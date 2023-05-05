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Общаемся неформально — финансовый гороскоп на 6 мая
5 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня наши руководители или партнеры могут стать еще и друзьями.
Фото: sunhome.ru
Наш гороскоп расскажет, как избежать потенциальных проблем и как использовать возможности, которые предоставляет этот день.
Овен
Сегодня у Овнов уровень доходов может напрямую зависеть от степени их личной популярности. Более всего положительные влияния почувствуют творческие работники, деятели искусства, спортсмены, преподаватели. Вырастут доходы у тех, кто связан с индустрией моды, отдыха, развлечений и шоу-бизнеса. Можно принимать участие в творческих конкурсах и кастингах на занятие престижной должности.
Телец
Сегодня у Тельцов благоприятное время для капиталовложений в недвижимость, подписания договора на страхование имущества, ведения отделочных и строительных работ. Особенно хорошо пойдут дела у тех, кто занят обустройством и перепланировкой помещений магазина, офиса или квартиры. Офисным служащим рекомендуется сосредоточиться на подготовке отчетной документации.
Близнецы
Сегодня у Близнецов хороший день для укрепления и развития деловых контактов. Удачно проходят консультации, поездки и переговоры. Ускоряется движение деловых бумаг по инстанциям. Также набирает ускорение информационный и товарно-денежный оборот в торговле. Вам не составит труда найти взаимопонимание с любым интересующим вас человеком. Используйте это время для расширения и укрепления деловых связей.
Рак
Сегодня Раки могут преуспеть в делах благодаря ориентации на практический результат в работе. Отношения в трудовом коллективе строятся на взаимопомощи и взаимовыручке. Старайтесь не откладывать в долгий ящик текущие дела, решайте вопросы оперативно. Бизнесмены смогут принять на работу ценного сотрудника. Вам могут поступать выгодные заказы, не требующие для их выполнения больших трудозатрат.
Лев
Сегодня Львам оптимистичный настрой может помочь в решении множества вопросов. Вам будет фантастически везти при оптовых закупках товара с целью перепродажи — это позволит за короткий срок заработать крупную сумму денег. Важно верить в себя и в свою удачу. Также звезды ждут от вас смелых инициативных поступков. Можно подготавливать и давать старт некоторым своим проектам.
Дева
Сегодня у Дев, работающих удаленно или имеющих несколько источников дохода за счет частной подработки, это отличный день. Также это хорошее время для работы, специфика которой требует спокойствия и сосредоточенности в уединении. Направьте свои усилия на создание комфортных условий для работы. Успешно пойдут дела в семейном и ремонтно-строительном бизнесе.
Весы
Сегодня Весы смогут проявить свою фантазию и оригинальность мышления при решении самых разнообразных вопросов. У вас может сложиться круг единомышленников и деловых связей, которые могут быть объединены неким общим проектом. И ваши советы там будут очень уместны. Успешно пойдут проектно-конструкторские и научно-исследовательские разработки. Работа с расчетом на получение результата в перспективе может быть вполне оправдана.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов прекрасный день для выполнения плановых работ. Чем выше ваш профессиональный статус, тем больше вырастут ваши доходы. Особенно это касается работников умственного труда и менеджмента. Звезды ждут от вас методичности и целеустремленности в труде. Начальство готово возложить на вас более ответственную и высокооплачиваемую работу.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут быть склонны эмоционально реагировать на текущие события. При этом в вашем настрое, вероятно, будет доминировать оптимизм и уверенность в собственных силах. Благодаря такому позитиву вы сможете добиться гораздо большего, чем при обычных обстоятельствах. Используйте это время для личностного развития и повышения уровня профессиональной квалификации.
Козерог
Сегодня у Козерогов это благоприятный день для экспериментирования и поиска более эффективных методов работы. Успешно пойдут те дела, которые требуют сосредоточенной и углубленной исследовательской работы. Можете рассчитывать на получение льгот от работодателей. Также хорошо заниматься оформлением полагающихся по закону всевозможных пособий. Компенсаций, субсидий и налоговых вычетов.
Водолей
Сегодня у Водолеев благоприятный день для активизации делового партнерского сотрудничества и привлечения друзей к бизнесу. Отдавайте предпочтение неформальным формам сотрудничества. Отношения с деловым партнером могут стать более доверительными и дружескими. Совместное обсуждение планов поможет вам найти наиболее эффективную стратегию поведения.
Рыбы
Сегодня у Рыб в плановых работах могут произойти изменения. В результате вам, возможно, не придется заниматься рутинным монотонным трудом, и объем работы может уменьшиться. Кроме благоприятных внешних обстоятельств в этом вам может помочь использование технических новинок и более совершенное программное компьютерное обеспечение. Отличный день для безработных – возможно, вам удастся найти именно ту работу, о которой вы давно мечтали.
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