Находим «золотую середину» в отношениях — любовный гороскоп на 24-30 апреля

На этой неделе нам стоит искать гармонию, балансировать.

Овен

На этой неделе Овны могут надеяться на праздник любви в четверг, пятницу и утро субботы. Им придется принять новые условия любовной игры, в которых они утратили часть прежних рычагов влияния и должны активнее использовать те, что у них еще остались. Лучше не планировать свидание на вторник и среду.

Телец

Самыми яркими днями этой недели для влюбленных Тельцов станут четверг и пятница. Но им стоит помнить, что любовная игра может отнять у них в это время много сил и вовлечь их в сомнительный сценарий. Если нужно поговорить с любимым человеком о чем-то важном, лучше выбрать для этой цели воскресенье.

Близнецы

Для влюбленных Близнецов эта неделя начнется с приятной ноты, которую у них есть шанс развернуть в «песнь любви» в четверг или в пятницу. При этом не все пойдет гладко: внешняя ситуация может нести сюрпризы или помехи, а ум будет постоянно работать над какими-то размышлениями или темами прошлого.

Рак

Влюбленным Ракам стоит аккуратнее выбирать линию поведения во вторник и среду: в это время страсти способны заглушить голос здравого смысла, под влиянием бурных эмоций слова могут разойтись с делами. Многие Раки останутся людьми действия, им будет трудно разобраться в оттенках своих и чужих чувств.

Лев

На этой неделе влюбленные Львы оказываются в центре внимания в четверг, пятницу и утро субботы. Именно в это время они смогут повлиять на ход своей любовной истории, добавив в нее тех или иных нот и красок. Им стоит избегать явно сомнительных ролей и речей, которые однажды могут сыграть против них.

Дева

На этой неделе Девы склонны рассматривать любовь как цель, а коммуникации как средство ее добиться. Наилучшим образом они смогут распорядиться своими коммуникативными талантами в воскресенье. Значимый разговор им стоит отложить именно на этот день, учитывая, что у него наверняка будет продолжение.

Весы

На этой неделе любовные позиции Весов сильнее всего в четверг, пятницу и утро субботы. Неизбежные помехи и сюрпризы, которыми чреваты эти дни, не отменят хороших сторон ситуации. Звезды советуют активнее использовать этот интервал, если хочется закрепить союз на будущее или помириться.

Скорпион

На этой неделе Скорпионы адаптируются к новому повороту событий в личных отношениях или пытаются понять позицию любимого человека. Звезды не советуют «давить» на него психологически и требовать от него окончательного ответа прямо сейчас, так как ему нужно дополнительное время, чтобы определиться.

Стрелец

На этой неделе звезды советуют Стрельцам ценить и укреплять счастливые сложившиеся отношения. Если роман подходит к концу, стоит подумать о том, чтобы завершить его на позитивной ноте. В случае ссоры важно использовать возможности примирения. Наиболее удачный интервал — с четверга по утро субботы.

Козерог

На этой неделе влюбленные Козероги чувствительны к мелочам. Их внимание может быть поглощено попыткой переоценить свою личную жизнь в прошлом или заглянуть в будущее. В период с четверга по субботу они могут испытать мощный всплеск страстей или ярче чем обычно продемонстрировать свои чувства.

Водолей

На этой неделе яркие моменты личной жизни ждут Водолеев в период с четверга по утро субботы. Внешняя инициатива при этом будет чаще принадлежать партнеру. Скучно не будет: взаимная тяга может соседствовать с элементом зависти, ревности или соперничества. Может разыграться драма с чувствами напоказ.

Рыбы

На этой неделе Рыбы склонны гнуть в любви свою линию, невзирая на требования момента — например, на необходимость стать более гибкими и легкими в общении. Но не исключена и другая крайность: измена своим принципам в угоду обстановке. Самые мудрые Рыбы найдут здесь свою личную «золотую середину».