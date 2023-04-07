Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Время замедлиться — финансовый гороскоп на 8 апреля
7 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам стоит сбавить обороты или даже отдохнуть.
Фото: banki-kredity.ru
Наш гороскоп подскажет, как провести этот день максимально выгодно.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют воздержаться от личных инициатив и начинаний и сосредоточиться на обычной повседневной работе. Старайтесь решать вопросы по мере их поступления и воздержитесь от принятия решений, влекущих за собой необратимые последствия.
Телец
Сегодня Тельцам советуют воздерживаться от любой тайной или незаконной деятельности. Попытка бизнесменов скрыть часть доходов от налогообложения может привести к осложнениям с фискальными органами власти. Будьте готовы к проверкам, контрольным закупкам и ревизиям. Обязательно держите под контролем то, как выполняются договорные обязательства.
Близнецы
Сегодня Близнецам будет сложнее работать по заранее намеченному плану. Некоторые ваши деловые партнеры могут проявить необязательность и неисполнительность в работе. Поэтому старайтесь отдавать предпочтение той работе, результаты которой зависят только от вас.
Рак
Сегодня Ракам, возможно, придется столкнуться с мелкими осложняющими моментами в текущей работе, которые, однако, могут отнять много рабочего времени. Старайтесь действовать по обстановке, допуская в интересах дела отклонения от графика работ. Сложнее всего придется тем, кто занимает руководящие должности. При наличии отвлекающих моментов старайтесь не упускать из поля зрения свои стратегические цели.
Лев
Сегодня для Львов, работающих в туристических агентствах, издательских домах и дизайнерских студиях, не самое хорошее время. Не увлекайтесь слишком далекими перспективами – от этого вы можете потерять почву под ногами и упустить реальные возможности для продвижения в делах. Используйте этот день для сбора полезной информации и повышения уровня квалификации.
Дева
Сегодня Девам категорически не советуют втягиваться в рискованные финансовые авантюры. Заявление о получении ипотечного кредита в банк имеет мало перспектив для положительного решения. Отложите на другое время дела, связанные с наследством и выплатой налогов. Вы можете столкнуться с трудностями при проведении инвентаризации движимого и недвижимого имущества.
Весы
Сегодня у Весов деловые связи могут переживать проверку на прочность. Возможно, вам придется сталкиваться с фактами неисполнения данных обещаний, что будет свидетельствовать о слабости деловых связей и ненадежности людей, с которыми вы сотрудничаете. Однако поиск новых людей на замену может не привести к качественному улучшению делового взаимодействия.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут не обнаружить прямой зависимости между своими трудозатратами и уровнем доходов. Ваши доходы могут оказаться невысокими, несмотря на большие физические и умственные усилия. Возможно, это может быть связано с частыми техническими поломками и необходимостью устранять их. Вам могут поручить низкооплачиваемую работу.
Стрелец
Сегодня Стрельцам советуют воздерживаться от личных инициатив и ничего не менять в сложившейся практике работы. Делайте ставку на традиционные и многократно проверенные методы работы. Если ваша работа требует творческого подхода и экспериментирования, то постарайтесь не особенно рисковать. Вам может помочь совет коллеги.
Козерог
Сегодня Козероги могут понести убытки, если возьмутся за выполнение частного заказа без соответствующей предоплаты. Клиент может отказаться от заказа, в то время как вы уже потратите силы и время впустую. Это в первую очередь касается выполнения частных заказов, где порядок оплаты не всегда отрегулирован.
Водолей
Сегодня Водолеям рекомендуется действовать самостоятельно, независимо от мнения окружающих. Попытка посоветоваться с друзьями и знакомыми только больше вас запутает. Звезды советуют вам поставить барьер перед теми людьми, которые попусту отнимают ваше время. Наиболее результативным может стать труд индивидуальных предпринимателей.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут почувствовать понижение уровня мотивации к работе. Возможно, это будет связано с увеличением нагрузки на работе при сохранении прежнего уровня дохода. Вам могут снизить тариф на оплату труда. Не исключено общее ухудшение самочувствия, повышенная утомляемость, слабость. В сложном положении могут оказаться руководящие работники.
Рамблер: последние новостиРоковой тау-квадрат: почему в задержании Ler_chek виноваты планетыАстролог рассказал, как весна перезагрузит жизнь человечестваГороскоп на 8 апреля 2023 года — Рамблер/гороскопы
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Доверяем своему чутью — гороскоп на 8 апреля
Нравится 1
Счастье любит тишину — любовный гороскоп на 8 апреля
Приметы на 8 апреля 2023 года: что нельзя делать в этот день
Роковой тау-квадрат: почему в задержании Ler_chek виноваты планеты
Названы три знака зодиака, которых боялась Ванга
Народные приметы: не выбрасывайте эти вещи, чтобы не случилась беда
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Рабы любви: мужчины-подкаблучники по знаку зодиака
Астрологи рассказали, как весна перезагрузит жизнь человечества
Как мы лишаем себя притока денег