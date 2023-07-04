Соблюдаем правила — финансовый гороскоп на 5 июля

Сегодня нам очень важно соблюдать нормы рабочих законов.

Наш гороскоп расскажет, какие события могут произойти, какие возможности откроются и как избежать потенциальных трудностей в этот день.

Овен

Сегодня у Овнов могут произойти неожиданные изменения внешних обстоятельств, из-за которых придется отказаться от запланированных работ. Это не лучшее время для финансовых инвестиций в коллективные проекты. Желательно воздерживаться от работы в составе группы единомышленников — сейчас будет нелегко добиться взаимопонимания. Индивидуальный труд предпочтительнее.

Телец

Сегодня Тельцам рекомендуется воздержаться от обсуждения важных вопросов с деловыми партнерами, поскольку вероятность того, что удастся договориться, снижается. Бизнесмены могут почувствовать усиление конкурентной борьбы и сложности с привлечением клиентов. При работе в сфере услуг могут возникать конфликтные ситуации. Не забывайте о том, что клиент всегда прав.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют более ответственно относиться к соблюдению дисциплины труда. Старайтесь не опаздывать на работу и не отлучаться надолго с рабочего места. Служебные инструкции также следует соблюдать во избежание осложнений. Не исключено, что вашей деловой репутации могут попытаться нанести ущерб, предложив выполнить очень сложную и заведомо невыполнимую работу.

Рак

Сегодня Ракам , возможно, потребуется сделать денежный перевод в другой регион или в другую страну, но если это не срочно, то пока лучше воздержаться от подобной финансовой операции. В противном случае вы можете чего-нибудь напутать с цифрами, и ваш перевод зависнет либо будет отправлен не по назначению. Это не лучший день для операций с обменом валюты и для оптовой закупки товаров, предназначенных для перепродажи.

Лев

Сегодня Львам не советуют заниматься поиском помещения для аренды и, тем более, подписывать арендные договоры. Строительные и ремонтные работы могут затормозиться из-за несвоевременной поставки строительных материалов подрядчиками. В результате вы можете не уложиться в график работ. Это не лучшее время для передачи готового строительного объекта заказчику, поскольку могут быть выявлены недоделки.

Дева

Сегодня Девы могут столкнуться с бюрократическими проволочками и потерять много времени на пустое ожидание. Это не лучшее время для деловой переписки, поездок и встреч. При наличии выбора отдавайте предпочтение физическому труду.

Весы

Сегодня Весам не советуют полагаться на удачу при заключении спекулятивных сделок. Например, закупка оптовых партий товара с целью его перепродажи по более высокой цене может потерпеть фиаско. Сейчас лучше не вкладывать деньги в рискованные проекты. Гораздо надежнее будет сосредоточиться на текущей работе в соответствии с плановыми задачами.

Скорпион

Сегодня Скорпионы рискуют упустить шанс для быстрого завершения того проекта или дела, над которым работают. Причиной этого может стать ваше излишне осторожное и медлительное поведение. Страх допустить ошибку в неоднозначном вопросе может сковать вашу инициативу. Не лучший день для удаленной работы на дому или в семейной фирме.

Стрелец

Сегодня у Стрельцы могут возникнуть сложности с поиском важной информации. Вы можете не дождаться получения важных сведений или документов. Не следует полагаться на надежность даваемых вам обещаний. Сегодня цена слов не столь высока, как хотелось бы. Воздержитесь от деловых поездок и торговых сделок.

Козерог

Сегодня Козероги могут осознать, что не располагают достаточным количеством финансовых средств на реализацию своих планов. Несмотря на некоторое разочарование, сам факт осознания своих реальных ресурсов следует расценивать позитивно. Однако это не повод для корректировок планов. Если намечается отставание работ от графика, то вы сможете потом наверстать нехватку времени, начав раньше выполнять работу.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше не пересекаться с начальством без крайней необходимости. Дело в том, что деловые взаимоотношения с начальством не обещают гармонии и взаимопонимания. Возможно, вы почувствуете на себе усиление начальственного давления с целью добиться выполнения работы в положенные сроки. В этом смысле можно сказать, что начальство стимулирует вас к активной работе.

Рыбы