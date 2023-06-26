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Играем в любовные игры — романтический гороскоп на 27 июня
26 июня 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам придется поддаваться партнеру и его правилам игры.
Фото: mykaleidoscope.ru
Наш гороскоп подскажет, как в этот день пройти проверку чувств.
Овен
Сегодня для Овнов обстоятельства содействуют романтическим планам и помогают поддерживать в личных отношениях красивый баланс. Подходящий момент для свидания, занятий общим хобби, совместного посещения мероприятий. «Классических» брутальных Овнов-индивидуалистов этот день учит соблюдению этикета.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит пренебрегать требованиями этикета: вполне возможно, что этого будет достаточно для сохранения гармонии в личных отношениях. Не стоит говорить о неприятных или чересчур деликатных вещах. Уместны красивые мелкие знаки внимания (лучше, чтобы они были взаимными и синхронными).
Близнецы
Сегодня у Близнецов мысли станут яснее и это поможет им использовать хорошие стороны ситуации в своих интересах. Это отличные сутки для свидания. Обстановка способствует веселью и оживлению, но при этом помогает сохранять чувство меры. Стоит уделить внимание эстетической стороне, антуражу.
Рак
Сегодня Ракам придется искать баланс между необходимостью соблюдать равновесие интересов и потребностью подчеркнуть свое личное мнение. Многие Раки могут столкнуться с ситуацией, где любимый человек их словно не слышит. Не стоит на это обижаться, лучше выбрать другой день для разговора.
Лев
Сегодня Львам советуют получать удовольствие от хороших сторон момента. Условия для гармоничного развития романа не будут длиться вечно и лучше использовать их прямо сейчас. Львам, которые в эти сутки предпочтут одиночество, стоит помнить, что это исключительно их личный выбор.
Дева
Сегодня у Дев новые мысли могут оказаться рассинхронизированы с общим духом обстановки. Звезды советуют им приберечь свои идеи до более подходящего момента и пока не обсуждать их с партнером, разве что в виде намека. Приятная сторона дня — возможность с юмором взглянуть на прошлые трудности в любви.
Весы
Сегодня Весам советуют не лишать себя радостей личной жизни, общение с объектом симпатий обещает быть очень приятным. Предприимчивым Весам этот день позволит проявить инициативу, которая не останется без внимания, а нерешительным поможет адекватно ответить на чужие ухаживания и заигрывания.
Скорпион
Сегодня Скорпионам сопутствует любовная удача, пока они принимают правила игры, например, соглашаются играть в отношениях определенную роль или следовать заданной линии поведения. Прямое проявление инициативы может быть затруднено. Важно быть дипломатичнее, идти на уступки, делать красивые жесты.
Стрелец
Сегодня Стрельцам ничто не мешает получать удовольствие от любовной игры и наслаждаться гармонией отношений. Если помехи и возникнут, большинство представителей знака решит их не замечать и «подумать об этом завтра». Укреплению взаимной симпатии поможет нестандартная или забавная ситуация.
Козерог
Сегодня Козероги могут оказаться целиком сосредоточены на этикете, соблюдении правил игры, подчинении условностям или сохранении красивого фасада отношений. Занятые исполнением навязанной роли, они могут пропустить мимо ушей слова своего партнера или неправильно их понять.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что у них есть возможность приятно провести время в обществе любимого человека, и рекомендуют от нее не отказываться. Если вы уже поладили со своей пассией накануне, цените сложившееся согласие и потратьте еще один день на закрепление приятного результата.
Рыбы
Сегодня Рыбам обстоятельства навязывают определенный стиль любовной игры, который может оказаться им не по вкусу. Многие Рыбы будут вынуждены его принять, но инстинктивно не станут предпринимать в отношениях ничего серьезного. Например, предпочтут не форсировать важный разговор с любимым человеком.
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