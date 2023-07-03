Даем отпор призракам прошлого — гороскоп на 4 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что могут нахлынуть не самые приятные воспоминания, вернуться былые подозрения и страхи. Если всецело поддаться этой тенденции, то вплоть до вечера преобладающими настроениями останутся пессимизм и скепсис, есть риск забыть про положительные стороны ситуации, зайти в тупик. Будут заблокированы творческие импульсы, энергичные порывы и теплые чувства. Лучше использовать этот день не для начинаний, а для прощания с оставшимися следами прошлого, которое мешает идти вперед.
Овен
Сегодня Овнам придется удерживать внимание на серьезных, неприятных или скучных темах, на бюрократических, организационных или профессиональных деталях. На этот день лучше не планировать игры, увеселительные и романтические акции. Маловероятен всплеск творческой энергии. Вплоть до вечера может оставаться в силе некий раздражающий фактор, связанный с прошлым и мешающий свободно двигаться вперед.
Телец
Сегодня Тельцам судьба дает время укрепить свое положение и подтвердить права. Помимо личного везения, у большинства Тельцов будет внешняя моральная опора. У многих Тельцов найдутся друзья и покровители вдали от дома. Возможно, группой поддержки станут бывшие учителя или ученики. Успех будет нередко определяться мировоззрением. Лучше не затягивать дела до вечера, запас удачи может иссякнуть.
Близнецы
Сегодня Близнецам советуют разбираться с критичными гранями своей ситуации. Если причин для беспокойства нет, не помешает проявить заботу о будущем, например, провести в интересующей области инспекцию и профилактические работы. Стоит помнить о не слишком комфортном эмоциональном фоне дня, он может располагать к недоверчивости или унынию. Лучший источник спокойствия — защищенные «тылы».
Рак
Сегодня Ракам стоит помнить, что не все зависит от их красноречия, не менее важен настрой собеседника (аудитории). Не стоит удивляться, если иногда окружающие будут не в духе, даже если в большинстве вопросов достигнуто согласие. Если нужно продолжить вчерашний диалог, лучше делать это утром. Вечером кто-то из ваших друзей может изменить свое мнение, а возможно, настроение вдруг изменится у вас.
Лев
Сегодня Львам советуют заниматься рутиной, в том числе скучной и неприятной. Не стоит пренебрегать повседневными обязанностями. Не помешает дотошность в отношении здоровья. День подходит для отслеживания незавершенных или некачественных работ, которые могут быть причиной неудач или остаточных недомоганий. В конце дня нежелательно сразу реагировать на внешние сигналы и вызовы.
Дева
Сегодня Девы чувствуют себя увереннее до наступления вечера. Ситуация может показаться не слишком оптимистичной, но выбранная тактика однажды непременно приведет к большому успеху. Тени прошлого, возникшие в этот день, напомнят про полезный жизненный опыт, особенно в сфере профессии, хобби, личной жизни или воспитания детей. К ночи не исключен сюрприз в связи с работой, здоровьем или питомцем.
Весы
Сегодня Весов звезды предупреждают о дискомфорте, который может создать им этот день. Настроение могут подпортить бытовые, профессиональные или психологические заминки. Могут еще раз напомнить о себе прежние жилищные проблемы, былые сложности в семье или в браке, затруднения в общении с начальством, сослуживцами, подчиненными или домашним персоналом. Сегодня могут вернуться старые недомогания.
Скорпион
Сегодня Скорпионам помогает ориентироваться в обстановке их многолетний прежний опыт либо мудрость людей из их окружения, особенно старших и родственников. Благодаря такой поддержке многие Скорпионы будут неплохо чувствовать себя там, где царит неблагоприятная психологическая атмосфера. Однако в конце дня они могут оказаться лишены такой защиты, вечером их может ждать домашний или иной сюрприз.
Стрелец
Сегодня Стрельцам советуют не оставлять без своего внимания вопросы, связанные со старыми запасами и давними долгами. Могут стать актуальными темы, связанные с наследством, вложениями в жилье или профессиональным заработком. Лучше навести в этих сферах порядок до наступления вечера, так как в конце дня могут появиться другие интересы. В этот день не рекомендуется приобретать новые вещи.
Козерог
Сегодня Козерогам советуют отложить начинания и заниматься лишь теми проектами, которым уже был дан удачный старт: в них будет работать положительная инерция и не подведет интуиция. Главная задача этого дня — не прогресс в делах, а поддержание душевного равновесия, борьба с негативными ассоциациями и дурными предчувствиями, что особенно важно для Козерогов, рожденных в середине января.
Водолей
Сегодня Водолеям лучше повременить с новыми делами и лишней активностью. В этот день невелика работоспособность, может напоминать о себе неприятный сюжет прошлого или хронический недуг. Вплоть до вечера не исключен пессимизм в связи с домашними или профессиональными делами. В конце дня важно не поддаваться своему импульсу, не оценив его последствий: они могут быть масштабными и добавить проблем.
Рыбы
Сегодня Рыбам день может принести разочарование или подтвердить их худшие подозрения. Но их вряд ли ждет сильный стресс, так как подобное положение дел не станет для них сюрпризом. В эти сутки лучше воздерживаться от личных начинаний и от включения в коллективные проекты. Хорошо заниматься избавлением от оставшихся иллюзий: силы, уходившие на их подпитку, освободятся для развития реальных планов.