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Держим деньги в кошельке — финансовый гороскоп на 24 июня
23 июня 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня не стоит тратить ни рубля.
Фото: aiophotos.com
Наш гороскоп даст советы и рекомендации, которые помогут справиться с возможными трудностями или насладиться благоприятными моментами.
Овен
Сегодня у Овнов этот день может сложиться неблагоприятно для отношений в деловом партнерстве. Это тем более вероятно, если вы вместе пользуетесь одним помещением или если ведете семейный бизнес. Конфликт с кем-то из близких родственников может негативно отразиться на ведении переговоров о сотрудничестве. Воздержитесь от оформления сделок с недвижимостью, особенно связанных с арендой.
Телец
Сегодня Тельцам не советуют излишне эмоционально относиться к трудностям, возникающим в ходе текущей работы. Берегите свою нервную систему от стрессовых ситуаций — это может вывести вас из рабочего настроя. Воздерживайтесь от разговоров, не имеющих непосредственного отношения к текущим делам. Особенно вероятно множество мелких неприятностей из-за ошибок в оформлении деловых бумаг.
Близнецы
Сегодня Близнецам будет нелегко найти правильный баланс между распределением расходных и доходных статей бюджета. Возможен перекос как в сторону бесконтрольных трат денег, так и в сторону полного отказа от покупок. Не рекомендуется участвовать в инвестиционных проектах и заниматься обменом валюты. Отдавайте предпочтение практическим делам, связанным с физическим трудом.
Рак
Сегодня у Раков личная инициатива может привести к результату, противоположному тому, который вы ожидаете. Особенно это касается тех, чья деятельность имеет отношение к недвижимости, строительству и коммунально-бытовому сектору. Не забывайте о соблюдении техники безопасности.
Лев
Сегодня Львам может быть нелегко справиться с повышенной возбудимостью своей нервной системы. Звезды советуют не торопиться с принятием решений и крайне осторожно оценивать поступающую к вам информацию. Кто-то из ваших тайных недоброжелателей может подбросить вам дезинформацию, чтобы побудить вас принять ошибочные решения. При возникновении сомнений лучше не предпринимать важные решения.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют настроиться на то, что ваши дела могут пойти не по плану. Прежде всего, вы можете почувствовать нестабильность своего финансового положения. Если вы даете деньги в долг друзьям, то будьте готовы к тому, что их не смогут вернуть в срок. Чаще обычного может выходить из строя компьютер. Поэтому позаботьтесь о заблаговременном копировании важных файлов и документов.
Весы
Сегодня у Весов возможна повышенная эмоциональная возбудимость, что может неблагоприятно отразиться на общем ведении дел. Рекомендуется воздерживаться от личных инициатив и держаться подальше от начальства. Не исключено, что вам будет сделано замечание, которое покажется вам несправедливым. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут оказаться под пристальным вниманием государственных контролирующих и фискальных органов. Например, в вашем магазине может быть проведена контрольная закупка товара или затем нагрянет ревизия. Поэтому старайтесь делать все, чтобы никто не смел усомниться в вашей деловой репутации. Не лучшее время для поездки в служебную командировку и на вахту.
Стрелец
Сегодня Стрельцов может потянуть на рискованные финансовые авантюры. Однако любые финансовые операции, особенно с использованием безналичных денег, чреваты потерями. Например, нежелательно сейчас оплачивать коммунальные счета. Возрастает риск технической поломки или частых сбоев в работе компьютера. Принимайте меры для финансовой безопасности.
Козерог
Сегодня у Козерогов могут неблагоприятно складываться партнерские отношения. Не рекомендуется вести переговоры и подписывать договоры. Возможно, ваши партнеры поведут себя не в ваших интересах. Тем, кто работает в сфере услуг, возможно, придется столкнуться с претензиями клиентов и вероятными жалобами на вас начальству. При контактах с клиентами старайтесь заблаговременно гасить начинающиеся конфликты.
Водолей
Сегодня Водолеям не советуют отправляться в служебные командировки. Напряженный день ожидает тех, которые работают в совместных предприятиях, за границей или в других регионах. Следите за тем, чтобы не опаздывать и в срок выполнять порученную вам работу. Старайтесь вежливо общаться с коллегами и не делать никому критических замечаний.
Рыбы
Сегодня у Рыб возрастает риск убытков. Звезды не советуют совершать сделки, связанные с оптовыми закупками товара, предназначенного для перепродажи. Страховые фирмы могут понести ущерб, за счет необходимости делать большие выплаты из-за увеличения числа страховых случаев. Нежелательно брать и давать деньги взаймы. В целом старайтесь ограничить свои финансовые расходы, чтобы не допустить нерациональных трат.
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