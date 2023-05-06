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Откровенничаем меньше — любовный гороскоп на 7 мая
6 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам не стоит выворачивать душу перед второй половинкой.
Фото: Кадр из фильма "500 дней лета"
В нашем гороскопе вы узнаете, на что обратить внимание и как добиться желаемого в этот день.
Овен
Сегодня Овны отличаются широтой души и чувством юмора. Их не смутят тайные преграды на пути и ограничения к исполнению желаний. Излучаемый ими позитив победит все сомнения партнера. Чтобы свидание прошло максимально благоприятно, стоит уйти как можно дальше от будничной обстановки.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит ограничивать себя жесткими рамками, но и полная беспечность нежелательна. Самое время чуть-чуть «заглянуть за горизонт» в делах сердечных, попробовать что-то новое или оживить хорошо забытое старое, но стоит помнить, что на этом пути ждут иллюзии и ловушки.
Близнецы
Сегодня Близнецам может быть трудно разобраться в своих чувствах или в логике поведения партнера. Любимый человек способен дружелюбно распахнуть им объятия в один момент и проявить странную холодность в другой. Причиной такой дистанции может стать разница в возрасте или профессиональный статус.
Рак
Сегодня Ракам лучше планировать свидания и любовные инициативы на вечерний час. При этом звезды не рекомендуют им брать высокий темп и пытаться получить все сразу: несмотря на их сильные чувства, обстоятельства могут быть против. Самыми обаятельными в вечернее время будут Раки, рожденные в июне.
Лев
Сегодня Львам обстоятельства благоприятствуют, но частично и с оговорками. Некоторые опции любовной программы могут оказаться для них временно заблокированы. Не исключено, что по пути к вершине любовного экстаза им придется чем-то пожертвовать или преодолеть какое-то скрытое препятствие.
Дева
Сегодня Девам стоит помнить, что на их пути к доверительному общению с близким человеком может стоять временное препятствие. Возможно, партнер будет упрям, скрытен или слишком скромен. В зависимости от ситуации, в отношениях может сохраняться бытовая, психологическая или иная дистанция.
Весы
Сегодня Весам придется признать, что в чем-то изменились их чувства, претерпела метаморфозы манера их поведения в отношениях или их роман вступил в новую фазу. Может возрасти их эмоциональность и уязвимость. Некоторым Весам предстоит испытать все то, что за последние недели переживали их партнеры.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды обещают хорошую новость: в их личной жизни намечается более гармоничный период. В то же время, они просят представителей этого знака сдержать свою бурную радость и выдержать хотя бы сутки, пока положительная ситуация не сформируется окончательно.
Стрелец
Сегодня Стрельцам может казаться, что на них ополчился злой рок. Между ними и их счастьем возникнет преграда - в зависимости от ситуации, техническая или психологическая. Возможно, им помешает пойти на свидание домашнее дело или служебный долг. Звезды советуют подождать до завтра.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит помнить, что для них возрастает вероятность сильных соблазнов и не менее сильных разочарований. Грандиозные задумки вряд ли осуществятся, заветные мечты вряд ли сбудутся. Велик риск пойти по ложному пути. Стоит обратить внимание на перемены в поведении партнера.
Водолей
Сегодня у Водолеев романтические надежды имеют теоретический шанс реализоваться, но в дело вмешаются те или иные неблагоприятные обстоятельства. Звезды считают, что во избежание разочарований лучше перенести задумку на следующий день, когда системные препятствия к исполнению желаний минимизируются.
Рыбы
Сегодня Рыбам советуют взять под контроль свои чувства и мечты, избегать доверчивости и откровенности, проявить долю терпения и смирения. Не стоит огорчаться, если обстоятельства мешают воспользоваться новым хорошим поворотом в личной жизни, вы еще успеете получить от него удовольствие.
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