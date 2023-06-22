Соглашаемся на предложения — финансовый гороскоп на 23 июня

Не стоит долго думать, услышав лакомое предложение.

Из нашего гороскопа вы узнаете о влиянии планет и звезд на вашу жизнь, а также получите прогнозы важных аспектов, включая любовь, работу, финансы и здоровье.

Овен

Сегодня у Овнов может наблюдаться торможение в деловых контактах. Все вопросы, по которым вы будете договариваться, могут не исполняться в срок либо откладываться в долгий ящик по непонятным причинам. Деловые знакомства могут срываться или проходить совсем не так, как вы ожидали. При контактах с государственными структурами вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками.

Телец

Сегодня у Тельцов неблагоприятное время для инвестиций в коллективные проекты. Этот день не подходит для ревизии и пересмотра своей прежней стратегии в бизнесе. Старые планы могут казаться вам нереалистическими и туманными, а новые планы составлять преждевременно ввиду отсутствия понимания, куда двигаться дальше. Также вы не застрахованы от неожиданных происшествий, которые могут привести к корректированию планов.

Близнецы

Сегодня у Близнецов хороший день для творческого переосмысления своего поведения. Весьма продуктивно пройдет ваша встреча с единомышленниками и обсуждение с ними актуальных вопросов. А вот от общения с вышестоящим начальством вам лучше уклониться. Может осложниться работа в фирмах, построенных на строгой подчиненности начальству.

Рак

Сегодня для Раков , занимающих руководящие должности, хорошо сложится этот день. Ваши управленческие решения будут приводить к росту финансовой отдачи подведомственной вам структуры. Успешно проходят структурные реформы, направленные на оптимизацию бюджета. Вместе с тем, сейчас неблагоприятное время для заключения сделок с иностранными партнерами.

Лев

Сегодня у Львов благоприятное время для повышения уровня профессиональных знаний, сдачи экзаменов, зачетов, защиты дипломной работы и диссертации. Посещение научно-технической выставки даст вам импульс к внедрению новых технологий. А вот для заключения финансовых сделок и оформления кредитов день не вполне подходит.

Дева

Сегодня у Дев , занимающих руководящие должности, это не лучшее время для принятия важных решений, имеющих необратимые последствия. От переговоров и подписания партнерских соглашений о сотрудничестве вам лучше воздержаться. В целом внешние обстоятельства складываются неблагоприятно, и ваши инициативы могут часто сталкиваться с препятствиями. Успешно пройдет день для тех, кто занимается выполнением частных заказов.

Весы

Сегодня Весам рекомендуется активнее включаться в коллективную партнерскую деятельность. Успешно проходят переговоры на многосторонней основе. Это хороший день для публикации рекламного объявления в средствах массовой информации. А вот отношения с коллегами по работе могут испортиться. Если у вас что-то не получается, то не ищите виноватых среди коллег и не делайте им критических замечаний.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды не советуют вкладывать деньги в инвестиционные проекты и оплачивать покупки через безналичный расчет. Банковские переводы могут зависнуть из-за ошибок при заполнении платежных поручений. Также есть риск отправить деньги не по назначению. С другой стороны, это удачное время для инженеров, изобретателей и рационализаторов.

Стрелец

Сегодня Стрельцам , работающим в сфере услуг, звезды советуют прилагать усилия для привлечения новых клиентов. Пусть не сразу, но положительный эффект от проведения рекламных акций, консультаций, встреч с потенциальными заказчиками обязательно проявится. Успешно проведут этот день устроители выставок, конкурсов. Можно пробовать свои силы в новых профессиях.

Козерог

Сегодня Козерогам может быть нелегко разобраться с поступающей информацией. Сведения, которые будут вам поступать, могут оказаться весьма неоднозначными по смыслу. Поэтому вам будет нелегко использовать эту информацию в своих интересах. Взаимопонимания с коллегами добиться тоже не всегда удается. При использовании техники старайтесь не превышать допустимые нагрузки.

Водолей

Сегодня для Водолеев , занимающихся консультационной и торгово-закупочной деятельностью, прекрасный день. Наиболее успешно пойдет торговля предметами роскоши, искусства, антиквариата. В поле вашего зрения будут появляться люди с оригинальными предложениями, которые есть смысл рассмотреть всерьез. Водители транспорта могут повысить уровень доходов.

Рыбы