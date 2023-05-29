Черные дни: в какие числа июня знакам стоит быть осторожнее

После очень активного и довольно конфликтного по взаимодействиям планет мая, июнь выглядит месяцем более ровным и лёгким.

Но в отдельные локальные периоды планетный ряд создаст условия для различных ограничений и негативных сценариев.

Наиболее событийно важные даты месяца:

Полнолуние 4 июня в 14 градусе Стрельца; 11 июня – возвращение Плутона в Козерог; 17-18 июня – остановка Сатурна, Новолуние в дурном аспекте к Нептуну и союз социальных планет Юпитера и Сатурна; 21 июня (17:57) – Летнее Солнцестояние, Переход Солнца в знак Рака (новая сезонная карта).

Как видно, основные более заметные события июня проецируются на вторую декаду и чуть дальше.

Сначала Плутон с 11 июня вернётся (на полгода) в обитель Сатурна – знак Козерога, а 17 июня остановится в движении (для разворота на ретроградный ход) уже сам Сатурн. Оба события наверняка создадут условия для торможения и замедления деловых процессов, наложения различных ограничений и запретов. В это же время кратковременный мажорный аспект Юпитера к стоящему без движения Сатурну (на пике 17-20 июня) на фоне Новолуния с Нептуном может создать формулу для скоропалительных необъяснимых ошибочных решений. Старайтесь крайне ответственно подходить в это время и к важным стартам, крупным вложениям, покупкам.

Другой, дополнительный фон второй половины июня, – нестабильная и неустойчивая погода, иллюзии в контактах, множество непроверенной информации, «фейков» и вбросов больше, чем обычно. Во второй половине июня возможны наводнения и подтопления, не исключены ЧП и провокации на объектах химпрома, а также прецеденты на воде и в море. Период 17-20 июня наиболее опасен в плане отравлений как пищевых, так и веществами самой разной вредной природы.

Первая декада

Месяц начнётся нервными днями 1-2 июня с транзитной Луной в Скорпионе, переходящими в ауру полнолуния 4-го и наиболее заметному транзиту первой декады – переходом Венеры в знак Льва и её оппозиции с Плутоном 5 июня. Период может принести массу противоречивых/провокационных новостей на тему финансов, банков, имущественных отношений и любовных драм. В дни вокруг полнолуния, 3-6 июня, стоит помнить о взвинченной атмосфере, повышенной требовательности в любви, готовности партнёров и друзей пойти на конфликт, поставить ребром принципиальные вопросы отношений.

Третья декада

До конца месяца будет сохраняться шлейф Новолуния от 18 июня, имеющего «Хвост и Уши» от Нептуна. Однако с переходом сначала Солнца (21 июня), а затем Меркурия (27 июня) в водный домовитый знак Рака наступает более умиротворённая и гармоничная часть месяца, но с небольшим локальным «провалом» 25-26 июня, когда будут конфликтовать Меркурий с Нептуном и Марс с Ураном. Да и транзиты Луны в эти два дня будут не лучшими – на это время не стоит планировать важных дел, поездок и больше отдыхать. Явно более благоприятной выглядит вся концовка месяца с 27 по 30 июня.

Наиболее сложные по влиянию планет дни июня, также более уязвимые для здоровья – 1-2,4, 7, 10, 15, 18 (новолуние), 25-26 июня.

Более гармоничные дни, когда планеты поддерживают начинания или хотя бы не вредят, – 6, 9, 12, 17,20, 23 (вторая половина дня), 27, 28 (вторая половина дня).