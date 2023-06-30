Чем меньше авантюр, тем меньше ошибок — любовный гороскоп на 1 июля

30 июня 2023 ГороскопыМарианна Басс

Сегодня лучше не бросаться в романтические приключения — сейчас нам нужна трезвая голова.

Фото: subscribe.ru