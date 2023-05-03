Берем от жизни все — гороскоп на 4 мая

3 мая 2023 ГороскопыМарианна Басс

14-15 лунные сутки. Утром Луна в Весах дает шанс гармонизировать отношения, получив от них дополнительную обоюдную выгоду или удовольствие - при условии, что ситуация не слишком запущена.

Фото: rambler