День эмоциональных качелей — гороскоп на 5 июля

4 июля 2023 Гороскопы Марианна Басс

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее ставит акцент на коллективных потребностях, они могут быть важнее индивидуальных планов и узкосемейных нужд.

Фото: rambler