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День радости и слез — гороскоп на 9 мая
8 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
18-19 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Козерога предлагает отвлечься от фантазий и вернуться в реальность.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что ее аспект к ретроградному Меркурию поможет практичнее и системнее мыслить, позволит вернуться к разговору, поиску или исследованию. Многие темы потребуют секретности. Может быть включена система скрытого контроля. В поле зрения могут попасть обязанности, темы карьеры, финансовые вопросы, нужды старшего поколения. Пока не наступил вечер, хорошо заниматься документами и планированием, проводить повторные тайные совещания, вести переписку, работать с архивами и контактировать с официальными инстанциями.
Овен
Сегодня Овнам придется стать чуть более организованными и целеустремленными, подчиниться правилам или традициям. Возможно, им предстоит теснее контактировать с представителями старшего поколения в своей семье или близком окружении. В этот день может вызвать интерес тема карьеры и профессии. Возможно, придется изучить информацию практического характера или поговорить о делах финансовых.
Телец
Сегодня Тельцам подбрасывает полезную информацию, в том числе из отдаленных краев, либо подсказывает им дополнительные дельные мысли. Возможны известия в связи с прошлыми или предстоящими путешествиями за рубеж, учебой или повышением квалификации. Благодаря пище для размышлений начнет яснее складываться перспектива в интересующей их области или будет расти их уверенность в собственной правоте.
Близнецы
Сегодня Близнецам советуют стать серьезнее и обращать внимание на потенциально проблематичные стороны своего нынешнего положения. Особого внимания могут заслуживать финансово-экономические реалии, профессиональные темы и азы безопасности: не исключено, что именно они будут занимать мысли представителей этого знака и заставлять их рассматривать все исключительно с прагматичных позиций.
Рак
Сегодня Раки вынуждены ориентироваться на окружающую их обстановку, согласовывая с ней свои желания, инициативы и привычки. Чтобы добиться успеха, им будет мало демонстрировать обаяние или силу, придется также помнить о дипломатии. Во многих сферах для них окажется актуальным вопрос о сотрудничестве и диалоге. Соперничество в этот день выразится в форме неоднозначного и порой забавного маневра.
Лев
Сегодня для Львов на первое место могут выйти их служебные, семейные или иные обязанности. Возможно, им придется проявить повышенную хозяйственность или дотошность, провести совещание со своими домочадцами или подчиненными. Может потребоваться помощь в текущих делах и обращение в службу поддержки. Для некоторых Львов может стать актуальным вопрос о здоровье и гигиене, контроле или порядке.
Дева
Сегодня у Дев удачный день, если они не хотят слишком многого или всего сразу. Он поможет им в текущих делах и позволит создать заделы на близкое будущее. Их преимуществами будут природный реализм и контактность. Со своей деловой хваткой и любознательностью они легко справятся с любой задачей и найдут время для личной жизни. Подходящий момент для учебы, командировки, общения с иностранцами.
Весы
Сегодня для Весов на первый план могут выйти домашние или производственные заботы. Их внимания могут требовать текущие жилищные или семейные обстоятельства, профессиональные обязанности или бизнес. Есть риск ссор, проблем, нервозности. Звезды подсказывают, что не везде стоит успевать лично. При хорошей организации работ и надежных помощниках можно делегировать часть дел, ограничившись контролем.
Скорпион
Сегодня Скорпионам советуют заниматься текущими делами, желательно в контакте и сотрудничестве с другими людьми. Этот день позволяет преследовать общие цели, ловко огибая фундаментальные разногласия. Следуя выбранному плану, не обязательно соблюдать все его пункты буквально. Не помешает прислушаться к чужому мнению и обсудить оригинальное, но конструктивное предложение: оно будет полезным.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит упускать из виду материальные и другие практические аспекты. Не исключено, что придется полностью сосредоточиться на них, например, заняться заработком, историей платежей, оплатой коммунальных или иных услуг, охраной владений, обеспечением жизненно необходимыми в хозяйстве вещами. Возможно, придется уточнить список покупок, лекарств, каких-то деталей или ингредиентов.
Козерог
Сегодня Козерогам ближе их собственные нужды и они могут не так внимательно следить за тем, что происходит вокруг и напротив них. Например, не так пристально отслеживать маневры конкурентов или союзников. Им стоит помнить, что недавние разногласия еще живы, и быть дипломатичнее в общении. В первой половине дня хорошо работать с документами, заниматься планированием и структурировать информацию.
Водолей
Сегодня Водолеям предлагают припомнить свои прежние навыки уединения и с толком его использовать. Это подходящий момент для поиска недостающей информации и попытки сложить пазлы. Он неплох для общения в узком кругу семьи, друзей и надежных коллег. Хорошо обсуждать или исследовать системные темы, связанные с хозяйством, жильем, здоровьем, тайной безопасностью, работой и заработком.
Рыбы
Сегодня Рыбам день поможет стряхнуть с себя флер мечтаний и взглянуть в будущее более трезво. Многим Рыбам это пойдет на пользу: их мышление станет более организованным, а стиль общения более корректным. Они сверят свои планы с существующей вокруг них действительностью и даже в условиях нехватки точной информации сделают верные прогнозы. Даже в любви они будут действовать по определенной программе.
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