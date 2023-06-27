Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Не идем против своих идеалов — любовный гороскоп на 28 июня
27 июня 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нужно настаивать на своем.
Фото: statusmen.ru
Наш гороскоп поможет людям планировать свой день, принимать важные решения и ориентироваться на возможные изменения, которые могут возникнуть в их жизни.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что в этот день лучше не касаться любовного прошлого: это может не понравиться их партнерам или подпортить настроение им самим. Стоит осмотрительнее выбирать темы для бесед, особенно вечером: не исключено, что разговор окажется дольше и серьезнее, чем хочется.
Телец
Сегодня Тельцов звезды предупреждают о тучках, которые в течение дня могут сгущаться на их любовном горизонте. Поутру все может ограничиться смутными намеками и неприятными предчувствиями. Вечером претензии, если они есть, оформятся в слова и наметится непростой, но необходимый диалог с подачи партнера.
Близнецы
Сегодня Близнецы по инерции рассчитывают на продолжение вчерашних приятных сюжетов в своей личной жизни, но их ожидания сбудутся не полностью. В ход событий может вмешаться любовное прошлое с его тайными страданиями или страхами. На вторую половину дня свидание лучше не планировать.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что им лучше не торопить события и отложить тесный контакт с объектом своих симпатий до второй половины дня. Какими бы сложными и противоречивыми ни были чувства, в это время найдутся нужные слова и будет больше шансов на конструктивное общение.
Лев
Сегодня у Львов надежды на гармоничное общение и безоблачное свидание могут не оправдаться. Общее развитие событий окажется не в пользу личной жизни. Львы, упустившие удачный момент для встречи накануне, будут вынуждены пока с этим смириться. Вечером осторожнее заводите разговор, он будет непростым.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют терпеливо переждать первую половину дня, так как это время заминок и разочарований. Зато ближе к вечеру можно смело налаживать связь и обсуждать с пассией совместные планы. Недостатком вечернего общения может стать излишняя серьезность или подозрительность.
Весы
Сегодня Весы могут проснуться не в лучшем состоянии духа, а дальнейшее развитие событий не всегда сможет развеять их уныние. Вероятно, это отразится на их общении с любимым человеком. Стоит быть терпимее друг к другу и не вспоминать о неприятных моментах прошлого. Неудачный момент для флирта.
Скорпион
Сегодня Скорпионам советуют действовать во второй половине суток и быть осмотрительнее: контролировать свои эмоции, заранее готовить аргументы в серьезном разговоре с любимым человеком. Выдвигая условие или давая обещание, оцените, сможете ли вы следовать собственным словам.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов надежды на приятное свидание могут не оправдаться. Развитие событий может показаться им негативным, особенно по контрасту с вчерашней обстановкой. Возможно, придется взять перерыв в свиданиях. Если в паре имелись скрытые разногласия, к вечеру они могут стать навязчивой идеей.
Козерог
Сегодня для Козерогов очень важен положительный настрой, иначе любые известия они воспримут в негативном ключе, а самые впечатлительные из них могут впасть в тотальное уныние, особенно при мысли о будущем. Свободным Козерогам звезды напоминают, что это не лучшее время для знакомств.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит помнить, что развитие событий подчеркнет в их личных отношениях любой имеющийся негатив. Свободным Водолеям стоит на время взять перерыв в приключениях и поисках. Прислушайтесь к своим ощущениям: если чутье подсказывает, что лучше промолчать или сказать «нет», так и сделайте.
Рыбы
Сегодня для Рыб утро окажется наиболее сложным: именно в это время они могут поддаться неверному импульсу и поступить против своих идеалов. Вечером все их слова будет править незримый внутренний цензор, легкомысленной беседе они предпочтут конструктивный разговор с любимым человеком.
Рамблер: последние новостиОдинокие волки по знаку зодиакаФинансовый гороскоп на 28 июня 2023 года — Рамблер/гороскопыЛюбовный гороскоп на 28 июня 2023 года для каждого знака
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Беремся за что-то новенькое — гороскоп на 28 июня
Откладываем на завтра сложные задачи — финансовый гороскоп на 28 июня
Приметы на 28 июня 2023 года: что нельзя делать в день Фита и Амоса
Знаки зодиака, которые начинают много зарабатывать после 40
Пять знаков, которые обожают издеваться над близкими
Одинокие волки по знаку зодиака
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Зачем умерших людей поминают едой
Ясновидящая Кажетта назвала самых вредных мужчин по знаку зодиака
Названы пять мужских имен, обладатели которых раз и навсегда выбирают спутницу жизни