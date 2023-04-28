Наслаждаемся каждой секундой дня — гороскоп на 29 апреля

9-10 лунные сутки. Сегодня положение Луны во Льве подчеркивает оптимистичные приятные стороны ситуации.

Гороскоп на сегодня говорит, что можно отложить возникшие опасения и вплоть до вечера сконцентрироваться на хорошем. День дает моральную поддержку, дарит праздничный, романтичный или творческий настрой, подтверждает имеющийся успех и авторитет, помогает закреплять положительные результаты, позволяет гордиться своими достижениями или талантами детей (подопечных). Ближе к ночи вступление Луны в знак Девы намекнет, что пора свернуть масштабные развлекательные мероприятия, подумать про будни, ограничения, обязанности, быт, работу или здоровье.

Овен

Сегодня Овны могут получать бонусы от своего влияния или таланта. Овнам, рожденным в середине апреля, еще не поздно заявить о себе, но помня, что времени у них очень мало. Основная часть дня подходит для праздника, отдыха, хобби, поддержания своего авторитета у детей или воспитанников, подпитки интереса к себе у своей публики. К ночи на первый план могут выйти хозяйственные дела.

Телец

Сегодня Тельцы вплоть до вечера будут склонны настаивать на своем мнении, стремиться к идеалу (порой недостижимому) и выкладываться в любой роли на полную мощность. Не исключено, что это приведет к эмоциональному и интеллектуальному выгоранию. Важно не тратить душевную энергию в попытке соответствовать навязанному образу: вскоре обстоятельства изменятся и помогут включить собственную природную харизму.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут получать удовольствие от хороших сторон ситуации и не бояться новых сюрпризов. Если накануне случилось то или иное недоразумение, в течение дня оно будет счастливо разрешено или благополучно забыто. Многие Близнецы в утренние и дневные часы смогут позволить себе минуту романтики. Ближе к ночи их внимание начнут привлекать домашние дела и хозяйственные хлопоты.

Рак

Сегодня Ракам день может принести дополнительный доход, выигрыш, престижную покупку или другой удачный поворот сюжета в материальной сфере: погашение долга, получение процента от вложений. Возможно, оправдается финансовый риск. Стоит помнить, что в хороших событиях сегодня есть доля случайного везения. Плановые контакты и ответственные поездки лучше отложить на поздний час или перенести на завтра.

Лев

Сегодня Львы могут наслаждаться жизнью, не думая слишком много о забуксовавших делах. Вплоть до вечера обстоятельства будут идти им навстречу, приглашая отдохнуть, повеселиться или отдать дань чувству прекрасного. Многие Львы смогут приятно провести время среди новых друзей, прежних единомышленников или просто лояльно настроенных симпатичных людей. Им будет легко следовать собственным убеждениям.

Дева

Сегодня Дев позитивный фон этого дня приглашает стать романтиками, повеселиться, отпраздновать успех, отдать дань творчеству или духовной жизни. Если волею обстоятельств вы оказались в гостях или в богемной атмосфере, не отказывайтесь от добавочной порции развлечений или дополнительного канала вдохновения, но помните, что в конце дня придется вернуться к своему естественному образу мыслей и стилю жизни.

Весы

Сегодня Весам основная часть дня позволяет быть в той или иной мере «свободными художниками» и наслаждаться яркими красками жизни. Источником позитива и вдохновения для них может стать контакт с друзьями, творческий проект, любовная романтика, взаимодействие с детьми или публикой. Приятное настоящее поможет им с оптимизмом смотреть в будущее. К ночи напомнят о себе практические заботы или обязанности.

Скорпион

Сегодня Скорпионам советуют оставаться начеку и не упускать из виду проблемные грани ситуации, но и не забывать получать удовольствие (или выгоду) от ее хороших сторон. В этот день есть надежда на удачный поворот любого дела и на искренний жест великодушия. Вплоть до вечера можно решать текущие вопросы в неформальной атмосфере, например, на отдыхе или на развлекательном мероприятии.

Стрелец

Сегодня Стрельцам сулят удачу и советуют пользоваться ею до наступления вечера. Подарки судьбы особенно вероятны там, где речь идет о любви, моральных или юридических правах, зарубежных делах. Велики шансы на получение приза, благодарности или признания (в том числе от детей и воспитанников). Подходящий день для закрепления своих успехов и авторитета, подтверждения симпатии или лояльности.

Козерог

Сегодня Козероги могут рассчитывать на благополучное завершение увлекательной авантюры или на счастливый исход рискованного предприятия. Положительные стороны момента могут перекрыть отрицательные и создать хорошее настроение на весь день. С приближением ночи эмоциональная эйфория спадет, сменившись практичными раздумьями. Некоторые Козероги поймут, что, возможно, поторопились и погорячились.

Водолей

Сегодня Водолеям обещают удачный исход любого противостояния и гарантируют, что даже самый сложный диалог не закончится для них окончательным разрывом. Лучше не зацикливаться на трудных сторонах, а радоваться гармоничным. Не стоит отказываться от приятного приглашения, отвергать жест любви, симпатии, благодарности или примирения. Нежелательно затягивать встречи и мероприятия допоздна.

Рыбы

Сегодня Рыбам советуют заниматься своим хобби или творческой частью повседневных дел. На волне увлеченности можно закончить выгодный экспресс-проект, сулящий прибыль или моральное удовлетворение. Не стоит оставлять без внимания детей и питомцев. В конце дня стоит удвоить осмотрительность и разборчивость в ситуациях общения: в нем будут и хорошие, и некомфортные стороны.