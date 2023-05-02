Двигаемся медленно, без спешки — гороскоп на 3 мая

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Весов заставляет острее реагировать на домашние, территориальные и идейные разногласия.

Гороскоп на сегодня говорит, что несмотря на потребность в сотрудничестве и согласии, нужный баланс в отношениях будет даваться с трудом. Вероятны спорные ситуации, срочные хлопоты или приключения, моменты конкуренции или противостояния. Могут потребоваться хитроумные маневры. Возможна склонность вести двойную игру или попытка «усидеть на двух стульях». Неспокойная обстановка сохранится вплоть до ночи. Не стоит выбирать этот день для дипломатичного конструктивного диалога, вступления в союз, партнерского начинания.

Овен

Сегодня Овнам желательно контролировать свои действия и реакции, в том числе в быту. Лучше не проверять на прочность границы чужой лояльности: даже если изначально отношения складывались гладко, ваше неуравновешенное поведение может заставить кого-то из окружения вспылить в ответ. Вплоть до ночи есть риск супружеских и деловых ссор, обострения правовых, идейных и территориальных разногласий.

Телец

Сегодня Тельцы могут столкнуться с обострением отношений в семье, на работе, в бизнесе, в дороге или в своем непосредственном повседневном окружении. У многих Тельцов в такой ситуации будет выбор: остаться в стороне или выступить в роли «громоотвода». Звезды не советуют чересчур активно вмешиваться в чужие споры и стараться не участвовать в чужих хитроумных играх, за исключением крайних случаев.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит заранее опускать руки и отказываться от своих намерений, но лучше не рассчитывать на легкий успех. Путь к получению желаемого часто будет пролегать через препятствия или сопровождаться бурными эмоциональными вспышками. Прежде чем осуществлять свои планы, в том числе творческие, финансовые и романтические, имеет смысл заранее решить для себя, стоит ли игра свеч.

Рак

Сегодня Раков предупреждают о возможных ссорах и советуют взять свои действия под контроль. Несдержанность и неуживчивость способны привести к семейным раздорам, территориальным претензиям, деловым проблемам или другим неприятностям. Многим Ракам будет сложно держаться в рамках этикета. Не лучший день для начинания, вступления в союз, домашнего мероприятия, приема гостей, начала тяжбы.

Лев

Сегодня Львам придется вести дела в напряженной обстановке, но звезды все же советуют им не отказываться от своих планов и, по возможности, стараться решать поставленные себе задачи. Несмотря на осложнения технического или психологического характера, этот день позволяет поддержать выгодные отношения, закрепить свой успех и создать дополнительную страховку на случай возможных будущих разногласий.

Дева

Сегодня Девам стоит быть готовыми к волнению, обострению отношений или неприятной ситуации, например, срыву сделки и материальному ущербу. Могут быть напряженными отношения с друзьями или родственниками. В текущих делах многим Девам придется прибегнуть к рискованному хитроумному маневру. Звезды советуют воздержаться в этот день от важных приобретений и начинаний, особенно с расчетом на будущее.

Весы

Сегодня Весам советуют не рисковать и вести дела осторожнее. День обостряет семейные, деловые и идейные разногласия. Возможны опрометчивые поступки, нервозность, излишний конкурентный азарт. Лучше ограничиться необходимыми по ситуации действиями и отложить все необязательные дела (в том числе выяснение отношений: разгневанному или обиженному оппоненту желательно дать время «остыть»).

Скорпион

Сегодня Скорпионам день не дает свободы в выборе тактики. Они могут оказаться вынуждены тайно лавировать, стараясь не нарушить закон, этикет или важную для них договоренность. Не исключено, что им придется кого-то подменить или выручить. Стоит учитывать вероятные риски закулисных действий, в том числе репутационные. Возможно, лучше выждать, чтобы чуть позже получить право выступить честно и открыто.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит иметь в виду высокую вероятность проблем или приключений в любом деле, особенно партнерском или коллективном. Возможны напряженные ситуации в группе по интересам, в брачном союзе, среди земляков или родственников. Возрастают риски в любых играх, особенно на их заключительной стадии. Опасен чрезмерный азарт. С важным делом или решающим ходом в этот день лучше повременить.

Козерог

Сегодня Козерогам советуют избегать напряженных ситуаций, так как они способны плохо повлиять на их карьерную перспективу, быт или отношения. Лучше не проводить в этот день важные встречи, не выдвигать претензий, не отвечать на вызовы и провокации, не ссориться с начальством и не включаться в деловую конкуренцию. Не стоит иметь дело с неуравновешенными людьми, даже если это родственники.

Водолей

Сегодня Водолеи могут столкнуться с трудностями при получении помощи, при попытке поладить с коллегами, подчиненными или домочадцами. Выполнение самых простых задач может оказаться сопряжено с чересчур сложными маневрами или дополнительными энергозатратами. Может быть затруднена адаптация к чужим правилам в гостях, но гораздо чаще непростые ситуации будут возникать в собственном доме или офисе.

Рыбы

Сегодня для Рыб день пройдет достаточно спокойно, если они будут избегать опасных ситуаций и напряженных отношений, а также воздержатся от любой энергичной деятельности. Чем выше сегодня уровень их активности, тем выше вероятность осложнений, волнений и критических моментов. Для решения возникшей проблемы может потребоваться смелость, убежденность, находчивость, дипломатичность или чувство юмора.