший момент для отправки в путь и начала работы.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут пережить кризис чувств или идей либо неоднозначную ситуацию с ресурсами. Их образ действий, чаще всего осторожный и правильный, может вступить в противоречие с окружающей обстановкой. Любое продуманное системное начинание на деле может обернуться рискованной авантюрой, поставить под удар какую-то ключевую ценность или спровоцировать радикальные разногласия с нужным человеком.