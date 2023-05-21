Держимся подальше от новых задач — финансовый гороскоп на 22 мая

Сегодня нам не стоит браться за что-то новое — занимаемся знакомым.

Наш гороскоп поможет читателям лучше понять и прогнозировать ситуации, с которыми они могут столкнуться в течение дня, и предлагает стратегии для достижения успеха и гармонии в различных сферах жизни.

Овен

Сегодня у Овнов на повестке дня может стоять вопрос, как правильно распределить время, затрачиваемое на профессиональную деятельность и на семейные дела и заботы. Перекос в ту или другую сторону может привести к росту напряжения. Поэтому ищите правильный баланс интересов. Возможно, из-за семейных проблем вам придется отпрашиваться у начальства уйти пораньше с работы. В противном случае вам будет трудно довести до конца начатые дела.

Телец

Сегодня у Тельцов может сложиться нестабильный информационный фон. Возможно, вам будет поступать много недостоверной и ненужной информации, что неблагоприятно отразится на результатах вашей работы. От деловых поездок и встреч сейчас лучше отказаться, поскольку они не приведут к нужному результату, а могут создать вам новые проблемы.

Близнецы

Сегодня у Близнецов нехватка денег на удовлетворение тех или иных материальных потребностей – весьма характерное положение дел. Бизнесменам может не хватить оборотных средств для поддержания текущих проектов. Несмотря на усиленный труд, денег не станет больше. Попробуйте задуматься не только о своих потребностях, но и о рациональном расходовании денег.

Рак

Сегодня у Раков сложный день для переговоров и партнерского сотрудничества. В случае возникновения спорных ситуаций вы будете склонны искать компромисс и идти на уступки, чего нельзя сказать о партнерах. Подумайте, до каких пределов вы можете позволить себе уступать. Когда речь идет о ваших личных интересах необходимо проявить принципиальность и твердость.

Лев

Сегодня Львам рекомендуется не ввязываться в выяснения отношений с коллегами, держаться подальше от интриг, сплетен и слухов. Ваша деятельность должна быть предельно открытой и прозрачной — в этом случае вы не попадете в неприятности. Старайтесь добиться выполнения плановых задач вопреки возникающим препятствиям.

Дева

Сегодня у Дев многие дела могут пойти вкривь и вкось. Могут ухудшиться внешние обстоятельства. Что бы вы ни затеяли, всюду можете сталкиваться с осложнениями и препятствиями. Особенно неудачно пойдут у вас новые дела, за которые вы впервые беретесь. Попробуйте пересмотреть свое отношение к работе и повысить качество труда в традиционных направлениях, где у вас имеется богатый опыт.

Весы

Сегодня у Весов одной из основных проблемных тем дня может стать выстраивание взаимоотношений с начальством. Это особенно актуально для тех, у кого непосредственным начальником является женщина. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину и не допускайте отставания от графика работ – тогда к вам будет меньше претензий. Будьте готовы к новым задачам.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов ключевым вопросом дня может стать сохранение деловой репутации. Ваше профессиональное соответствие могут поставить под сомнение в случае проведения аттестационных экзаменов. Если вы не уверены в своих профессиональных знаниях, то не рекомендуется браться за излишне сложную и трудоемкую работу. В самый ответственный момент вы можете забыть правильный ответ.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может сложиться нестабильный день с точки зрения финансов. Вы можете почувствовать острую нехватку денег, и это может подтолкнуть вас к финансовым заимствованиям. Возрастает вероятность убытков, утери денег и прямого воровства. Также может произойти поломка дорогостоящей техники и инструмента, которые придется срочно восстанавливать.

Козерог

Сегодня у Козерогов может осложниться деловое партнерское сотрудничество. Основной напряженной темой может стать вопрос о власти, кто главнее и кто вправе принимать ключевые решения. Эти противоречия могут всплыть на поверхность при ведении переговоров. При выполнении клиентских услуг могут возникнуть напряженные моменты – не забывайте о том, что клиент всегда прав.

Водолей

Сегодня Водолеи при выполнении текущей работы могут почувствовать, что их труд идет медленнее, чем обычно и сопровождается множеством мелких препятствий. Главная сложность в том, что вам трудно будет наладить конструктивное сотрудничество с коллегами по трудовому коллективу. Также могут возникать досадные технические поломки, из-за которых может теряться рабочее время.

Рыбы