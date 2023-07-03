Не теряем надежду — любовный гороскоп на 4 июля

Наш гороскоп расскажет, как сегодня не потерять вторую половинку.
Овен
Сегодня у Овнов любовные планы могут потерпеть поражение из-за внешних обстоятельств или неподходящего настроения. Даже самые любящие Овны могут проявить не лучшие грани своего характера под влиянием некомфортной эмоциональной атмосферы. Свидания и попытки знакомства рекомендуется отложить.
Телец
Сегодня Тельцы неплохо управляют своими страстями и выбирают в отношениях оптимальную линию поведения. Возможно, им поможет опыт прошлого, в котором у них были преимущества или привилегии в личной жизни. Но им стоит помнить, что в конце этого дня ситуация может радикально измениться.
Близнецы
Сегодня Близнецы вплоть до вечера могут пребывать не в духе или думать о чем угодно, только не о легких романтических приключениях. Звезды говорят, что это не лучший настрой для свидания и советуют отложить встречу, если она не является срочной. Стоит повременить с отправкой письма, звонком.
Рак
Сегодня Раки ждут от любимого человека деликатности, но им тоже стоит проявить чуткость в его адрес. Иначе, несмотря на общность взглядов и планов, партнер может демонстрировать непонятную мрачность, критичность или холодность в самые неожиданные моменты, и о причинах придется только догадываться.
Лев
Сегодня Львам развитие событий может оказаться не по душе, но повлиять на внешние условия они вряд ли смогут. Вынужденные смириться утром и днем, вечером они будут рады хоть какой-то динамике в отношениях. Стоит помнить, что лишняя импульсивность в конце дня может привести к проблемам.
Дева
Сегодня Девам правильную тактику в делах сердечных подсказывает их любовное прошлое. Несмотря на возможные страдания и трудности, пережитые ранее (а возможно, и благодаря им), оно будет для них лучшим учителем и путеводителем в области романтических отношений. Свидание может не состояться.
Весы
Сегодня у Весов в любовных парах может воцариться не слишком приятная психологическая атмосфера. Многие Весы столкнутся со следами прошлого, которые отнюдь не приводят их в восторг и напоминают им о том, что они хотели бы забыть. Возможно, окажется не в духе и поведет себя не лучшим образом партнер.
Скорпион
Сегодня Скорпионы находятся на своей эмоциональной волне и могут не соответствовать ожиданиям пассии. Они могут оказаться не способны на веселую игру, в которую их жаждет втянуть партнер и в которую они еще недавно с удовольствием и азартом играли сами. Взаимопонимание может быть затруднено.
Стрелец
Сегодня Стрельцы начало дня могут встретить пессимистами, погруженными в негативные переживания разного рода. Некоторым представителям знака может показаться, что их любовь умерла или не является настоящей. Возможны и внешние препятствия к встрече. Положение дел начнет меняться вечером.
Козерог
Сегодня Козероги легко могут стать жертвами собственного пессимистичного настроения и им стоит всячески с ними бороться — в противном случае даже самые хорошие события начнут видеться в черном цвете. Многие Козероги будут способны заразить своим унынием впечатлительного партнера.
Водолей
Сегодня Водолеи на протяжении всего дня могут избегать общества любимого человека, но с приходом вечера внезапно сменят настроение и тактику. Возможно, они решат наверстать упущенное или сделать сюрприз. Столь резкий контраст может немало удивить их партнеров и создать определенные неудобства им самим.
Рыбы
Сегодня у Рыб природный идеализм уравновешивается суровой реальностью, игнорировать которую у них вряд ли получится. Наиболее впечатлительные Рыбы могут временно впасть в пессимизм и потерять надежду. В наилучшем положении окажутся Рыбы, уже сбросившие балласт иллюзий и не ждавшие многого.