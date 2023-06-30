Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Чем меньше авантюр, тем меньше ошибок — любовный гороскоп на 1 июля
30 июня 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня лучше не бросаться в романтические приключения — сейчас нам нужна трезвая голова.
Фото: subscribe.ru
Наш гороскоп расскажет, как избежать неприятных моментов в любви.
Овен
Сегодня Овнам приятное развитие событий поможет развеять возможные тайные сомнения, которые возникают у них в связи с личной жизнью. Если день начался с минуты уныния, лучше отложить все романтические контакты и инициативы на вечер: обстоятельства обязательно улучшатся, а настроение поднимется.
Телец
Сегодня Тельцам советуют не думать о плохом и обратить внимание на позитивные стороны своего романа: они непременно найдутся. В зависимости от ситуации, это могут быть смешные, экзотические или романтичные моменты, ради которых можно забыть о напряженной стороне отношений.
Близнецы
Сегодня Близнецам советуют отложить романтические планы на вечер и, по возможности, дождаться первого хода со стороны объекта симпатий. Если он говорит о своих чувствах недостаточно прямо, придется проявить долю сообразительности. Если в отношениях царит холодок, взломать лед поможет вечер.
Рак
Сегодня Ракам важно быть услышанными. Не получив обратной связи от своей пассии, они способны начать изливать душу посторонним людям. Типичным Ракам стоит помнить, что они могут не получить искомого сочувствия и настоящего понимания, окружающие вряд ли примут их сердечные проблемы всерьез.
Лев
Сегодня Львам рекомендуют отбросить все колебания и действовать так, словно они полностью и заранее уверены в своем успехе. Им важно не сомневаться в своей привлекательности. Не стоит планировать свидание на слишком ранний час, лучше выбрать для него вторую половину суток.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что не стоит закрываться от партнера и подавлять свои чувства. Но важно помнить, что сближение может быть иллюзией или игрой, данью ностальгии или другим обстоятельствам. Возможно, сыграет роль романтическая экзотичная атмосфера, располагающая к флирту и авантюре.
Весы
Сегодня Весам обещают приятные моменты в личной жизни и советуют не отказываться от флирта, даже если условия не идеальны: вдохновляющих и обнадеживающих сторон в романтическом свидании наверняка окажется больше, чем негативных, а если повезет, то последних не будет совсем.
Скорпион
Сегодня Скорпионам рекомендуют действовать смело, гибко и артистично. Важно не скрывать свои чувства, но и относиться к ним чересчур серьезно тоже не стоит. Лучше смотреть на роман, как на игру с элементом охоты и не слишком зацикливаться на ее фактическом результате.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов день начнется не очень удачно, но развитие событий развеет их грусть-тоску и вернет им хорошее расположение духа. Они могут рассчитывать на взаимность симпатий и на приятную встречу, которая напомнит им о былом счастье или даст надежду на гармоничное будущее.
Козерог
Сегодня Козероги получат от романтического общения удовольствие, если будут настроены на соответствующую эмоциональную волну. Приятная атмосфера второй половины дня поможет им избавиться от подозрений и «снять камень с души». Начиная новый роман, помните, что он, скорее всего, лишь развлечение.
Водолей
Сегодня Водолеям советуют ценить минуты счастья и взаимности. Если они есть, важно не только искренне наслаждаться ими, но и всячески их сохранять. Инициативу лучше отдать партнеру, подстроившись под нее. Желательно, чтобы романтические планы этого дня не зависели от материального положения.
Рыбы
Сегодня для Рыб день может начаться с уныния, а закончиться реальным или иллюзорным всплеском счастья. Звезды настоятельно рекомендуют отложить романтические планы любого характера на вечер и свести их к разумному минимуму: чем меньше авантюр, тем меньше ошибок и последующих сожалений.
Рамблер: последние новостиЙога для начинающихНа голову каких знаков зодиака в июле свалится мешок денегПочему на кладбище лучше не разговаривать
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Нас настигнет успех — гороскоп на 1 июля
Доверяем интуиции — финансовый гороскоп на 1 июля
Йога для начинающих
Приметы на 1 июля 2023 года: что нельзя делать в день Макушки лета
На голову каких знаков зодиака в июле свалится мешок денег
Эксперт по фэншуй рассказала, что в доме может вызывать проблемы со здоровьем
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Браслеты и проекции: как защитить себя и своих близких от негативной энергии
5 самых эффективных мантр для повышения осознанности
Почему на кладбище лучше не разговаривать