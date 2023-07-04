Неудачно для стрижки
ГороскопКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскоп2023 годМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именинПриметыКалендарь приметРетроградный МеркурийДизайн человекаМобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+

День эмоциональных качелей — гороскоп на 5 июля

4 июля 2023ГороскопыМарианна Басс

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее ставит акцент на коллективных потребностях, они могут быть важнее индивидуальных планов и узкосемейных нужд.

День эмоциональных качелей — гороскоп на 5 июля
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что день мешает спокойно заниматься рутиной, подталкивает к росту запросов, увлеченности, доле авантюризма, перепадам эмоций, экспромтам. Возможна спонтанная щедрость, широта души, расточительность, погоня за прибылями и бонусами. Хорошо заниматься чем-то с целью расширения и обновления. В течение дня может расти нервозность, упрямство или желание наверстать упущенное. Может становиться все менее ровным взаимодействие с друзьями, покровителями и спонсорами.

Овен

Сегодня Овнам советуют жить не только минутными событиями, но и будущим. День позволяет проявить ловкость, провести эксперимент, подобрать оригинальную альтернативу в случае невозможности стандартного решения задачи. Не исключен сюрприз от друзей. На маневры могут требоваться дополнительные средства здесь и сейчас, но вполне возможна мотивация в виде роста доходов в отдаленной перспективе.

Телец

Сегодня Тельцы могут поражать окружающих внезапными перепадами своих настроений и необычностью желаний, тягой к приключениям, экспериментам или свободе. Чем больше у них при этом власти, авторитета и ресурсов, тем масштабнее окажутся их авантюры. Под влиянием каприза возможен экстравагантный поступок, например, смена работы. Многие Тельцы будут действовать под влиянием друзей или в их интересах.

Близнецы

Сегодня у Близнецов есть опора в виде дружбы и связывающего с друзьями мировоззрения, но она не всегда будет прочной. В поведении друзей не исключены внезапные перемены. Могут преподнести сюрприз зарубежные партнеры, спонсоры, финансовые организации. Возможны дополнительные непредвиденные расходы в связи с путешествием, учебой или другими планами. Хорошо иметь альтернативный вариант действий.

Рак

Сегодня Ракам советуют избегать чрезмерной обособленности, быть рядом с друзьями или следить за новостями. Не стоит бояться неожиданного поворота событий, он выгоден для будущего. Возможно, именно благодаря ему найдется оригинальное решение неоднозначной задачи. Но плановых действий и лишних экспромтов все же стоит избегать: они чреваты волнениями и рисками, в том числе материальными.

Лев

Сегодня для Львов важны события вокруг них, «дальность обзора» при этом зависит от их личных потребностей и круга текущих интересов. Одних Львов могут волновать масштабные происшествия мирового уровня, других — дела близких друзей, родни, ситуация в браке или перспективы на работе. Не исключен острый момент в отношениях с группой людей, от которой зависит карьера или достижение поставленной цели.

Дева

Сегодня Девам советуют ставить на первое место работу и повседневные обязанности, а также состояние здоровья. Возможно, возрастет объем задач, но вместе с ним будет расти энтузиазм. Вдохновения добавит моральный или материальный стимул, например, перспектива поехать за границу или расширить свои возможности. В любом случае ценны отношения с друзьями. Хорошо заниматься обновлениями.

Весы

Сегодня для Весов этот день окажется удачнее, если они настроены на творчество или эксперимент. Он подходит для необычных мероприятий, особенно связанных с фрилансом, креативом, нуждами детей и личной жизнью. Потенциальную проблему могут представить излишества любого рода, а также дополнительные расходы (возможно, придется черпать средства из коллективных ресурсов или делать взнос в общий проект).

Скорпион

Сегодня Скорпионам день принесет рост домашних хлопот или дополнительные дела в группе по интересам. Многим Скорпионам придется поставить на первое место коллективные нужды, а не свои привычки. Возможны нежданные гости в доме или новости в семье. Не исключен волнующий момент в любовной истории или супружеских отношениях. Важно не нагнетать разногласия, не ссориться с друзьями и покровителями.

Стрелец

Сегодня Стрельцам непросто: вокруг них могут происходить волнующие события, которые вызывают у них общий положительный отклик, но могут создать им определенные неудобства в текущих делах и внести сбой в привычное им расписание. Может добавиться хлопот, потребоваться обновление, расширение или эксперимент. Но есть шанс и на хорошие сюрпризы, например, на подработку или на предложение дополнительной помощи.

Козерог

Сегодня Козерогов день может подтолкнуть к неожиданным дополнительным тратам, тем или иным оригинальным приобретениям. Звезды советуют не поддаваться случайному импульсу и взвесить практическую пользу от подобных порывов, так как велика вероятность потратить свои ресурсы и время на нечто слишком экстравагантное. Не всегда стоит потакать своим прихотям, уступать капризам друзей, детей и любимых.

Водолей

Сегодня Водолеи могут быть больше обычного зависимы от своих привычек, настроений и капризов. Многих представителей знака подведет чувство меры. У них может появиться тяга к расточительности, склонность к перееданию, настойчивое желание обновить или расширить свои владения. В зависимости от отношений с близкими, они могут ссориться с ними из-за разницы взглядов или навязывать им свою опеку.

Рыбы

Сегодня Рыбам советуют следить за событиями в социуме или в группе по интересам, а также в своем рабочем коллективе или в другой среде, где имеют значение принципы коллективизма. Для важных начинаний и ответственных дел момент неподходящий. Если нет особых обстоятельств и срочной необходимости, лучше не принимать личного участия в ведущихся вокруг играх и оставаться на позиции наблюдателя.
Рамблер: последние новостиИсполнятся все мечты: каким знакам зодиака жирно повезет в июлеЛюбовный гороскоп на 5 июля 2023 года для каждого знакаФинансовый гороскоп на 5 июля 2023 года — Рамблер/гороскопы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Не переходим границы дозволенного — любовный гороскоп на 5 июля
Не переходим границы дозволенного — любовный гороскоп на 5 июля
Гороскопы
Соблюдаем правила — финансовый гороскоп на 5 июля
Соблюдаем правила — финансовый гороскоп на 5 июля
Гадания
Как понять, что у вас с партнером кармические отношения
Как понять, что у вас с партнером кармические отношения
Зодиак
Исполнятся все мечты: каким знакам зодиака жирно повезет в июле
Исполнятся все мечты: каким знакам зодиака жирно повезет в июле
Йога
Йога-нидра и как в нее попасть
Йога-нидра и как в нее попасть
Зодиак
Неисправимые зануды: самый душный знак зодиака
Неисправимые зануды: самый душный знак зодиака
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Предсказания
Опубликовано предсказание наследницы Ванги
Опубликовано предсказание наследницы Ванги
Народные приметы
Приметы на 5 июля 2023 года: что нельзя делать в Ульянин день
Приметы на 5 июля 2023 года: что нельзя делать в Ульянин день
Зодиак
Названы самые трусливые мужчины по знаку зодиака
Названы самые трусливые мужчины по знаку зодиака
[object Object][object Object]