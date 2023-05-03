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Берем от жизни все — гороскоп на 4 мая
3 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
14-15 лунные сутки. Утром Луна в Весах дает шанс гармонизировать отношения, получив от них дополнительную обоюдную выгоду или удовольствие - при условии, что ситуация не слишком запущена.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что не стоит пропускать этот момент, если хочется позитива, так как вечер способен вновь направить мысли в проблемное русло. Вступление Луны в знак Скорпиона внушит опасения насчет финансового или иного будущего, которые в немалой степени спровоцирует наследие прошлого. Для проверки подозрений могут требоваться приватные консультации, совещания, повторные исследования. Не помешает составить план действий по устранению уязвимостей.
Овен
Сегодня Овны могут рассчитывать на взаимную симпатию с теми, с кем ладят и на смягчение разногласий с теми, с кем не сумели найти общий язык. Причиной переживаний во второй половине дня могут стать тайные опасения или скрытые уязвимости. Стоит уделить особое внимание проблемам, идущим из прошлого и способным отбросить тень в будущее, и постараться планомерно их преодолеть.
Телец
Сегодня Тельцам советуют заниматься рутиной. В это время могут вызвать интерес вопросы права и эстетики, а также морально-этические нюансы отношений с партнерами, подчиненными или сервисами. К вечеру может прийти известие или наметиться продолжение трудного разговора. Многие Тельцы столкнутся со сложным характером своего собеседника, его недоверием или плохим настроением.
Близнецы
Сегодня Близнецы будут чувствовать себя комфортно в первой половине дня. Им стоит перенести на утро отдых, личную жизнь, заботы о внешности, креатив с эстетическим уклоном и общение с детьми. Вечером возможна зависимость от обстоятельств, хронических недомоганий или профессионального долга. Может возникнуть потребность в приватном совещании, посещении врача, повторном исследовании или работе с архивами.
Рак
Сегодня Ракам лучше не предпринимать ничего серьезного. Многие Раки в это время будут остывать после напряженной ситуации, например, приходить в себя после семейного скандала или делового аврала. Вторая половина дня пройдет гармоничнее, если представители этого знака не станут зацикливаться на негативных мыслях. Возможно, им потребуется с кем-то поговорить о своих чувствах.
Лев
Сегодня Львам стоит начать с использования благоприятных возможностей: даже если они скромны, лучше их задействовать и упрочить свои позиции. Вторая половина суток погрузит многих Львов в домашние дела и (или) в прошлое, например, в изучение семейных архивов, планов ремонта или уязвимостей в схеме охраны. Может назреть совещание с домочадцем, начальником или некоей инстанцией на сложную тему.
Дева
Сегодня у Дев есть шанс сделать приятное целевое приобретение или поправить свои материальные дела, если в них случилось нечто непредвиденное. Возможно, удастся закрыть долг или найти поручителя. Вторая половина дня сулит не самые приятные новости, но стоит помнить, что пока это информация к размышлению. В это время не исключены первичные или повторные извещения из официальных инстанций.
Весы
Сегодня Весам улыбнется удача, например, у них появится шанс наладить отношения после размолвки. Возможно, им удастся воззвать к благородству оппонента, использовать свои права, напомнить про общность интересов или включить свое обаяние. Но пользоваться этой возможностью стоит немедленно. Вечером на первый план могут выйти финансовые темы, например, вопросы о вкладах, долгах или кредитах.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов важна вторая половина суток. В это время могут быть напрямую затронуты их эмоции или насущные базовые нужды. Напомнит о себе прошлое. Возможны не самые приятные переживания. Спасением станет хороший план, который, в зависимости от ситуации, представители этого знака могут вынашивать тайно или с кем-то обсудить. Может потребоваться консультация специалиста или совет друга.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит запасаться оптимизмом утром. С приближением вечера изменится обстановка вокруг или собственный настрой. Возможно, напомнит о себе комплекс домашних или профессиональных обязанностей. Может назреть приватный разговор, врачебная или иная консультация, путешествие в прошлое. Если нет твердой почвы под ногами, например, фундаментального плана, появится риск впасть в уныние.
Козерог
Сегодня для Козерогов приятные моменты этого дня окажутся слабым утешением, если они боятся будущего. Им важно видеть хорошие грани ситуации и не терять надежду, даже если перспективы пока выглядят не слишком ободряющими. Пессимизм особенно вероятен во второй половине дня. Причиной уныния могут быть ассоциации с неприятным прошлым. Не помешает поговорить с другом или поискать дополнительную информацию.
Водолей
Сегодня Водолеям могут внушить мысль, что все их испытания позади, но вторая половина суток их в этом разубедит. Отдав дань наиболее приятным сторонам своей жизни, им желательно вновь усилить меры деловой и психологической осторожности, не рисковать, не торопить события и не принимать необратимых решений. Может назреть совещание. Не помешает план расходов, инспекция ресурсов и запасов.
Рыбы
Сегодня для Рыб важна вторая половина суток. В это время их будут чаще посещать глубокие мысли, настигать значимые вести издалека или из официальных инстанций. Это подходящий момент для коррекции приоритетов, для возврата к прерванным разговорам или системным исследованиям. Чем скромнее в это время базовые требования к жизни, тем позитивнее будет настрой. Важно иметь свой личный план действий.
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