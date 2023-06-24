Подведет кто-то или что-то — финансовый гороскоп на 25 июня

24 июня 2023 ГороскопыМарианна Басс

Сегодня работать будет непросто: техника может ломаться, а люди — отказываться от сотрудничества.

Фото: detkisuper.ru