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Повезет в деньгах — финансовый гороскоп на 20 июня

19 июня 2023ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам может подвернуться хорошо оплачиваемая подработка.

Повезет в деньгах — финансовый гороскоп на 20 июня
Фото: alarmyk24.ru

Наш гороскоп подскажет, как нужно провести этот день, чтобы укрепить свою репутацию и заработать больше денег.

Овен

Сегодня у Овнов день может быть связан с мелкими осложнениями. Прежде всего, это относится к вопросам делового сотрудничества. Например, вы можете столкнуться со случаями неисполнения данных вам обещаний. В наибольшей степени это может затронуть тех, кто часто контактирует с клиентами или совершает частые поездки. Также могут возникать сложности при мелком ручном труде.

Телец

Сегодня у Тельцов не лучший день для расходования денег на недвижимость. Например, если вы собираетесь строить дом или делать ремонт, то пока лучше не торопиться с покупкой стройматериалов. Также в этот день могут снизиться доходы от проведения ремонтных и строительных работ. А сделки с недвижимостью могут и вовсе сорваться. Другая потенциально проблемная тема может быть связана с вероятным ухудшением условий труда на рабочем месте.

Близнецы

Сегодня Близнецам не рекомендуется планировать и проводить деловые встречи. Знакомства, которые могут у вас состояться, не принесут вам ничего позитивного с точки зрения профессиональной деятельности. Чем меньше у вас будет контактов, тем спокойнее будет ваша нервная система. Отдавайте предпочтение физическому труду и будьте внимательнее при работе с документами.

Рак

Сегодня Ракам рекомендуется ориентироваться на поступающие от начальства приказы и распоряжения. Не следует переключаться на дополнительную подработку в то время, когда плановые задания остаются незавершенными. Ваша официальная основная работа должна находиться в первом приоритете, а потом уже все остальное. Это благоприятный день для тех, кто способен действовать последовательно и целеустремленно.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют использовать этот день для расширения кругозора и профессионального обучения. Не следует расходовать время на бесплодные мечты и фантазии. В частности, попытка составить бизнес-план может на самом деле оказаться проектом, в состоятельности которого есть большие сомнения. Звезды ждут от вас реальных поступков и практического решения вопросов.

Дева

Сегодня Девам рекомендуется дистанцироваться от начальства и сосредоточиться на приведении в порядок своего бюджета. Если же вы по роду своих профессиональных обязанностей вынуждены находиться в непосредственном контакте с начальством, то не пытайтесь оказывать никакого влияния на принимаемые решения. От вас сегодня требуется быть хорошим исполнителем.

Весы

Сегодня Весам рекомендуется активнее взаимодействовать с деловыми партнерами. Именно они сейчас в состоянии предложить вам неординарные решения, которые позволят преодолеть сложности. В частности, вы можете делегировать часть своих полномочий партнеру или напарнику. Это не лучшее время для служебных командировок и обмена опытом с иностранцами.

Скорпион

Сегодня Скорпионам рекомендуется сосредоточиться на овладении тонкостями работы с техническими средствами, которые используются в вашей текущей работе. Особенно это относится к использованию компьютерного программного обеспечения. Новые возможности, которыми вы способны сейчас овладеть, могут резко повысить вашу производительность труда.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов не лучший день для ведения переговоров и подписания соответствующих документов. В ходе подготовки договора вы можете допустить досадную ошибку и пропустить важный пункт, который может сделать для вас невыгодным все соглашение. В целом это неблагоприятный день для деловой активности и вам, вероятно, придется преодолевать много препятствий. Ищите новые пути, и тогда решение придет само собой.

Козерог

Сегодня Козероги могут часто сталкиваться с техническими сбоями и поломками. Не исключено, что большая часть вашего рабочего времени будет потрачена на устранение этих сбоев и исправление ошибок. Это не лучшее время для технических испытаний нового оборудования. Будьте аккуратнее при обращении с находящейся в вашем распоряжении техникой, не превышайте нагрузки до запредельных.

Водолей

Сегодня у Водолеев в этот день могут произойти неожиданные знакомства, которые окажут определенное влияние на характер делового партнерства в перспективе. Обращайте особое внимание на творческих нестандартно мыслящих людей — именно они могут показать вам новое перспективное направление. Бизнесменам рекомендуется посещать научно-технические выставки и знакомиться с опытом коллег в других странах и регионах.

Рыбы

Сегодня у Рыб день складывается неоднозначно. С одной стороны, вам может повезти в деньгах. Например, тем, кто работает с клиентскими заказами, могут поступить выгодные заказы, с которыми вы сможете быстро справиться. С другой стороны, это не лучший день для офисных служащих, работающих над подготовкой бухгалтерских и статистических отчетов. Также могут ухудшиться условия труда на рабочем месте.
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