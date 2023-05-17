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Держимся подальше от сложных задач — финансовый гороскоп на 18 мая
17 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня лучше браться лишь за то, что мы можем сделать даже с закрытыми глазами.
Фото: kakprosto.ru
Наш гороскоп предлагает советы и стратегии для успешной навигации по потенциально сложным ситуациям.
Овен
Сегодня у Овнов сложный информационный фон и вы можете так и не дождаться важной для себя информации. Будьте осмотрительнее при выборе людей, с которыми собираетесь контактировать, сторонитесь ненадежных людей. Деловая поездка, встречи, контакты, переписка – все эти темы будут наталкиваться на невидимые препятствия и рассыпаться без какого-либо позитивного результата. Не дайте себя обмануть, принимайте решения самостоятельно.
Телец
Сегодня у Тельцов тенденция тратить деньги может выйти за все разумные рамки. Ваши покупки могут быть продиктованы не практичным расчетом, а эмоциями. Остановитесь и сделайте паузу. Не поддавайтесь на эмоциональные порывы. Чем меньше вы потратите денег, тем лучше, поскольку сейчас возрастает вероятность неудачных покупок. В связи с этим пока лучше воздержаться от шопинга.
Близнецы
Сегодня Близнецам, возможно, предстоит провести сложные переговоры с несговорчивым и упрямым деловым партнером. Если уж совсем не получается никак договориться, то попросите кого-нибудь из общих друзей или единомышленников выступить в роли посредника. Отбросьте свои эмоции в сторону, они только мешают вам в принятии правильных решений. Неплохое время для среднесрочного планирования.
Рак
Сегодня у Раков возможности в работе могут оказаться сильно ограниченными. Это может быть связано с ухудшением самочувствия и общим снижением жизненного тонуса. Энергетический потенциал может ослабнуть и вам потребуется чаще делать перерывы на отдых. Также приготовьтесь к тому, что вам могут мешать внешние обстоятельства. Отношения с коллегами и подчиненными оставляют желать лучшего.
Лев
Сегодня Львам, возможно, придется столкнуться с новыми проблемами и задачами, опыта решения которых до сих пор у вас не было. Единственное, что поможет вам не наделать ошибок и еще больше не усугубить своё положение, это учеба, углубление в тонкости своей профессии. Изучите вопрос, а потом беритесь за дело. Перед каждым этапом новой работы делайте предварительную подготовку.
Дева
Сегодня у Дев в карьере и в отношениях с начальством если и будут перемены, то только к худшему. Поэтому тему карьерного продвижения лучше вообще никак не трогать и от начальства держаться подальше. Также больным вопросом может оказаться своевременное завершение запланированных дел – возрастает вероятность не уложиться в сроки. Отдавайте предпочтение текущей работе и сосредоточьтесь на тех делах, в которых имеете большой опыт.
Весы
Сегодня у Весов, по роду деятельности связанных с поездками, профессиональным образованием и деловой перепиской, достаточно напряженно складываются дела. Возможно, вы не сможете найти интересующую вас информацию и получить искомые ответы. Впрочем, вам может помочь человек, с которым вы находитесь в постоянном контакте. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от проведения рекламных мероприятий.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут почувствовать усиление напряжения по финансовым вопросам. Возможно, вам будет недостаточно тех доходов, которые имеются, и возникнет соблазн решить дела за счет финансовых заимствований. Делать этого звезды категорически не советуют, поскольку такой подход лишь усугубит финансовое бремя. Прилагайте усилия для увеличения доходов за счет профессионального мастерства.
Стрелец
Сегодня Стрельцам может быть намного сложнее настроиться на развитие серьезного и конструктивного сотрудничества с деловыми партнерами. Диалога может не получиться из-за того, что человек, с которым вы намереваетесь договариваться, может вести себя непоследовательно и крайне эмоционально. Например, запланированная деловая встреча может не состояться по независящим от вас причинам.
Козерог
Сегодня у Козерогов в трудовом коллективе может сложиться крайне нервозная обстановка. Отношения с коллегами и подчиненными, которые раньше строились исключительно на личных симпатиях и антипатиях, могут в наибольшей степени пострадать. Также вы можете испытывать физическое недомогание и психологическую усталость. Старайтесь понизить уровень физических нагрузок и не ставьте себе напряженных задач.
Водолей
Сегодня у Водолеев может возникать множество идей о том, как, не прикладывая больших усилий, заработать хорошие деньги. Однако реалистичность таких идей на проверку может оказаться более чем сомнительной. Не следует витать в облаках и строить воздушные замки. Посоветуйтесь по интересующим вопросам со знающими людьми. Сосредоточьтесь на той работе, в которой хорошо разбираетесь.
Рыбы
Сегодня Рыб от работы отвлекают семейные обстоятельства, что может неблагоприятно отразиться на карьерном продвижении. От начальства лучше держаться подальше. Особенно не следует рассказывать ему о своих семейных проблемах – это только усугубит ситуацию. Например, попытка отпроситься пораньше с работы домой может привести к недовольству начальства.
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Время рождения
Пол не определён
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