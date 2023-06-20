Выбираемся из дома — гороскоп на 21 июня

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20 июня 2023ГороскопыМарианна Басс
3-4 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Льва вносит яркую позитивную ноту в любые занятия и добавляет творческой энергии.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что можно пустить ее на домашние дела, на игровые и спортивные мероприятия, на продвижение креативных проектов, на любовные инициативы или на веселое общение с детьми. Не помешает выделить дополнительный бюджет: вероятен рост расходов и аппетитов. Обстановка дня может склонять к «красивой жизни», к расширенному поиску любви, удовольствий или престижных призов. Образ действий в эти сутки подразумевает общительность, остроумие, ловкость, обаяние, щедрость, комбинаторные способности.
Овен
Сегодня Овнам день добавит жизненной энергии и побудит направить ее на приятные цели, например, на отдых, игры, активное хобби, общение с детьми и любимыми, рекламу бизнеса или развитие творческого проекта. Некоторые Овны выберут своей целью домашние дела или совместят их с вышеперечисленными занятиями. Стоит помнить, что в течение дня возрастет азарт и могут потребоваться дополнительные вложения.
Телец
Сегодня у Тельцов может появиться и поле для приложения усилий, и повод для раздражительности. Они могут быть щедры и на милость, и на гнев, особенно с близкими. Их проблемой может стать властность. Они будут склонны руководить окружающими, ожидая от них слишком многого и давя на них психологически. Их благие побуждения порой будут восприниматься как нажим и выглядеть как приглашение к ссоре.
Близнецы
Сегодня у Близнецов обстановка вокруг будет позитивной, может иногда склонять к дополнительным тратам. Обещает стать приятным и личное, и деловое общение. Будет нетрудно найти нужных людей, собеседников, попутчиков в дорогу, друзей для переписки. Подходящий день для обмена мнениями и литературного творчества, летних игр и развлечений. Возможны интересные прогулки и поездки, приятные знакомства.
Рак
Сегодня Раков день вынуждает стать чуть активнее и изобретательнее, особенно, если они нацелены не на сохранение, а на приумножение своих ресурсов сейчас или в будущем. Звезды напоминают, что многие начинания этих суток являются творческими экспериментами и авантюрами, не дающими стопроцентной гарантии успеха, но все же советуют попробовать: шанс на успех есть, особенно при наличии ресурсных друзей.
Лев
Сегодня Львы могут действовать смелее, пуская в ход свое обаяние, художественные таланты или деловые способности. При этом велико искушение сразу открыть все карты в затеянной игре, чего звезды делать не советуют. Лучше не афишировать некоторые детали о себе, например, нюансы своего прошлого. Проблемы могут создать расточительность, авантюризм, погоня за деньгами, любовью или красивой жизнью.
Дева
Сегодня Дев день способен вовлечь в веселые и порой рискованные игры, против чего они часто не возражают: ведь для них это удобный способ продвинуться в своих текущих делах. Приблизить их к цели может скрытый талант, закулисный маневр или романтическая история. Возможны активные дела с иностранцами или иногородними. Важно не уйти под влиянием азарта от собственных идеалов и ценностей.
Весы
Сегодня Весов могут ждать перемены в профессиональной или домашней ситуации. Возможно, приобретет особый вес позиция начальника, друга или одного из родителей. При этом общий фон дня не располагает к излишней официальности или серьезности, предпочтительнее неформальное общение с оттенком игры, творчества или романтики. Могут оказаться неожиданно затратными игры, приключения и вложения в будущее.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не сулят ни покоя, ни полной свободы выбора. Им придется играть в игры, навязанные окружением или нужные им самим для достижения их целей. Несмотря на рост моральной поддержки и долю азарта, острота эмоций может зашкаливать. Будет непросто угодить заказчику, объекту симпатий или близким, конкурировать с влиятельными соперниками. Нелегко достанутся выигрыш, любовь, компромисс.
Стрелец
Сегодня Стрельцы на удачной волне и имеют шанс на удачу даже в сложном деле. Пораженческие эмоции отступят на второй план, а на первый выйдут творческая энергия, ловкость и настойчивость. Многих Стрельцов поддержит любовный, деловой или спортивный азарт, а также общительность, умение пускать в ход связи дома и за рубежом. Потребности в этот день могут быть немного завышены, а услуги дороговаты.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит помнить, что в этот день легко поддаться азарту и увлечься больше, чем нужно. Если одним Козерогам это придаст сил для решения сложной задачи, то другие могут оказаться у роковой черты, за которой их ждут непоправимые долгосрочные последствия. В сотрудничестве и любых парных играх важно правильно выбирать партнера: если на него можно положиться, рисков окажется намного меньше.
Водолей
Сегодня от Водолеев может требоваться не инициатива, а ответный ход. Именно в нем большинству Водолеев придется продемонстрировать свою общительность и ловкость, готовность поддерживать игру на равных, принимать вызов или «отбивать мяч». Не исключено провокационное поведение со стороны конкурента или объекта симпатий. Опасно вступать в союз: его могут раздирать идейные или другие противоречия.
Рыбы
Сегодня Рыбам день может принести приятные, но все же утомительные хлопоты, которые не во всем согласуются с их генеральным долгосрочным планом. Возможно, дело коснется их здоровья, нужд детей или питомцев. Может подвернуться неординарная творческая задача и появиться искушение заработать благодаря дополнительным нагрузкам. Звезды рекомендуют ориентироваться на свое самочувствие и работоспособность.
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