Неизгладимые впечатления — гороскоп на 19 апреля

28-29 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Юпитера в Овне добавляет ярких эмоций.

Это может быть гордость за достижения или еще не остывший пыл после приключений.

Гороскоп на сегодня говорит, что ьлизкое Новолуние не советует начинать новые дела, лучше праздновать победу или с достоинством принимать поражение. День может пробудить как лучшие качества, например, щедрость и великодушие, так и отрицательные: гордыню, зависть к чужим лаврам, стремление к гиперкомпенсации, неумение принять очевидное и «отпустить» прошлый этап. Самочувствие отчасти зависит от настроения: радость исцелит недуги, а огорчение может их усилить. Вредны излишества.

Овен

Сегодня для Овнов день знаменует окончание важного периода. Он станет ярким маркером их морального и физического самочувствия, особенно для апрельских Овнов. На позитивной волне окажутся Овны, успевшие реализоваться: добиться желаемого, совершить прорыв, подняться ступенью выше. У Овнов, упустивших свой шанс, возможна попытка запоздало заявить о себе или оставить за собой последнее слово.

Телец

Сегодня Тельцам лучше избегать лишних нагрузок и новых стартов: в эти сутки легко зайти в тупик или ухудшить самочувствие. Распирающей изнутри энергии стоит найти нейтральное применение. Заслуживает внимания не только событийная грань момента, но и его духовный и этический подтекст. Может оказаться поучительным чей-то пример. Важно сберечь ценное, но не «жадничать» и сбросить ненужный балласт.

Близнецы

Сегодня Близнецов могут привлечь яркие резонансные социальные события или отдельные популярные персоны. Стоит отслеживать ситуацию, если вас волнует будущее вашей группы или судьба вашего покровителя: не исключено, что теряет авторитет кто-то из влиятельных друзей, завершается или меняет фазу важный проект. День покажет торжество или провал тех идей, на которые была сделана ставка.

Рак

Сегодня Ракам день демонстрирует их собственные либо чужие достижения. Возможна ситуация морального давления. В случае победы важно «удержаться в седле», оправдать надежды и завоеванный авторитет, не создать себе врагов своими вызывающими манерами. Если везет кому-то другому, опасно поддаваться зависти и гневу - лучше иметь достоинство, уважать чужой талант, знать меру в протесте против чужих идей.

Лев

Сегодня Львы могут торжествовать, праздуя свой личный успех или победу своих идеалов, удачу своего подопечного или наставника. Возможен кульминационный момент в карьере за рубежом, путешествии, учебе, судебном деле, исследовательской работе. Если не хочется останавливаться на достигнутом и есть дальнейшие планы, это неплохой день для заявки на продолжение, но с учетом «подводных камней» ситуации.

Дева

Сегодня для Дев кульминационным моментом в кризисной полосе станет то или иное яркое событие. Даже на фоне возможных потерь сейчас или в будущем, общая атмосфера и посыл этих суток положительны и внушают скорее оптимизм, чем уныние. Судьба может принести щедрый дар, например, возможность удачно расплатиться с долгами. Новых долгосрочных проектов начинать не стоит: они станут источником проблем.

Весы

Сегодня Весов события этого дня могут не касаться напрямую, но непременно затронут их косвенно. Не исключается важный момент в брачном или деловом союзе, вызванный решением второй стороны. Индивидуальный успех маловероятен: любой результат - плод совместных идей либо очевидного чужого лидерства. Быть в центре внимания, принимать удары и пожинать лавры чаще предстоит партнеру (или сопернику).

Скорпион

Сегодня Скорпионов может ждать кульминационный момент в сложном деле, в ходе учебы, путешествия или исцеления. В фокус внимания может попасть персона врача, коллеги, подчиненного, заказчика или даже питомец. Не придется скучать, но не будет и полного комфорта. Добавится хлопот или моральных нагрузок. В некоторых случаях возможен кризис: обострение заболевания, вспышка конкуренции или ссоры.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут рассчитывать на преодоление препятствий и на победу в той сфере, что была для них важной в последний год. В ней они получат свою минуту славы или морального удовлетворения. Возможен миг триумфа и ценный приз в последний момент. В центре их внимания может оказаться самовыражение, рискованная игра, взаимодействие с детьми, любовная история, творческий проект, жилищный вопрос.

Козерог

Сегодня для Козерогов это напряженный и ответственный день, если они завершают значимый этап в своих домашних делах, претендуют на сохранение своего авторитета в семье или в близком кругу, на ту или иную территорию или на моральную правоту. Успех не достанется им даром, особенно, если им кто-то противостоит и интригует против них. Не исключен стресс. Звезды советуют заниматься лишь самыми важными делами.

Водолей

Сегодня для Водолеев хорошие стороны окружающей обстановки перевешивают негативные. Водолеи, не нашедшие понимания дома, найдут его в другом месте. Возможно приключение, яркое событие, вечеринка. Недавние разногласия имеют шанс закончиться на удачной и даже веселой ноте. Может принести отдачу вложение или доброе дело. Подходящий момент для того, чтобы зарядиться позитивом перед сложным периодом.

Рыбы