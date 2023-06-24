Станем жертвами иллюзий — любовный гороскоп на 25 июня

Сегодня нам стоит меньше витать в облаках и смотреть на отношения реально.

Наш гороскоп поможет читателям получить представление о том, что ожидает их в этот день, и даст советы по тому, как лучше справиться с возможными вызовами или воспользоваться предоставленными возможностями.

Овен

Сегодня Овны могут оказаться дезориентированы. Если на этот день было запланировано свидание, оно может не состояться по разным причинам, чаще внешним. Может иметь место недопонимание внутри пары, особенно по мелочам. Лучший выход — подождать до завтра.

Телец

Сегодня Тельцами руководят не только бурные эмоции, но и природный здравый смысл, практичность и основательность. Если ход романа устроит их в целом, они вряд станут придираться к деталям, а в некоторых случаях предпочтут закрыть на них глаза и подождать дальнейшего развития событий.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут стать жертвой неопределенности, обмана или самообмана. В дружных парах возможны недоразумения, может зайти в тупик или оказаться невозможен важный разговор. Свободным Близнецам лучше не затевать в эти сутки флирт с нуля, чтобы не оказаться в сомнительном положении.

Рак

Сегодня Ракам не советуют возлагать большие надежды на каналы связи: независимо от того, какой способ коммуникаций будет выбран, придется столкнуться с цепочкой помех в пути или загадок в общении. Вместо честного разговора может состояться обмен туманными интригующими намеками.

Лев

Сегодня Львам лучше оставаться в тени или в стороне от событий, так как нужных рычагов управления ситуацией у них нет. Звезды подсказывают, что это куда более подходящий день для тайм-аута, чем для инициативы. Не лучший момент для попытки связаться с любимым человеком через друзей.

Дева

Сегодня Девам трудно рассчитывать на удачный ход событий и на полную определенность. Многие Девы будут искренне настроены на конструктивный разговор с близким человеком, но не смогут ясно выразить свои мысли, а «на другом конце провода» их может ждать загадочное молчание.

Весы

Сегодня Весам советуют отказаться от идеи свидания или тесного контакта с любимым человеком, поскольку явные или тайные помехи способны свести приятное общение к нулю или внести в него странности. Неразлучным парам придется смириться с невозможностью провести этот день так, как хочется.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов неплохо работает интуиция, но в некоторых деталях они будут ошибаться. Даже тем из них, кто уверен в своих чувствах и намерениях, сегодня лучше воздержаться от обещаний и клятв. Не стоит настаивать на откровенном разговоре, максимум дня — «наводящие вопросы».

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит рассчитывать на полную откровенность со стороны любимого человека, а также на то, что они сами смогут внятно изложить в разговоре с ним свои мысли. Не исключен бессознательный обман или самообман. Осторожнее с туманными намеками: они могут вызвать массу подозрений.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит вовремя ставить точку в своих рассуждениях, чтобы окончательно не запутаться, а также своевременно завершать диалог с партнером, пока он не зашел в тупик из-за погружения в детали. Возможны помехи в личной переписке, случаи пропажи или задержки сообщений.

Водолей

Сегодня для Водолеев продолжается полоса сомнений. Водолеи, уверенные в ясности картины, могут ошибаться и не видеть важных нюансов. Дотошным Водолеям, желающим знать истину, придется смириться с туманом, скрывающим от них часть деталей. Возможно, ответы на их вопросы кроются в прошлом.

Рыбы