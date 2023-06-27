Не идем против своих идеалов — любовный гороскоп на 28 июня

Сегодня нужно настаивать на своем.

Наш гороскоп поможет людям планировать свой день, принимать важные решения и ориентироваться на возможные изменения, которые могут возникнуть в их жизни.

Овен

Сегодня Овнам звезды подсказывают, что в этот день лучше не касаться любовного прошлого: это может не понравиться их партнерам или подпортить настроение им самим. Стоит осмотрительнее выбирать темы для бесед, особенно вечером: не исключено, что разговор окажется дольше и серьезнее, чем хочется.

Телец

Сегодня Тельцов звезды предупреждают о тучках, которые в течение дня могут сгущаться на их любовном горизонте. Поутру все может ограничиться смутными намеками и неприятными предчувствиями. Вечером претензии, если они есть, оформятся в слова и наметится непростой, но необходимый диалог с подачи партнера.

Близнецы

Сегодня Близнецы по инерции рассчитывают на продолжение вчерашних приятных сюжетов в своей личной жизни, но их ожидания сбудутся не полностью. В ход событий может вмешаться любовное прошлое с его тайными страданиями или страхами. На вторую половину дня свидание лучше не планировать.

Рак

Сегодня Ракам звезды подсказывают, что им лучше не торопить события и отложить тесный контакт с объектом своих симпатий до второй половины дня. Какими бы сложными и противоречивыми ни были чувства, в это время найдутся нужные слова и будет больше шансов на конструктивное общение.

Лев

Сегодня у Львов надежды на гармоничное общение и безоблачное свидание могут не оправдаться. Общее развитие событий окажется не в пользу личной жизни. Львы, упустившие удачный момент для встречи накануне, будут вынуждены пока с этим смириться. Вечером осторожнее заводите разговор, он будет непростым.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют терпеливо переждать первую половину дня, так как это время заминок и разочарований. Зато ближе к вечеру можно смело налаживать связь и обсуждать с пассией совместные планы. Недостатком вечернего общения может стать излишняя серьезность или подозрительность.

Весы

Сегодня Весы могут проснуться не в лучшем состоянии духа, а дальнейшее развитие событий не всегда сможет развеять их уныние. Вероятно, это отразится на их общении с любимым человеком. Стоит быть терпимее друг к другу и не вспоминать о неприятных моментах прошлого. Неудачный момент для флирта.

Скорпион

Сегодня Скорпионам советуют действовать во второй половине суток и быть осмотрительнее: контролировать свои эмоции, заранее готовить аргументы в серьезном разговоре с любимым человеком. Выдвигая условие или давая обещание, оцените, сможете ли вы следовать собственным словам.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов надежды на приятное свидание могут не оправдаться. Развитие событий может показаться им негативным, особенно по контрасту с вчерашней обстановкой. Возможно, придется взять перерыв в свиданиях. Если в паре имелись скрытые разногласия, к вечеру они могут стать навязчивой идеей.

Козерог

Сегодня для Козерогов очень важен положительный настрой, иначе любые известия они воспримут в негативном ключе, а самые впечатлительные из них могут впасть в тотальное уныние, особенно при мысли о будущем. Свободным Козерогам звезды напоминают, что это не лучшее время для знакомств.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит помнить, что развитие событий подчеркнет в их личных отношениях любой имеющийся негатив. Свободным Водолеям стоит на время взять перерыв в приключениях и поисках. Прислушайтесь к своим ощущениям: если чутье подсказывает, что лучше промолчать или сказать «нет», так и сделайте.

Рыбы