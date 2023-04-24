Заботимся о своих близких — гороскоп на 25 апреля

24 апреля 2023 ГороскопыМарианна Басс

5-6 лунные сутки. Сегодня сближение Луны и Марса в знаке Рака дает мощный эмоциональный стимул для действий.

Фото: rambler