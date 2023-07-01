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В паутине старых убеждений — любовный гороскоп на 2 июля
1 июля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам стоит отказываться от старой модели поведения, использовать новую.
Фото: stop-olen.ru
Наш гороскоп включает в себя информацию о возможных событиях, эмоциональном состоянии, межличностных отношениях и других аспектах жизни.
Овен
Сегодня Овнам советуют не менять выбранный курс, верить в любовь и действовать в уже взятом удачном направлении. Если вчера вы отлично провели время со своей пассией, в первой половине этого дня закрепите успех, с наступлением вечера условия могут смениться на менее благоприятные.
Телец
Сегодня Тельцы могут получать удовольствие от приятных сторон сложившейся ситуации, но помня о возможных последствиях своих приключений. Романтическую встречу не стоит откладывать на поздний вечер, поскольку в конце дня здравый смысл может взять верх над чувствами.
Близнецы
Сегодня Близнецам желательно проявить больше предприимчивости в первой половине дня. При этом им стоит быть чуткими к психологическому фону общения и помнить, что за привлекательным фасадом могут таиться недомолвки в важных вопросах. На вечерний час романтическое свидание лучше не планировать.
Рак
Сегодня Раки рискуют зайти в тупик или получить скромный итоговый результат, приложив к улучшению своей любовной ситуации массу усилий. Если ожидания оказались обмануты, вечером им стоит пересмотреть свою сиюминутную тактику, а также задуматься о том, что по-настоящему движет любимым человеком.
Лев
Сегодня Львам в первой половине суток обстоятельства благоприятствуют любовным порывам. В это время они могут смело развивать свои начинания в личной жизни (или активно наверстывать упущенное, если вчера упустили свой шанс). Планировать романтическую встречу на вечернее время звезды не рекомендуют.
Дева
Сегодня Девы охотно отдают дань моменту, не замечая смущающих их деталей или предпочитая закрыть на них глаза. Но в конце дня они вновь станут реалистами и поймут, что им лучше не отступать от своих планов и принципов в любви, подсказанных собственным сердцем или опытом.
Весы
Сегодня Весам лучше не откладывать активную личную жизнь на вечер и не назначать свидание на чересчур поздний час: ожидания могут оказаться обмануты, приятные планы сорваны, встреча отложена. Развивать романтические отношения и подтверждать взаимные симпатии желательно в первой половине суток.
Скорпион
Сегодня Скорпионов подталкивают к остроумным и эффектным, но не всегда подходящим действиям. Если речь идет о чем-то более серьезном, чем рядовое свидание и случайный флирт, звезды советуют не поддаваться первому импульсу и подождать вечера: взгляд на ситуацию изменится.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов благоприятнее первая половина суток. В это время им важно проявлять инициативу в личной жизни или закреплять свои достижения в ней. Именно активность окажется для них залогом настоящего успеха. Мечтательные, робкие и ленивые Стрельцы рискуют упустить свой шанс.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит помнить, что любовный импульс грозит завести их дальше, чем им хочется. Лучше воздержаться от необратимых шагов, продиктованных страстью, так как их результат может не порадовать в долгосрочной перспективе. О настоящих ценностях в любви большинству Козерогов напомнит вечер.
Водолей
Сегодня Водолеи готовы мириться с капризами и чудачествами своего партнера, который порой будет склонен к злоупотреблению их терпением. А вот вечером многие Водолеи по тем или иным причинам предпочтут одиночество, их взгляд на любовь и отношения может стать более скептичным.
Рыбы
Сегодня Рыбы легко оказываются в паутине старых заблуждений, им не стоит доверять своей интуиции. Вечером ко многим Рыбам вернется здравый смысл пополам с неизбежным скепсисом, но некоторые Рыбы все так же продолжат жить в иллюзорном мире, подводя под него ложную логическую базу.
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