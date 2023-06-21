Неожиданный поворот романа — любовный гороскоп на 22 июня

Сегодня нас ждут сюрпризы от Вселенной.

Наш гороскоп подскажет, какие события и возможности могут возникнуть в жизни, а также даст советы по оптимальному использованию энергии этого дня.

Овен

Сегодня Овнам поможет доля везения, но дело не только в нем. Многие Овны будут искренними и настойчивыми, общительными и игривыми, энергичными и изобретательными, чем непременно повысят интерес представителей другого пола к себе. Отличный день для развития романа. Возможен сюрприз.

Телец

Сегодня Тельцы могут столкнуться с настойчивым, непредсказуемым и отчасти агрессивным поведением партнера и испытать сильное желание ответить ему тем же. Пару может сплотить экстравагантность вкусов, общее дело, престижное хобби. Если этого нет, влюбленным придется жить на вулкане страстей.

Близнецы

Сегодня Близнецам советуют чаще пускать в ход свое природное красноречие: возможно, оно станет тем самым «крючком», на который клюнет привлекательная «рыбка». Общение с объектом симпатий должно протекать в активном режиме, хорошо вместе куда-то съездить, включиться в игру или полемику.

Рак

Сегодня у Раков надежды на спокойный и предсказуемый ход романа могут не оправдаться. Многие Раки столкнутся с продолжением вчерашних событий в своей личной жизни и могут пожалеть о своем порыве. Говорить о стабильном эмоциональном фоне в эти сутки не приходится, в любой момент возможен сюрприз.

Лев

Сегодня Львы используют в любви весьма оригинальную тактику. Их настойчивость в делах сердечных может перейти в навязчивость. Может возникнуть нервозность, появиться искушение прибегнуть к нечестной игре и сомнительным приемам. Многим Львам будет сложно контролировать свои страсти и ревность.

Дева

Сегодня Девы способны пойти ради любви на риск или на смелый поступок, расходящийся с их собственными убеждениями. В яркую фазу вступят их курортные романы, отношения с иностранцами и любовные истории вдали от дома. Начиная роман с нуля, стоит помнить, что он рассчитан на режим приключений.

Весы

Сегодня для Весов день не обойдется без приключений и авантюр, но в целом окажется вполне счастливым. Иногда у них может захватывать дух от неожиданного виража событий. Любимый человек способен удивить их своими неординарными рискованными поступками или развеселить своим чувством юмора.

Скорпион

Сегодня Скорпионы способны «наломать дров» в личной жизни, попутно захватив еще пару важных областей, например, отношения с друзьями. Чтобы этого избежать, важно не рубить сплеча и не играть в рискованные игры, а если опрометчивый поступок уже совершен, то сгладить ситуацию шуткой.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов общение с любимым человеком остается источником удовольствия, но может сопровождаться нервозностью и сюрпризами. Звезды утверждают, что счастливую пару такие недоразумения только сплотят, самое острое приключение может уже через минуту обсуждаться в юмористическом тоне.

Козерог

Сегодня Козерогам небезопасно «заигрываться», становясь жертвой чужих капризов или своих личных страстей. Совет принимать ситуацию проще сработает как амортизатор, пока игра не зашла чересчур далеко. Если вы переступили черту, готовьтесь к незабываемым переживаниям и новому взгляду на любовь.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит рассчитывать на спокойное поведение партнера. Даже если он отличается покладистым характером, от него можно ждать экстравагантной инициативы или бурной реакции. Он может быть ревнив и непредсказуем. К счастью, остается шанс договориться и свести драму к шутке.

Рыбы