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На одной волне с партнером — любовный гороскоп на 4 мая
3 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня мы будем ловить настроение второй половинки.
Фото: onebigday.ru
Наш гороскоп расскажет, как лучше вести себя в течение дня, чтобы получить максимальную выгоду и избежать возможных неприятностей.
Овен
Сегодня Овнов гармонией в общении с любимым человеком порадует первая половина суток. Несмотря на разногласия, многие пары с участием Овнов воссоединятся, но нередко в этом будет заслуга их лояльных партнеров. Самим же Овнам стоит быть дипломатичнее, избегать чрезмерной гордыни и заносчивости.
Телец
Сегодня Тельцы могут неплохо ладить с партнером утром, но ближе к вечеру рискуют узнать другую сторону его характера или столкнуться с неожиданным изменением его настроения не в лучшую сторону. Диалог, которого жаждут Тельцы, может протекать неудовлетворительно, даже если растянется на часть ночи.
Близнецы
Сегодня для Близнецов утро станет самым романтичным периодом. Именно в это время им стоит наслаждаться стабильной гармонией в отношениях или мириться после ссоры. Вторая половина дня может оказаться не такой благоприятной. Не исключено, что новый поворот событий не оставит места любви и романтике.
Рак
Сегодня для Раков любовь и позитив на разных полюсах. В начале дня они могут переживать о своем опрометчивом поведении накануне. Вечером многие Раки проявят склонность к навязчивым неприятным раздумьям или долгим беседам с любимым человеком, в которых будут высказывать ему свои обиды или опасения.
Лев
Сегодня Львам советуют отдать дань романтике утром. Первая половина дня позволит выкроить время для приятной встречи с любимым человеком или его образом даже при плотной занятости. Планировать романтическое свидание на вторую половину дня не стоит: оно будет отменено или огорчит.
Дева
Сегодня Девы способны оставаться романтиками, но во второй половине дня большинство представителей этого знака начнет смотреть на свои личные отношения скептичнее. Возможно, им захочется проверить подозрения или заново обсудить какой-то давний вопрос, влияющий на их личную жизнь.
Весы
Сегодня Весам лучше уделить внимание своей личной жизни утром. Именно в начале дня им будет проще пустить в ход свое природное очарование или задействовать другие рычаги гармонизации отношений, например, напоминание о массе счастливых минут, проведенных вместе в близком или далеком прошлом.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов взгляд на личную жизнь будет меняться в более скептичную или серьезную сторону. Приятные фантазии сменит суровая реальность. Возможно, придется набраться терпения, припомнить дела прошлого или приготовиться к важному диалогу, без которого немыслим переход в новую фазу романа.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит ловить лучи своего любовного счастья утром: сегодня это лучшее время для романтического свидания, примирения или подтверждения взаимных симпатий. Звезды советуют пользоваться малейшей возможностью побыть с любимым человеком, так как полоса приятных бонусов в личной жизни на исходе.
Козерог
Сегодня Козероги могут быть настроены скептически по отношению к перспективам своей личной жизни, даже если она выглядит благополучной. Многих представителей знака будут мучить подозрения или плохие предчувствия, навеянные прошлым. Им стоит помнить, что их настрой передается любимому человеку.
Водолей
Сегодня для Водолеев утро станет самым приятным периодом. В начале дня все неприятности могут казаться им дурным сном, который нужно поскорее забыть. Однако по мере развития событий к ним вернется скепсис или подозрительность. Если такой настрой не покидал их, к вечеру он усилится.
Рыбы
Сегодня Рыбам советуют поддаваться утренним импульсам, если они касаются чего-то важного, например, намерения начать или прервать роман. Во второй половине дня многие Рыбы станут сдержанными, меланхоличными или мрачными, любовные игры могут показаться им источником лишних проблем.
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Время рождения
Пол не определён
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