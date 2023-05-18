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Сидим в своей зоне комфорта — гороскоп на 19 мая
18 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
1-29 лунные сутки. Сегодня Новолуние может дать пассивность, нервозность или усталость.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что не стоит забывать об элементарном комфорте, физическом и психологическом. День неплох для пищевых разгрузок, но лучше не истязать себя суровыми диетами. Не стоит слишком активно избавляться от старых вещей: кое-что из них еще пригодится, особенно старые и любимые памятные вещи. Суету лучше отменить или свести к необходимому ситуативному минимуму, например, когда нужно закончить какое-то дело. В размышлениях или разговорах на актуальные темы можно сделать перерыв, новые идеи или известия вероятны ближе к полуночи.
Овен
Сегодня Овнам не пойдут впрок начинания. Не стоит проявлять чрезмерную активность в попытке наверстать упущенное - лучше выждать день-другой, чтобы взяться за работу с новой энергией и с учетом новых условий, включая финансовые. День поддержит хозяйственный практичный настрой, поможет избавиться от ненужных вещей и подскажет, нехватку каких ресурсов появилась надежда восполнить в ближайший год.
Телец
Сегодня Тельцам лучше отложить внешнюю суету и сосредоточиться на собственных нуждах. Для большинства Тельцов день имеет не только рутинно-утилитарное, но и символическое значение. Это подходящий момент для ритуалов прощания и отпускания прошлого с целью освободить место для новых идей и возможностей. Пора сбросить балласт, мешающий формированию новой системы ценностей, материальных и духовных.
Близнецы
Сегодня Близнецам рекомендуют выбрать уединение или минимальный круг контактов. Этот день подходит для подведения итогов, а также для внутренней перестройки на новые ценности, необходимой перед очередной фазой внешней активности. С любой вызывающей инициативой и публичным высказыванием желательно повременить: не стоит раньше времени демонстрировать миру ни свои слабости, ни свою силу.
Рак
Сегодня Ракам выгоднее не быть одиночками. В зависимости от личных целей и обстоятельств, они могут оставаться в гуще событий рядом со своими друзьями или поддерживать контакт с ними на расстоянии. Вместе будет проще ориентироваться в тенденциях момента и смотреть «за горизонт». Новые начинания в этот день лучше полностью исключить. Полезно подвести черту под усилиями последних двух месяцев.
Лев
Сегодня Львам день поможет подвести черту под ярким периодом в профессии, карьере, общественной или экспериментальной деятельности. Многие Львы придут к важному решению, неожиданному для их окружения или для них самих. Некоторые Львы решат сменить статус и уйти в «свободное плавание», избавив себя таким образом от массы проблем в будущем. Дальнейшие перспективы начнут просматриваться ближе к ночи.
Дева
Сегодня Девы смогут утвердиться в своих решениях, чувствах или взглядах, убедиться в прочности своих прав или обоснованности надежд, в уровне своих знаний или верности друзей. Многие Девы будут одновременно практиками и романтиками. В сферу их интересов могут попасть как материальные, так и духовные вопросы. Мечтать о перспективах лучше утром, а вечером уточнять конкретные текущие цели на завтра.
Весы
Сегодня Весам советуют не спешить с новым начинанием, не закрыв предыдущую страницу. Стоит навести максимально возможную ясность в текущих материальных делах, а также в общении с друзьями и людьми, имеющими отношение к финансовым планам. Лучше повременить в эти сутки с отправкой в путь, началом важного разговора или учебного цикла, поиском новых влиятельных связей дома или за рубежом.
Скорпион
Сегодня Скорпионам полезно оценить состояние значимых для себя отношений и сделать это как можно честнее и объективнее. Те, кому не удалось угодить, могут перейти в разряд условных врагов, с которыми лучше не иметь дел. Вдвойне чревато вступать в конфронтацию с авторитетным большим сообществом, подчеркивая разногласия с ним на идейной, территориальной, творческой или финансовой почве.
Стрелец
Сегодня Стрельцам лучше сохранять фокус внимания на делах практических, особенно в той их части, которой коснулись новые тенденции. В течение дня возможны небольшие приятные моменты, например, помощь от друзей или близких. Может удачно решиться насущный вопрос с деньгами или питанием. С внешней инициативой лучше повременить. Если дело срочное, связываться с нужными людьми лучше около полуночи.
Козерог
Сегодня Козерогам советуют отдых с определенной целью, например, перед лечением или новым циклом работ. Многим Козерогам полезно подвести итоги в любой важной для себя сфере: это поможет не начинать в ней с нуля и использовать в новом проекте старые наработки. Для родителей на первое место выйдут дети, особенно подростки. Не стоит игнорировать проблемы, возникшие ближе к полуночи.
Водолей
Сегодня Водолеям лучше отказаться от лишней активности и поберечь здоровье. Желательно поставить на паузу нервирующие дискуссии с близким окружением и домашние перемены. По возможности, стоит найти в окружающей обстановке что-то приятное, даже если это простая мелочь. Может пригодиться та или иная форма очищения организма, но важно не слишком с ней усердствовать. К ночи возможны новости.
Рыбы
Сегодня Рыбам лучше отложить трудоемкие плановые мероприятия, а текущие несложные дела и контакты не затягивать допоздна. При соблюдении этого правила день принесет приятные моменты, позволит сберечь энергию и способность радоваться хорошему. Не стоит отказывать себе в личной жизни, хобби. В конце дня желательно свернуть любые занятия, а перед сном принять меры против негативных эмоций и мыслей.
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