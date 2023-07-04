День эмоциональных качелей — гороскоп на 5 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что день мешает спокойно заниматься рутиной, подталкивает к росту запросов, увлеченности, доле авантюризма, перепадам эмоций, экспромтам. Возможна спонтанная щедрость, широта души, расточительность, погоня за прибылями и бонусами. Хорошо заниматься чем-то с целью расширения и обновления. В течение дня может расти нервозность, упрямство или желание наверстать упущенное. Может становиться все менее ровным взаимодействие с друзьями, покровителями и спонсорами.
Овен
Сегодня Овнам советуют жить не только минутными событиями, но и будущим. День позволяет проявить ловкость, провести эксперимент, подобрать оригинальную альтернативу в случае невозможности стандартного решения задачи. Не исключен сюрприз от друзей. На маневры могут требоваться дополнительные средства здесь и сейчас, но вполне возможна мотивация в виде роста доходов в отдаленной перспективе.
Телец
Сегодня Тельцы могут поражать окружающих внезапными перепадами своих настроений и необычностью желаний, тягой к приключениям, экспериментам или свободе. Чем больше у них при этом власти, авторитета и ресурсов, тем масштабнее окажутся их авантюры. Под влиянием каприза возможен экстравагантный поступок, например, смена работы. Многие Тельцы будут действовать под влиянием друзей или в их интересах.
Близнецы
Сегодня у Близнецов есть опора в виде дружбы и связывающего с друзьями мировоззрения, но она не всегда будет прочной. В поведении друзей не исключены внезапные перемены. Могут преподнести сюрприз зарубежные партнеры, спонсоры, финансовые организации. Возможны дополнительные непредвиденные расходы в связи с путешествием, учебой или другими планами. Хорошо иметь альтернативный вариант действий.
Рак
Сегодня Ракам советуют избегать чрезмерной обособленности, быть рядом с друзьями или следить за новостями. Не стоит бояться неожиданного поворота событий, он выгоден для будущего. Возможно, именно благодаря ему найдется оригинальное решение неоднозначной задачи. Но плановых действий и лишних экспромтов все же стоит избегать: они чреваты волнениями и рисками, в том числе материальными.
Лев
Сегодня для Львов важны события вокруг них, «дальность обзора» при этом зависит от их личных потребностей и круга текущих интересов. Одних Львов могут волновать масштабные происшествия мирового уровня, других — дела близких друзей, родни, ситуация в браке или перспективы на работе. Не исключен острый момент в отношениях с группой людей, от которой зависит карьера или достижение поставленной цели.
Дева
Сегодня Девам советуют ставить на первое место работу и повседневные обязанности, а также состояние здоровья. Возможно, возрастет объем задач, но вместе с ним будет расти энтузиазм. Вдохновения добавит моральный или материальный стимул, например, перспектива поехать за границу или расширить свои возможности. В любом случае ценны отношения с друзьями. Хорошо заниматься обновлениями.
Весы
Сегодня для Весов этот день окажется удачнее, если они настроены на творчество или эксперимент. Он подходит для необычных мероприятий, особенно связанных с фрилансом, креативом, нуждами детей и личной жизнью. Потенциальную проблему могут представить излишества любого рода, а также дополнительные расходы (возможно, придется черпать средства из коллективных ресурсов или делать взнос в общий проект).
Скорпион
Сегодня Скорпионам день принесет рост домашних хлопот или дополнительные дела в группе по интересам. Многим Скорпионам придется поставить на первое место коллективные нужды, а не свои привычки. Возможны нежданные гости в доме или новости в семье. Не исключен волнующий момент в любовной истории или супружеских отношениях. Важно не нагнетать разногласия, не ссориться с друзьями и покровителями.
Стрелец
Сегодня Стрельцам непросто: вокруг них могут происходить волнующие события, которые вызывают у них общий положительный отклик, но могут создать им определенные неудобства в текущих делах и внести сбой в привычное им расписание. Может добавиться хлопот, потребоваться обновление, расширение или эксперимент. Но есть шанс и на хорошие сюрпризы, например, на подработку или на предложение дополнительной помощи.
Козерог
Сегодня Козерогов день может подтолкнуть к неожиданным дополнительным тратам, тем или иным оригинальным приобретениям. Звезды советуют не поддаваться случайному импульсу и взвесить практическую пользу от подобных порывов, так как велика вероятность потратить свои ресурсы и время на нечто слишком экстравагантное. Не всегда стоит потакать своим прихотям, уступать капризам друзей, детей и любимых.
Водолей
Сегодня Водолеи могут быть больше обычного зависимы от своих привычек, настроений и капризов. Многих представителей знака подведет чувство меры. У них может появиться тяга к расточительности, склонность к перееданию, настойчивое желание обновить или расширить свои владения. В зависимости от отношений с близкими, они могут ссориться с ними из-за разницы взглядов или навязывать им свою опеку.
Рыбы
Сегодня Рыбам советуют следить за событиями в социуме или в группе по интересам, а также в своем рабочем коллективе или в другой среде, где имеют значение принципы коллективизма. Для важных начинаний и ответственных дел момент неподходящий. Если нет особых обстоятельств и срочной необходимости, лучше не принимать личного участия в ведущихся вокруг играх и оставаться на позиции наблюдателя.