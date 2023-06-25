Концентрируемся на работе — финансовый гороскоп на 26 июня-2 июля

На этой неделе нам будет непросто работать: все вокруг будет отвлекать от важных дел.

Овен

В начале недели Овны могут получить ложную информацию, руководствуясь которой могут понести убытки. Старайтесь воздерживаться от поступков, ведущих к повышению риска убытков. Избегайте непоследовательного поведения, разного рода метаний из одной крайности в другую. Научитесь ждать своего часа и стойко переносить неудачи. В остальные дни недели благоприятное время для серьезной сосредоточенной исследовательской работы в обстановке тишины и уединения. Прежде всего, речь идет о надомном труде индивидуальных предпринимателей, а также о работе в семейном бизнесе. Растут доходы всех тех, кто имеет в своем распоряжении недвижимую собственность: магазин, офис, гараж, склад. При наличии выбора отдавайте предпочтение физическому труду. Хорошо закупать строительные и отделочные материалы, заниматься благоустройством помещений.

Телец

В начале недели у Тельцов достаточно напряженное время. Дело в том, что вы будете наполнены самыми разными идеями и проектами, которые пожелаете немедленно начать исполнять. Однако ваше поведение может войти в противоречие с мнением близких людей. Нежелание считаться с иным мнением кроме своего, может привести к конфликту. В остальные дни недели время насыщенно интенсивными деловыми контактами и обменом мнениями по самому широкому кругу вопросов. Ваши интеллектуальные способности находятся на высоком уровне, что позволит вам находить неожиданные оригинальные ответы на сложные вопросы. Не бойтесь экспериментировать и менять привычный стиль работы — это время способно обогатить вас новыми методиками. Звезды советуют направить свою инициативу на приобретение новых деловых связей и укрепление уже существующих контактов. Знакомства, которые произойдут у вас, имеют все шансы в дальнейшем перейти в деловое партнерское сотрудничество. Легко идут процессы обучения, приобретения навыков работы с информационными технологиями.

Близнецы

У Близнецов в начале недели может быть затруднено общение с окружающими людьми. Попытка договориться о совместных делах с компаньонами приводит к непониманию. Будьте настороже и обязательно проверяйте поступающую информацию на предмет её достоверности. Не верьте обещаниям. В остальные дни недели складываются прекрасные отношения с вышестоящим руководством. Если прежде между вами были натянутые отношения, то сейчас самое время поправить положение. Ваш труд и достижения будут замечены и оценены должным образом вышестоящим начальством. Вам могут предложить более высокую должность или более ответственное задание. Старайтесь действовать традиционными методами, которые многократно подтверждали свою надежность и эффективность — сейчас не время для экспериментирования. Эти дни могут быть отмечены ростом доходов, как за счет основной работы, так и за счет дополнительной подработки. Вам могут предложить временно поработать на подмене, на полставки или по совместительству.

Рак

В начале недели звезды не советуют Ракам принимать участие в коллективной деятельности. Совместная работа в составе группы единомышленников может оказаться неэффективной. Наблюдается напряжение в сфере финансов и движимого имущества. В том и другом вы рискуете понести некоторый ущерб. В остальные дни недели ситуация улучшается. Уделите внимание учебе и обмену опытом ради повышения уровня квалификации. Избавляйтесь от всего того, что мешает вам двигаться вперед. Держите курс на крупный бизнес и выход на новые рынки сбыта товаров и услуг. Успешно развиваются внешнеэкономические связи. Дальние поездки проходят успешно. Если вы собирались подавать исковое заявление о возмещении материального ущерба, то сейчас самое благоприятное время для этого. Звезды советуют проявлять инициативу в делах и искать единомышленников для совместной деятельности. Это направление будет наиболее успешным для вас. В одиночку вам не удастся добиться тех результатов, какие могут быть у вас при работе в составе коллектива.

Лев

В начале недели основная проблема типичных Львов может быть связана с усилением амбиций и нежеланием подчиняться вышестоящему руководству. Возможно, вам захочется любую работу делать по-своему, без учета мнения коллег и начальства. Малейшие возражения и критика с их стороны могут восприниматься как личный вызов и ограничение вашей свободы поведения. В остальные дни недели акценты влияний смещаются в сторону позитива. Это хорошее время для увеличения доходов, полученных от работы по совместительству или на полставки. Этот период располагает к плодотворному сотрудничеству с начальством. Ваши отношения могут стать более доверительными, и вам могут поручить выполнять деликатное задание. Хорошее время для урегулирования кулуарных вопросов, тайных переговоров с влиятельными людьми, которые готовы будут оказать вам протекцию.

Дева

В начале недели Девам не рекомендуется ставить перед собой масштабные задачи и добиваться их любыми методами. Звезды предостерегают вас от того, чтобы идти на нарушение сложившихся правил и законов. Возможны проверки, ревизии. Нарушение правил дорожного движения не останется незамеченным. Вероятно получение штрафных санкций. В остальные дни недели звезды советуют искать друзей и союзников для поддержки в своих начинаниях. Пригласите партнера для обсуждения планов на будущее в неформальной обстановке и не обязательно в рабочее время. Это поможет сделать ваши отношения более дружескими и надежными. Обязательно советуйтесь с партнерами относительно своих планов на будущее — ведь это может затрагивать и их интересы. Неделя пройдет удачно для работы профсоюзных комитетов, общественных организаций, кооперативов, товариществ и акционерных обществ. Складывается благоприятная ситуация для дальней поездки и обмена мнениями с коллегами из других регионов. Велика вероятность того, что дальнюю поездку вам оплатят спонсоры. Процветают рекламные и дизайнерские студии, туристические агентства, издательства.

