Смотрим на вещи трезвым взглядом — гороскоп на 9 апреля

8 апреля 2023 ГороскопыМарианна Басс

19 лунные сутки. В этот день не стоит рассчитывать на полностью открытые пути.

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Гороскоп на сегодня говорит, что утро может начаться с пассивности, лени, мечтательности, идеализма. Луна в Скорпионе может подпитывать тягу к иллюзиям и вредным привычкам. Есть вероятность удачно сбыть что-то с рук. Нежелательны спонтанные покупки. Во второй половине дня оптимизм начнет бороться с пессимизмом и последний может временно взять верх. Будет легко натолкнуться на ограничение, запрет, критику, недоверие, проверку, контроль, пережить разочарование. К счастью, даже при формальной неудаче Луна в Стрельце не позволит утратить веру в себя или в свои идеалы. Овен Сегодня для Овнов день начнется с инертности, мечтательности, медлительности или тайных опасений, а также зависимости от материальных дел. Не исключены запоздалые приобретения или траты. Вторая половина дня добавит вдохновения, но любое начинание может начаться с демотивирующего барьера, создающего иллюзию неудачи, например, с временного запрета, разочарования, обрыва связи или закрытия пути. Телец Сегодня Тельцам придется ориентироваться на вкусы и настроения тех, кто им нравится или тех, в ком они нуждаются. Не стоит откладывать обмен знаками взаимной симпатии. Во второй половине дня лучше отложить дела, требующие дальновидности и ответственности, а в экспериментальных проектах и вынужденных приключениях быть осторожнее и внимательнее: судьба даст неприятный, но полезный урок на будущее. Близнецы Сегодня для Близнецов день может начаться с минуты лени, мечтательности, слабости или сонливости, но звезды все же советуют им взять себя в руки и выполнить необходимые рутинные дела. Вторая половина дня подчеркнет сложности в общении с влиятельными людьми и организациями, включая иностранные. Возможно, придется столкнуться с отказом, критикой, суровой проверкой или необходимостью держать дистанцию. Рак Сегодня Раки могут начать этот день с минуты отдыха, мечтаний или романтики. Если сопутствующие эмоции позитивны, такое неспешное начало дня пойдет на пользу. С приближением вечера у многих представителей знака появятся дополнительные обязанности, ограничения или сомнения, расслабиться им будет сложнее. Возможно, придется заняться здоровьем, питомцами, безопасностью или вспомнить о своем служебном долге. Лев Сегодня Львам трудно рассчитывать на полностью безмятежный настрой и беззаботное существование. Утро может начаться с погружения в домашние дела или воспоминания о прошлом. К вечеру есть риск столкнуться с неудачей в творчестве, разочарованием в любви, духовным кризисом или запретом на удовольствия. Учитывая эти особенности момента, желательно все же избегать мнительности и не сгущать краски. Дева Сегодня Девы могут позволить себе немного помечтать, но звезды советуют им не отрываться от реальности, не быть идеалистами. Стоит суммировать впечатления и взять на заметку плохие предчувствия: не исключено, что к вечеру некоторые из них частично оправдаются. Может огорчить отказ, запрет, отсрочка, ограничение в территориальных или иных правах, неудача при попытке заключить договор. Весы Сегодня Весам советуют рассчитывать лишь на умеренный успех. Утром нежелательны покупки, но есть шанс удачно что-то продать в последний момент. Вторая половина дня может создать препятствия в дороге или затруднить полноценную обратную связь. Возрастет вероятность проверок, задержек, объездов или иных осложняющих факторов, например, недомоганий. Не исключены временные проблемы с финансами. Скорпион Сегодня Скорпионы могут начать этот день с внимания к собственным нуждам. Не стоит отказывать себе в мелких приятных вещах, лакомствах, любимой музыке. Можно позволить себе побыть идеалистом. Заряд положительных эмоций не даст впасть в уныние во второй половине дня, когда может возникнуть барьер на пути к исполнению желаний, например, сорвется сделка. Лучше не делать покупок: возможно разочарование. Стрелец Сегодня Стрельцам будут создаваться помехи, внешние или внутренние. Утро может начаться с лени или тайных сомнений. Если к вечеру они будут преодолены, возрастет риск столкнуться с препятствием в виде домашнего обстоятельства, семейного или служебного долга, жестким контролем, проверкой или ограничением. Помогут дисциплина и терпение. С важным делом лучше повременить до завтра. Козерог Сегодня Козерогам желательно отказаться от грандиозных планов и новых важных начинаний. В начале дня можно позволить себе минуту мечтаний, но избегая мрачных мыслей и эмоций: они способны создать упадническое настроение на весь день. Вторая половина дня может склонить к духовным разочарованиям, создать почву для отсрочек, недоверия, неудач или неуверенности в себе, разбудить скрытые недомогания. Водолей Сегодня Водолеям советуют сохранить критичное отношение к событиям, так как за свой идеализм они могут однажды заплатить высокую цену. В первой половине этого дня им важно не поддаваться иллюзиям и не держаться за уходящие блага: вскоре ситуация изменится к лучшему. Главный ориентир во второй половине суток — будущее, увидеть в нем системные ловушки так же важно, как новые возможности. Рыбы Сегодня Рыбы могут пребывать в приятных мечтах, но ближе к вечеру их желания, надежды и представления столкнутся с реальностью. Чем объективнее они оценят свои возможности в моменте, например, свой профессиональный потенциал или виды на заветную должность,— тем меньше обидных разочарований их ждет. Рыбы, добившиеся в этот день формального успеха, могут быть несколько разочарованы.