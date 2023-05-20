Держим хвост пистолетом — гороскоп на 21 мая

20 мая 2023 ГороскопыМарианна Басс

2-3 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах, поддержанная ингрессией Солнца в этот же знак, немного смягчает возникшую напряженность, позволяя время от времени расслабиться, пошутить или о чем-то умолчать.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что некоторым людям удастся найти свое удобное место в событиях и начать извлекать из них пользу, например, благодаря своей общительности, гибкости или информированности. Может появиться третья сторона в споре, человек-посредник или «громоотвод». Сложная сторона дня — заблуждения, иллюзии, фантомы, самообман. Не исключены тайные страхи. Возможно искушение скрыться в воображаемом мире вместо решения проблем. Овен Сегодня Овнам важно иметь доступ к новостям в своем близком кругу: это поможет им быть более гибкими и делать меньше ошибок, в том числе финансовых. Чтобы информация принесла пользу, придется проверять ее на достоверность — в противном случае она может дезориентировать, а не помочь. Надежным источником данных может стать друг. Не будут лишними связи в интересующем учреждении или сообществе. Телец Сегодня Тельцам звезды то и дело намекают на альтернативные линии поведения, которые они могут использовать в своих целях, но большинство Тельцов (особенно апрельских) будет упорно их игнорировать и идти радикальным путем. Важно помнить, что лишняя прямота может создать немало проблем. Для сброса напряжения не помешает иногда сбавлять тон, отвлекаться, шутить о мелочах и даже делать ошибки. Близнецы Сегодня у Близнецов к объективным трудностям может прибавиться тот или иной субъективный фактор, искажающий реальность. Их могут сбить с толку иллюзорные цели, туманные надежды или отдельные фантазии. Их может смущать ненадежность руководства, размытость правил или страх перед скрытым контролем. Часть усилий этого дня может оказаться напрасной, если взят ложный курс. Рак Сегодня Ракам советуют критичнее относиться и к поступающим извне новостям, и к своей собственной интуиции. Ощущения могут подвести, чужие слова могут дезориентировать. Самые внушаемые Раки могут поддаться навязанным правилам, изменив своим истинным убеждениям. Ракам, ввязавшимся в авантюру, придется лавировать, мимикрировать и приспосабливаться, чтобы уже в самом начале не выбыть из игры. Лев Сегодня для Львов близкие или отдаленные горизонты покрыты туманом. Выйдя в «свободное плавание», они могут быть очень решительными и отважными, но не всегда будут иметь ясное представление о том, что их ждет впереди. В условиях неопределенности могут ожить их былые страхи. Не исключено, что это обернется тайными опасениями насчет будущего, которые они будут прикрывать внешней бравадой. Дева Сегодня Девам важно избегать ошибок, особенно стратегических. Им не стоит быть чересчур доверчивыми — особенно, если они заняли руководящий пост, надеются поладить с начальством или тесно с кем-то сотрудничают. Общительность, к которой располагают обстоятельства этого дня, им желательно сочетать с тайной придирчивостью, слепое доверие или ложная цель могут в будущем обойтись им слишком дорого. Весы Сегодня Весам сами обстоятельства подсказывают верный курс и им стоит его придерживаться. Он поможет им выбрать тактику в материальной сфере и быть стабильнее психологически. Но стоит помнить, что в эти сутки ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Возможно недостаточное доверие помощнику или сервису, сомнение в данном обещании, поставленном диагнозе, моральной или правовой стороне вопроса. Скорпион Сегодня Скорпионам советуют сохранять предельную осмотрительность. В любом деле, в том числе важном и срочном, желательно избегать чрезмерной прямолинейности и максимализма. Если иного правила игры не предусматривают (приходится конкурировать, открывать карты и идти ва-банк), полезно хотя бы иногда разряжать обстановку, например, шуткой. Может помочь умалчивание о каких-то деталях. Стрелец Сегодня Стрельцам не стоит забывать о том, что у них есть союзники и противники, которые могут и поддержать, и подвести их. И с теми, и с другими желательно не играть в сомнительные «мутные» игры — лучше сразу прояснять ситуацию и не скрывать своих взглядов. Не менее важно отличать одних от других: не исключено, что кто-то попытается под маской друга втереться в доверие и сыграть на слабостях. Козерог Сегодня Козерогам стоит помнить о возможных ошибках и заблуждениях, которые сегодня вероятнее в мелочах. Причиной может стать недостаточно ясная общая обстановка, склоняющая к иллюзиям, а также собственная или чужая небрежность, некомпетентность. В этот день лучше не набирать штат помощников, быть внимательнее при выборе сервиса, при устройстве на работу, при постановке медицинского или иного диагноза. Водолей Сегодня Водолеям дают дополнительную опору, которая помогает им чувствовать себя спокойнее в сложных и напряженных ситуациях — включая те, что связаны с конкуренцией и противостоянием. Благодаря ей они смогут увереннее отражать выпады в свой адрес либо уходить от них, если не хотят столкновений. И все же обстановка остается для них достаточно непростой. Возможно, лучше временно отступить. Рыбы Сегодня Рыбам советуют бороться со своими иллюзиями, так как именно они могут стать их главной проблемой. Одновременно, не помешает принять системные меры против обмана со стороны других людей. Человек, не вызывающий полного доверия, может появиться в собственном доме или в близком кругу. В этот день лучше не браться за важные дела, не строить планов и не решать задач, связанных с жильем.