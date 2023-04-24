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Заботимся о своих близких — гороскоп на 25 апреля
24 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
5-6 лунные сутки. Сегодня сближение Луны и Марса в знаке Рака дает мощный эмоциональный стимул для действий.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что причиной или целью хлопот может стать охрана территории, защита владений или имущества, ремонт или строительство, забота о членах семьи или о близком сообществе. Мотивировать на активность могут давние традиции или патриотические чувства. В срочной ситуации лучше действовать по плану или проекту: он обеспечит подстраховку. В течение дня продолжит нарастать напряженность и будет все сложнее держаться в заданных рамках. Не помешают меры против травм, против обострения идейных и семейных разногласий.
Овен
Сегодня Овны становятся более чувствительными и менее уравновешенными. Они склонны поддаваться эмоциональным импульсам или разрушительным неосознанным привычкам, идущим из детства. Многих Овнов будет ждать большое поле для работы в собственном доме или в семейном бизнесе. Возрастает риск ссор с близкими, домочадцами и земляками. В любом занятии не помешает заблаговременная тайная подстраховка.
Телец
Сегодня Тельцы значительно упростят себе любую задачу, если с самого утра наметят план действий и очертят возможные перспективы. Это поможет им поддерживать контакты с друзьями, а также находить общий язык с неуравновешенными партнерами, собеседниками и попутчиками. Отказываться от общения и срочных разъездов звезды не советуют, так как активный образ жизни сейчас дает много пищи для размышлений.
Близнецы
Сегодня Близнецам советуют заниматься хозяйственными, семейными, финансовыми или деловыми вопросами. Близнецам, тяготеющим к гармонии и комфорту, этот день может создать определенные неудобства. Чтобы дела шли удачно, потребуется предприимчивость в сочетании с чутьем. Возможны срочные рискованные ситуации в бизнесе, вынужденные командировки. Не все свои цели и контакты стоит афишировать.
Рак
Сегодня Раки активно отстаивают свои интересы или взгляды, порой становятся чересчур импульсивными и вспыльчивыми. Им стоит избегать запоздалых порывов и не сражаться без острой необходимости с теми, кто в данный момент оказался морально сильнее. Не помешает безопасный план действий или подстраховка. Звезды советуют не отказываться от поддержки друга или сообщества, хотя бы информационной.
Лев
Сегодня у Львов силы отнимают те или иные вынужденные хлопоты. Это могут быть срочные работы по устранению скрытых препятствий или исправлению прошлых ошибок. Поле для активности может дать дом или внутренняя часть бизнеса. Возможны осложнения в пути или при попытке найти приют. Важно не действовать наугад, иметь тайный план или скрытую поддержку. Хорошо заниматься системами охраны и безопасности.
Дева
Сегодня для Дев актуально взаимодействие со старыми знакомыми и близкими людьми, например, членами семейного или земляческого клана. Звезды подсказывают, что такое общение будет продуктивным и советуют не быть одиночкой, особенно в дороге и вдали от дома. Желательно привлекать друзей и близких к своим делам либо не отказываться от их помощи. Они будут хорошими попутчиками и «группой поддержки».
Весы
Сегодня Весов могут позвать насущные семейные дела или профессиональные обязанности. Не исключено, что требования момента войдут в противоречие с их текущим настроением, партнерскими обязательствами или чужими амбициями, усиливая напряженность. Стоит помнить о потенциально конфликтной атмосфере этих суток. Важно выполнять план и свой долг, но лучше избегать новых начинаний, включая совместные.
Скорпион
Сегодня Скорпионов ждет прилив энергии, не в последнюю очередь основанный на вере в свою правоту или в поддержку близких людей. Звезды советуют представителям этого знака не увлекаться и заранее очертить границы своих полномочий, иначе слепая вера в свою удачу может привести их к разногласиям с нужными людьми. Данный совет актуален вдвойне при работе за рубежом и сотрудничестве с иностранцами.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит нервничать, столкнувшись с житейским кризисом: справиться с ним будет нетрудно, если есть опора. Это может быть базовый долгосрочный план, верно составленный проект или заложенный фундамент, чувство долга, профессионализм или поддержка своего клана. В центре внимания может оказаться «больной» вопрос, связанный с семьей, бизнесом, жильем, наследством или безопасностью.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит помнить о потенциальных размолвках этого дня, способных негативно повлиять на их деловые отношения, жилищные планы или семейный микроклимат. Даже если диалог состоялся и сотрудничество налажено, не помешает учитывать некоторые сложности «на том конце провода», например, чужую обидчивость и злопамятность. Во избежание лишних проблем звезды советуют придерживаться плана или правил.
Водолей
Сегодня для Водолеев день может быть ознаменован срочными хлопотами. Многим Водолеям придется иметь дело с домашними планами и семейными обстоятельствами. Одни Водолеи будут активно заботиться о друзьях или близких, другие будут вынуждены сами обратиться к ним за помощью. В список насущных тем дня может войти здоровье. Звезды советуют согласовывать действия с материальными планами и возможностями.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут рассчитывать на неплохую отдачу от своих планомерных действий. Острые ситуации будут недолгими и из них непременно найдется разумный выход. Многим Рыбам поможет правильный план, профессионализм или опыт, благодаря которому они не потеряют самообладания в критический момент, также им поможет чутье. Чтобы сохранить полученные хорошие результаты, важно не увлекаться сверх меры.
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