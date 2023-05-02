Не попадаемся начальству на глаза — финансовый гороскоп на 3 мая

Сегодня босс может загрузить дополнительной работой.

Наш гороскоп даст советы по поддержанию психологического равновесия и преодолению сложностей, которые могут возникнуть в этот день.

Овен

Сегодня у Овнов могут быть затруднены деловые контакты. Если вам в работе приходится много времени затрачивать на поездки или на оформление документов, то сегодняшний день сложится весьма непросто. Из-за сложности в концентрации внимания вы рискуете некоторые важные вопросы упустить из виду. Деловые связи могут оказаться ненадежными и не оправдать ваших ожиданий.

Телец

Сегодня у Тельцов неблагоприятный день для принятия финансовых решений. Речь может идти о доходных и о расходных статьях бюджета. Уровень доходов имеет тенденцию к снижению, либо заработанные вами деньги могут поступить к вам с задержкой. Старайтесь строже следить, чтобы вас не обманули при расчетах за покупки. Также этот день может быть связан с потерей денег, воровством и прочим.

Близнецы

Сегодня Близнецам может быть сложнее вести диалог с деловыми партнерами. Договариваться о сотрудничестве станет проблематичнее. Причиной этого может стать отказ контрагентов от предварительных договоренностей. Переговорный процесс лучше приостановить, отложив на время подписание итоговых документов. В противном случае вы рискуете ввести себя и других в заблуждение и допустить ошибку.

Рак

Сегодня Ракам , возможно, придется столкнуться с некоторыми ограничениями при выполнении текущей работы. Вам будет труднее сконцентрироваться на деталях в работе, поскольку возрастут эмоциональные нагрузки. Также возможно отсутствие взаимопонимания с коллегами. Старайтесь не допускать излишних физических перегрузок на работе - это может привести к ухудшению отношений.

Лев

Сегодня Львами непросто: перед ними могут вырасти совершенно новые, доселе незнакомые задачи, к которым трудно будет даже подступиться. Это особенно актуально при работе на новом месте и в новой профессии. Основная сложность в том, что у вас может не быть четкого понимания, что и как предстоит делать. Советы друзей лишь еще больше вас запутают. Возможно, придется вносить коррективы в свои планы.

Дева

Сегодня Девам трудно сразу по двум направлениям. С одной стороны, надо будет успеть выполнить все, что запланировано на основной работе. С другой стороны, над вами нависают невыполненные семейные дела и заботы. В результате вы рискуете провалить оба направления, если не сможете правильно расставить приоритеты. Чтобы преуспеть, вам требуется крутиться как белка в колесе.

Весы

Сегодня Весы могут попасть в ситуацию, которая потребует от вас глубоких профессиональных познаний. Например, может потребоваться отвечать на вопросы при выполнении заданий при переаттестации. Однако в самый ответственный момент вас может подвести память и будет трудно вспомнить даже то, что вы знали. Постарайтесь на сегодняшний день не планировать никаких аттестационных экзаменов и зачетов. Неудачно проходят поездки и деловые встречи.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут столкнуться с нехваткой денег. Особенно остро может стоять вопрос со срочным погашением счетов по кредитам или по коммунальным платежам. У бизнесменов может обнаружиться нехватка оборотных средств. Несмотря на готовность урезать свои текущие расходы, вам могут напомнить о себе кредиторы. Доходность от партнерского бизнеса может снизиться из-за падения спроса на товары и услуги.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут не сориентироваться должным образом в текущих событиях, в результате чего сегодняшний день может стать для вас днем упущенных возможностей. В любом диалоге вы рискуете столкнуться с непониманием или заблуждением. Не торопитесь подписывать договоры о сотрудничестве – возможно, там закралась ошибка. Старайтесь активнее общаться с окружающими, чтобы быть в курсе текущих новостей.

Козерог

Сегодня Козерогам может оказаться сложнее найти взаимопонимание с коллегами и подчиненными. Звезды советуют вам не ввязываться в выяснение отношений, воздерживаться от критических замечаний и дистанцироваться от борьбы между коллегами внутри трудового коллектива. В противном случае результаты вашей работы могут оказаться ниже среднего уровня.

Водолей

Сегодня Водолеям не советуют браться за новые дела и пробовать свои силы в новых профессиях. Любая работа, требующая определенных творческих усилий, сегодня может вызывать у вас большие сложности и непонимание. Также это неблагоприятное время для перспективного планирования. Отдавайте предпочтение традиционным видам деятельности, в которых у вас имеется большой опыт.

Рыбы