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Подведет кто-то или что-то — финансовый гороскоп на 25 июня
24 июня 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня работать будет непросто: техника может ломаться, а люди — отказываться от сотрудничества.
Фото: detkisuper.ru
Наш гороскоп поможет читателям узнать, какие события и энергетические влияния ожидают их в этот день, а также даст советы по тому, как наилучшим образом использовать предоставленные возможности или преодолеть возможные трудности.
Овен
Сегодня у Овнов внешние обстоятельства могут складываться неблагоприятно для деловой активности. Бизнесмены могут почувствовать усиление конкурентной борьбы. Попытка договориться с конкурентами об общих правилах игры на рынке услуг ни к чему не приведет. Одновременно могут осложниться отношения с кем-то из деловых партнеров.
Телец
Сегодня для Тельцами не самый лучший день для выполнения текущей работы. Обстановка в трудовом коллективе может сложиться весьма нервозная. Это может быть связано с тем, что в ходе выполнения работы будет допущена ошибка, которая может негативно отразиться на работе коллег. Важно строго соблюдать дисциплину труда и в срок выполнять порученную вам работу.
Близнецы
Сегодня от Близнецов может отвернуться финансовая удача. Особенность этого дня в том, что любые финансовые вложения вряд ли окупятся и вернутся вам обратно. Не рекомендуется обменивать валюту и открывать счета в банке. Звезды предостерегают вас от оптовой закупки товара, предназначенного для спекулятивной перепродажи. Отдавайте предпочтение традиционной работе в реальном секторе экономики.
Рак
Сегодня Ракам будет нелегко завершить в срок запланированные дела. Это особенно относится к тем, кто работает вместе с партнерами, которые могут нарушить свои обязательства. С трудностями в первую очередь могут столкнуться те, кто ведет строительные, отделочные и ремонтные работы. Одной из причин замедления темпа работы может стать ухудшение условий труда на рабочем месте.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют ограничить поток поступающей информации. Чем меньше у вас будет контактов, тем лучше для пользы дела. Нелегко придется тем, у кого работа связана с частыми поездками, контактами и деловыми бумагами. В поездках и контактах вы можете столкнуться с торможением и множеством мелких препятствий. Старайтесь заблаговременно согласовывать все дела.
Дева
Сегодня Девам советуют предельно сократить свои расходы. Приобретение товаров оптовыми партиями с целью последующей реализации в розничной торговой сети целесообразно пока отложить. Деньги, потраченные сегодня, могут оказаться выброшенными на ветер. Также возрастает вероятность потратить деньги на развлечения.
Весы
Сегодня Весам будет нелегко удерживать под контролем свои эмоции. Подверженность частой смене настроения может негативно отразиться на вашей надежности в качестве делового партнера. Старайтесь не давать никому лишних обещаний — выполнить их будет сложнее, чем вам сейчас представляется. Осложняется работа в сфере недвижимости, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Скорпион
Сегодня Скорпионам советуют воздерживаться от любой тайной и неофициальной экономической деятельности. Например, нежелательно устраиваться на работу без соответствующего оформления трудового договора — в противном случае вас могут обмануть и не оплатят проделанную работу. Также это не лучшее время для обращения за помощью к влиятельному покровителю.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут проявить излишнюю осторожность при принятии решений. В результате этот день может стать днем упущенных возможностей. Ведь в промедлении вы рискуете упустить удачный момент. С другой стороны, если вы сохраните от растраты свои деньги, то можете считать, что день прошел вполне благополучно. Аккуратнее обращайтесь с имеющейся в вашем распоряжении техникой и инструментами.
Козерог
Сегодня у Козерогов, привыкших действовать самостоятельно, не лучший день. Если вы работаете в непосредственном контакте с начальством, то постарайтесь сосредоточиться на точном исполнении даваемых вам поручений. Личная инициатива сегодня не приветствуется. Не пытайтесь вступать в контакт с начальством, чтобы в чем-то его переубедить.
Водолей
Сегодня у Водолеев могут осложниться отношения с фискальными органами власти. Не исключены внеплановые проверки, ревизии. Чаще обычного может ломаться электроника и компьютерная техника. Старайтесь не браться за излишне сложную работу, поскольку вам может не хватить квалификации для решения профессиональных вопросов.
Рыбы
Сегодня Рыбам, возможно, придется заниматься совсем не теми делами, которые планировались изначально. Возрастает вероятность технических сбоев и поломок. Не забывайте о соблюдении техники безопасности — сейчас возрастает вероятность травматизма. Лучше отложить на другое время тестирование новой техники и пусконаладочные работы.
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