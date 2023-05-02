Вторая половинка будет бесить — любовный гороскоп на 3 мая

Сегодня партнер будет выводить нас из себя. Но все же стоит сохранять спокойствие, важно не разругаться.

Овен

Сегодня Овнов звезды предупреждают о напряженном эмоциональном фоне этих суток и советуют им не переходить границы, установленные этикетом и здравым смыслом. Несмотря на взаимную симпатию, терпению партнера есть предел: если слишком часто проявлять навязчивость или раздражительность, отношения испортятся.

Телец

Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что окружающая обстановка может доставить им немало проблем и внести в их личные отношения дополнительную напряженность. Многим Тельцам придется подстраиваться или как-то сглаживать ситуацию, например, умиротворять гневные эмоциональные порывы своего партнера.

Близнецы

Сегодня Близнецам отношения обеспечивают полный спектр разнообразных переживаний. Ровный ход событий маловероятен. Между влюбленными возможны ссоры и недоразумения. Близнецам, мечтающим о максимально комфортной и гармоничной эмоциональной атмосфере, на таком свидании будет неуютно.

Рак

Сегодня Ракам трудно держаться в границах условностей и контролировать свои порывы. Даже самые благие намерения в их исполнении порой могут выглядеть как навязчивость или агрессия. Не стоит выбирать эти сутки для завязки романа, активного сокращения дистанции и начала совместной жизни.

Лев

Сегодня Львам путь к любовной гармонии усложнят обстоятельства. Если они достаточно дипломатичны, а их отношения выстроены на сходстве мировоззрений и общности идеалов, у них все же будет шанс преодолеть барьер или снять лишнюю напряженность. Но полной идиллии в эти сутки ждать не приходится.

Дева

Сегодня у Дев душевное равновесие может подвергнуться испытанию, но они выдержат его с честью. Многих Дев поддержит надежда на будущее, благодаря которой они будут готовы чем-то рискнуть в настоящем. Сюрпризы, приключения и случайные ссоры не станут для них причиной отказываться от нее.

Весы

Сегодня Весы могут оказаться безоружны перед гневом или ревностью своего партнера, его обидами или амбициями. Разногласия могут взять верх над взаимной потребностью быть вместе. Многие Весы встанут перед выбором: ссориться или отступить. Звезды советуют выждать, пока острота событий не спадет.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что их любовные инициативы могут сыграть против них. В мелочах и экстренных ситуациях допускаются компромиссы, но важный шаг в личной жизни лучше отложить до более подходящего момента. Стоит повременить с честным признанием, с разговором на волнующую тему.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут столкнуться с явным или тайным противодействием своим намерениям. Ради любви они способны решиться на отчаянную авантюру или пойти на опасную двойную игру. Звезды намекают, что на следующее утро осуществление любовных желаний окажется более простым и приятным.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше отказаться от идеи свидания или восстановления отношений. Напряженные стороны ситуации с большой вероятностью перевесят для них положительные. Им будет трудно выбрать линию поведения, помогающую избежать скандалов или обойти сложные стороны характера своего партнера.

Водолей

Сегодня Водолеям те или иные досадные помехи мешают получить от романтической ситуации истинное удовольствие. Даже чувство юмора и философский склад ума не спасут их от раздражительности. Если не хотите тратить свой пыл на негативные эмоции, попробуйте отложить свидание на следующее утро.

Рыбы

Сегодня Рыбы рискуют столкнуться в своей личной жизни с дополнительной проблемой, которой вполне могли избежать. Это не тот день, когда стоит отказываться от самоконтроля и бездумно потакать своим любовным порывам: они легко могут оказаться авантюрой с сопутствующими приключениями и осложнениями.