Найдем хороших друзей — гороскоп на 31 мая

12-13 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах советует стремиться к красивому дипломатичному поведению даже в некомфортных ситуациях.

Гороскоп говорит, что в этот день могут участиться минуты недопонимания с женщинами, расхождения в бытовых или иных вкусах. Может оказаться неполной гармония в любви, семье и браке. Легко сделать неверный выбор и неудачно распорядиться деньгами. Не лучший день для старта судебного дела, поиска посредника, создания союза, обращения к юристу, стилисту, дизайнеру. Не рекомендуется покупать красивые вещи, детали домашнего интерьера, стильные подарки и декоративную косметику, а также выполнять бьюти-процедуры.

Овен

Сегодня Овнам советуют быть дипломатичнее, чаще идти на уступки окружающим и быть снисходительнее к их нуждам. Идеальное равновесие проблематично, но сам курс на гармонию и баланс приветствуется. Прежде всего, он пригодится в браке и в семье: родственники и спутник жизни могут быть капризными или демонстрировать противоречивые вкусы. Возможны неровные отношения с женской частью окружения.

Телец

Сегодня Тельцы могут не бояться в своих делах критичных проблем, но вполне могут столкнуться с небольшими разочарованиями и помехами. Имея дело с другими людьми, например, своими помощниками, важно согласовывать с ними свои желания в мелочах, особенно при косметических и эстетических процедурах. В этот день возможно недопонимание с близким окружением, с врачом, юристом, стилистом, дизайнером.

Близнецы

Сегодня у Близнецов есть все для базовой душевной гармонии. Им не грозит отмена планов или стресс. Неоднозначные ситуации вызовут у них улыбку. Однако не все их желания сбудутся в равной мере. Причиной могут стать эстетические недочеты или финансовые недоразумения. Возможно, не хватит денег на некоторые удовольствия, разочарует подарок в знак любви или задержится гонорар за творческую работу.

Рак

Сегодня Ракам важно для собственного спокойствия найти точку баланса в любовных отношениях, а также гармонично позиционировать себя в браке и семейной жизни. Если баланс выбран неверно, будет ощущаться душевный или бытовой дискомфорт. Вкусы многих Раков не до конца совпадут с привычками близких, но взаимная связь будет достаточно сильной. Это поможет сохранить мир в доме, симпатию и лояльность.

Лев

Сегодня Львы могут столкнуться с небольшим недоразумением, имея дело с женской частью своего внешнего окружения или с родственницами. Но это не помешает большинству Львов найти свое место в сложившейся ситуации и ловко использовать в своих интересах ее хорошие стороны. Многие Львы не останутся в одиночестве, легко смогут найти подходящего спутника для поездки или единомышленника для своих дел.

Дева

Сегодня Девам стоит быть аккуратнее в финансовых взаиморасчетах, в эстетических и правовых вопросах. Есть вероятность остаться не до конца уверенным в выборе или вовсе разочароваться в покупке. Нежелательно искать одежду, косметику и подарки, а также покупать вещи с надеждой упростить себе жизнь в будущем. Не самой хорошей идеей может стать коллективный шопинг в компании родни или друзей-женщин.

Весы

Сегодня Весам советуют придерживаться умеренности и избегать решений, которые не являются строго необходимыми. Многих Весов может подвести текущее настроение, самочувствие или природный вкус. Может мешать повышенная эмоциональность, капризность. Не стоит делать сегодня покупки, заниматься долгосрочной финансовой стратегией, улаживать правовые нюансы, вступать в союз или в должность.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется скрывать свои чувства или часть своих убеждений. Большинство Скорпионов сделает это не по собственной воле, а уступая внешним факторам, например, условиям заключенного договора, чужим законам, традициям, представлениям о красоте или справедливости. Это не лучший момент для решения юридической проблемы, для попытки гармонизировать отношения или доказать свою правоту.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит отказываться от приятных контактов из-за легких затруднений: они не окажут особого влияния на ход событий, если не заострять на них внимание специально. Однако не будет лишней готовность к отдельным сюрпризам, например, к неровному отношению с друзьями женского пола, к всплывающим в неподходящий момент деталям частной жизни, любовным или финансовым нюансам прошлого.

Козерог

Сегодня для Козерогов играют особую роль такие качества, как дипломатичность, деликатность, чувство меры, знание этикета, тонкий вкус, умение общаться с женщинами и хорошая ориентация в правовой сфере. При их включении ровнее пойдут дела, станет проще поддерживать гармоничные отношения с партнерами, близкими, начальством или помощниками. Лучше не вступать в новый союз, а беречь тот, что есть.

Водолей

Сегодня Водолеи могут столкнуться с определенными помехами эмоционального, финансового или правового плана, но общий фон дня все же останется для них положительным. Возможны мелкие затруднения при попытке адаптироваться к другим условиям или применить свои права. Если в какой-то сфере сложилось взаимовыгодное партнерство, звезды советуют его закрепить: оно может стать ценным подспорьем в будущем.

Рыбы