Весы

В начале недели основная задача Весов состоит в том, чтобы удержать свои позиции в бизнесе, несмотря на крайне нестабильную обстановку. Приготовьтесь к тому, чтобы успевать оперативно реагировать на изменение внешних условий и конъюнктуры рынка. Возрастает вероятность внезапных происшествий. Нежелательно заниматься планированием. В остальные дни недели вы будете способны проявить невероятное упорство и трудолюбие в работе. Это прекрасное время для профессионального и карьерного роста. Чтобы неделя прошла удачно, звезды советуют составить план действий и неукоснительно следовать ему. Подчиненные и начальство прекрасно ладят друг с другом. Те, кто ищут работу, найдут приемлемый вариант. Старайтесь не отклоняться от своего пути к намеченной цели. Руководителям звезды советуют принимать управленческие решения, направленные на реформирование и отсечения всего лишнего и малоэффективного.

Скорпион

В начале недели Скорпионы могут столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами. Основные препятствия мегут исходить от начальства и от деловых партнеров. Не рекомендуется делегировать свои полномочия партнерам. Все дела лучше делать вам лично. Что бы вы ни делали, почти везде будете чувствовать сопротивление, торможение и препятствия. В остальные дни недели обстоятельства улучшаются и дела идут успешнее. Благоприятный период для рекламирования товаров и услуг. Вы можете получить доступ к воздействию на умы, мнение публики, поэтому хорошо планировать публичные выступления, обсуждения, визиты к влиятельным лицам. Успешно идут дела у тех, кто причастен к издательским домам, типографиям, внешней торговле, туризму. Можно заниматься устроительством выставок, конкурсов, семинаров. Также вы будете настроены на компромиссные решения в деловом партнерстве. Не делайте тайны из того, что вы делаете. Также, если вы выполняете клиентские услуги, то максимум внимания уделите пожеланиям заказчиков

Стрелец

В начале недели у Стрельцов в трудовом коллективе может сложиться излишне нервная и суетная атмосфера. Берегите свою нервную систему от стрессов и старайтесь не делать критических замечаний коллегам. В противном случае вам вместо конкретной работы придется заниматься выяснением отношений. Наиболее проблематично эта неделя сложится для тех, кто работает вдали от родного дома на вахте. В остальные дни недели у бизнесменов хорошее время для капиталовложений в недвижимую собственность, проведение строительных и отделочных работ, монтаж технического оборудования и станков. Вопросы распределения доходов, совместного капитала, акционирования, налогов и пошлин помогут в решении финансовых задач. Также есть шанс добиться успеха за счет умения находить взаимопонимание с коллегами по трудовому коллективу. Рекомендуется методично и планомерно трудиться, вникать в детали, наводить порядок в делах. Цените рабочее время — от его правильного планирования многое зависит. Предпочтителен физический труд и работа с техническим оборудованием.

Козерог

В начале недели Козероги могут быть склонны к финансовым авантюрам. В какой-то момент вам может представиться шанс заработать некоторую сумму денег, не прикладывая к этому особого труда. Однако звезды предостерегают вас от этого ложного направления, поскольку фортуна в это время играет против вас. Поэтому любые спекуляции могут привести к убыткам. В остальные дни недели ситуация улучшается. Вы сможете находить общий язык с другими людьми и заинтересовывать их в развитии взаимовыгодного сотрудничества. Торговцы и коммивояжеры сумеют провернуть весьма выгодные сделки. Успешно пойдут переговоры, появляются новые перспективы. Знакомства, которые произойдут, впоследствии имеют неплохие шансы для перерастания в деловое взаимовыгодное партнерство. Хорошее время для применения творческих методов в работе. Особенно это относится к сценическому искусству, гастролям, концертным и театральным выступлениям артистов и музыкантов. Можно успешно проводить рекламные акции, заниматься устроением выставок, конкурсов, спортивных соревнований.

Водолей

В начале недели Водолеям не рекомендуется вступать с деловыми партнерами и членами семьи в дискуссии по поводу порядка пользования недвижимым имуществом. Если вы арендуете помещение, то вероятно повышение арендной платы и прочие материальные издержки по содержанию в надлежащем виде — заключать договор аренды сейчас нежелательно. В остальные дни недели позитивные тенденции набирают силу. Звезды советуют ориентировать свое внимание на решение сугубо практических вопросов. Благодаря возросшему духу сотрудничества и взаимопомощи, вы сумеете наилучшим образом справиться с возложенными на вас обязанностями. Текущие дела идут легко и естественно. Бизнесмены не будут испытывать нужды в деньгах. Удачное время для благоустройства рабочего места. Успешно развивается надомный и семейный бизнес. Можно вести ремонтные работы, заниматься строительством, внутренней отделкой помещений.

Рыбы

В начале недели Рыбам будет нелегко сосредоточиться на конкретной работе, из-за потока посторонней информации, которая может отвлекать вас от дел. Звезды советуют не вступать в дискуссии и споры на темы, не имеющие прямого отношения к работе. Не рекомендуется отправляться в короткие поездки и заводить новые деловые знакомства. В остальные дни недели ситуация приобретает позитивную направленность. Вы можете почувствовать в себе усиление эмоциональности вместе с ростом волевых качеств и энергетического потенциала. Это хорошее время для смелых начинаний в бизнесе, запуска рекламных кампаний и демонстрации достижений на выставках и ярмарках. Наиболее результативно неделя пройдет для представителей сферы искусства, театра, индустрии развлечений и моды. Звезды советуют принимать решения исходя из своих личных предпочтений, и не поддаваться на попытки извне оказать на вас давление. Хорошее время для укрепления и расширения деловых связей. Успешно проходят деловые поездки, рекламные мероприятия, консультации.