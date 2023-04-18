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Наслаждаемся моментами настоящего — любовный гороскоп на 19 апреля
18 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня лучше не смотреть в будущее, живем здесь и сейчас.
Фото: frazy.su
Наш гороскоп подскажет, как сделать отношения крепче каната.
Овен
Сегодня Овны крайне самолюбивы, чувствительны к своему авторитету в глазах партнера и стремятся удержаться на моральной высоте. У Овнов, недовольных развитием отношений или теряющих прежние позиции, не исключены всплески бурных негативных эмоций, но большинство из них постарается «сохранить лицо».
Телец
Сегодня Тельцам желательно отнестись с осторожностью к душевным порывам и не совершать под их влиянием важных шагов. Не стоит спешить с началом нового романа, «хлопать дверью» на прощание, претендовать на чужое, пытаться удержать прошлое, культивировать в себе негативные чувства.
Близнецы
Сегодня Близнецам события дня внушают надежду, ощущение счастья или другие положительные эмоции. Многие Близнецы, как и их партнеры, сумеют перешагнуть через материальные и другие трудности ради светлого будущего. Прекрасный день для того, чтобы вспомнить все хорошее или загладить ссору.
Рак
Сегодня у Раков главная задача в отношениях — не слишком торжествовать, если им удалось поймать жар-птицу и сорвать джек-пот, и вести себя достойно и держать себя в руках, если что-то идет не по их плану. Ситуации этого дня способствуют перехлесту эмоций, мешают уравновешенности, гармонии и балансу.
Лев
Сегодня Львам советуют возблагодарить судьбу за любовные удачи и за полученные в личной жизни уроки. Этот день поддерживает настроение «все, что ни делается — к лучшему» и подчеркивает положительные, а не огорчительные стороны любой истории. Приятные стороны свидания перевесят негативные.
Дева
Сегодня Девы с авантюрной жилкой легко пойдут в романтических отношениях ва-банк, а за нерешительных Дев вступится сама судьба. Обстоятельства этих суток могут принести им невероятный всплеск положительных эмоций, мощный катарсис или важный жизненный урок, меняющий их прежние ценности.
Весы
Сегодня у Весов «звездой» в отношениях является их половинка, которая привлекает к себе общее внимание. Самим Весам предстоит греться в лучах ее славы или делить с ней ее бремя. Если Весы не против такой расстановки ролей, день будет счастливым, что не исключает ссор: это день ярких и бурных эмоций.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут оказаться «на взводе» и начать нервничать из-за мелочей. Некоторые Скорпионы сделают выбор в пользу срочных дел, а не личной жизни. Те Скорпионы, у которых любовь на первом месте, окажутся страстными и романтичными, но порой навязчивыми в своих действиях.
Стрелец
Сегодня Стрельцы способны посвятить себя любви без остатка и непременно получат за это награду. В сложном случае они смогут с честью и выгодой для себя выйти из кризиса, не растеряв свое самоуважение, а приумножив его. Свидание может протекать в напряженной обстановке или в режиме приключения.
Козерог
Сегодня Козерогам опасно ставить для себя целью победу любой ценой в делах сердечных: даже если они ее добьются, успех будет энергозатратным, а эффект неоднозначным. Если речь не идет о жизненно важном, звезды советуют сдержать порыв и взять паузу — в зависимости от ситуации, на день или на месяц.
Водолей
Сегодня Водолеи получат от романтического свидания неподдельное удовольствие, если не станут зацикливаться на сложных гранях момента и будут ценить хорошие возможности. Обстановка этих суток не располагает к пассивности и скуке. Не самой плохой идеей будет совместное посещение мероприятия.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут испытать яркие ощущения, но им вряд ли стоит на них зацикливаться. Рыбам, пропустившим тот или иной подарок судьбы, не стоит огорчаться: скорее всего, он не представлял для них особой ценности. Отличный день, если хочется насладиться моментом, не заглядывая в будущее.
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